شركات إعادة التأمين تقاوم دعوات خفض أسعار تغطية الكوارث الطبيعية

قال سماسرة إن شركات إعادة التأمين العقاري تقاوم الدعوات إلى خفض الأسعار، أو تسهيل شروط التغطية في مواجهة الظواهر المناخية القاسية، مما يشير إلى أنه لن يكون هناك تخفيف لضغوط التكلفة التي كان لها تداعيات على مختلف قطاعات الاقتصاد العالمي.

وارتفعت أسعار إعادة التأمين على الكوارث العقارية، التي تشتريها شركات التأمين لتقاسم الخسائر الشديدة المتعلقة بظواهر الطقس، التي يطالب بها أصحاب المنازل والشركات التي تؤمنها، على مدى الـ 18 شهراً الماضية، مما دعم استعادة الأرباح وأسعار الأسهم لشركات إعادة التأمين.

وطالب كبار رجال الصناعة شركات إعادة التأمين بخفض الأسعار، وزيادة حجم المخاطر التي يمكنها استيعابها؛ لتخفيف الضغط على شركات التأمين وعملائها. ومع اقتراب موعد انتهاء مفاوضات إعادة التأمين السنوية، يقول كبار السماسرة إن ذلك لا يحدث. وإحدى نقاط الخلاف الحرجة تتعلق بمستوى الخسائر التي توافق شركات التأمين على تمويلها قبل أن تتدخل شركات إعادة التأمين. ووفقاً للسماسرة، لا تعتزم شركات إعادة التأمين خفض مستوى الخسائر الحالي.

وقال ديفيد بريبي، رئيس شركة جاي كاربنتر لوساطة إعادة التأمين: ((لم نر حقاً استعداداً للتراجع من جانب مجتمع إعادة التأمين)). وأوضح أن ذلك جعل السوق أكثر تحدياً لشركات التأمين الأولية، مضيفاً إنه من خلال رفض شركات إعادة التأمين لتقاسم التكاليف المتعلقة بالخسائر المتعلقة بالظواهر المناخية القاسية، فإنها تخاطر بـ((جدواها)) للسوق على المدى الطويل.

وصرح سماسرة لـ((فاينانشيال تايمز)) أن التفاوض بشأن تجديد عقود يناير كان أكثر تنظيماً من مفاوضات العام الفائت، وأن بعض شركات إعادة التأمين عادت تقدم مزيداً من التغطية مرة أخرى. وقال مايكل فان سلوتن، رئيس إدارة المعلومات التجارية بقسم إعادة التأمين في شركة أيون للوساطة التأمينية العالمية: ((من الواضح أن ثمة إقبالاً من جانب شركات إعادة التأمين، لكن الأمر لا يزال صعباً، فهي سوق لا يسهل التحرك فيها)).

وفقاً لمذكرة الشهر الماضي، توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني استمرار أسعار إعادة التأمين في الزيادة على أساس سنوي في يناير، لكن بوتيرة أبطأ، بأقل من 10% في المتوسط. وأضافت الوكالة إن زيادة الأسعار ستكون أكبر في المناطق المتضررة من الكوارث المتعلقة بالطقس. وارتفعت تكلفة إعادة التأمين في المنطقة الأمريكية التي تعرضت للكوارث بنسبة تصل إلى ضعف تكلفة آخر دورة سنوية لتجديد العقود.

وفقاً لوسطاء، لا يزال هناك تردد بين شركات إعادة التأمين في التعامل مع التعرض المتزايد ((للكوارث الثانوية)) مثل العواصف الرعدية الشديدة، بدلاً من التهديدات الكبرى مثل الأعاصير. وهذه الأحداث الثانوية هي العامل الرئيسي وراء التوقعات بأن تصل خسائر التأمين السنوية الناجمة عن الكوارث الطبيعية إلى 100 مليار دولار هذا العام للسنة الرابعة على التوالي.

وتقول شركات إعادة التأمين إن العوامل التي تشمل تغير المناخ والتضخم، وتراكم الممتلكات، والثروات في المناطق المتأثرة بالعواصف، قد دفعتها إلى رفع أسعارها. ويشدد المسؤولون على ضرورة أن تكون الأقساط كافية لتعكس زيادة حجم المخاطر، والتضخم.

وقال ديفيد فلاندرو، رئيس تحليل الصناعة في فرع وساطة إعادة التأمين التابع لشركة هاودين لوساطة التأمين: ((من وجهة نظرنا، إنه تجديد متوازن بشكل دقيق)). ولكنه أضاف: ((لا يزال هناك قليل من انعدام التوازن بين العرض والطلب)) فيما يتعلق بقطاع إعادة التأمين، حيث إن المنضمين الجدد في القطاع كانوا أبطأ من المعتاد بعد التصحيحات السعرية السابقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز