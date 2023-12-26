الذهب يواصل الارتفاع ويتجه إلى مستوى قياسي جديد

ارتفعت أسعار الذهب أمس، واقتربت من مستوى قياسي، متجهة نحو تسجيل أول زيادة سنوية في ثلاث سنوات بسبب عطلة عيد الميلاد، وفي ظل تراجع الدولار وعوائد السندات بفعل تنامي التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة في مارس.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 2063.78 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات، بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 2070.39 دولاراً في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.3 بالمئة إلى 2074.90 دولاراً للأوقية.

ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائداً.

ويتوقع المتعاملون فرصة بنسبة 89 بالمئة لخفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي في مارس، وفقاً لأداة سي.إم.إي فيد ووتش.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى، في حين انخفض عائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 3.8838 بالمئة.

ويُنظر إلى الذهب على أنه أحد الأصول الآمنة في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 24.37 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 972.85 دولاراً والبلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1209.74 دولارات.

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