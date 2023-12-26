رهان «بنك أوف أمريكا» على عمليات التداول يؤتي ثماره

بدأ النظام المعادل لنظام الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية ((نوراد)) لدى ((بنك أوف أمريكا))، إطلاق أضوائه التحذيرية في سنة 2021. ونظام ((غلاس))، وهو منصة تحليلات السوق لدى ((بنك أوف أمريكا)) مُدرب على التنبؤ بالتقلبات، ويُطلق عليه ((نوراد)) داخل البنك، تيمناً بنظام الدفاع الجوي، وحينما أشار هذا النظام إلى زيادة حادة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل، تغيرت مراكز حافظة التداولات لدى ((بنك أوف أمريكا)) إثر ذلك، وأوصى البنك عملاءه بفعل الأمر ذاته.

وبنظرة إلى الوراء، كان هذا قراراً جيداً للغاية بالنسبة للسوق، إذ شرع الاحتياط الفيدرالي في إقرار مجموعة من زيادات الفائدة التي أخذت المستثمرين على حين غرة. ويشير القرار أيضاً إلى نقطة مضيئة نادرة لـ((بنك أوف أمريكا))، في عام تعرضت فيه بقية أعماله، ومحفظة استثماراته أيضاً، لضغوط جراء ارتفاع الفائدة.

وزادت إيرادات ((بنك أوف أمريكا)) من مبيعاته وأعمال التداول بمقدار 1.1 مليار دولار، أو %9، في الأشهر التسعة الأولى من العام على أساس سنوي. وفاق ذلك أداء منافسين، ومنهم ((سيتي غروب)) و((جيه بي مورغان تشيس)) و((غولدمان ساكس)) و((مورغان ستانلي))، الذين شهدوا انخفاضاً للإيرادات تراوح بين %3 و%13 في أعمالهم بالأسواق. ويرى جيسون غولدبيرغ، المحلل المصرفي لدى ((باركليز)) أن ((إيرادات التداول ستبلغ رقماً قياسياً لدى بنك أوف أمريكا، لن يبلغ أي من المصارف الأخرى هذا المستوى)).

وقد راهن برايان موينيهان، الرئيس التنفيذي لـ((بنك أوف أمريكا))، قبل ثلاثة أعوام، على مبيعات المصرف وقسم التداول لديه، على الرغم من أن أشهر المسؤولين التنفيذيين، توم مونتاج، كان في طريقه إلى الرحيل. وأمسك واحد من مساعدي مونتاج السابقين، وهو جيم ديمار، بزمام أعمال الأسواق لدى ((بنك أوف أمريكا))، وأقنع موينيهان في أواخر سنة 2020 بضخ قدر من ودائع حقبة الجائحة التي تدفقت إلى المصرف، للاستثمار في أعمال التداول.

وعلى هذا النهج، وحّد ديمار مكاتب التداول، ووظّف كارلوس فيرنانديز-ألير، الشريك السابق لدى ((غولدمان ساكس))، لإدارة تداولات العملات، كما ضاعف المصرف اهتمامه بالسلع، فوسّع تداولاته في المعادن المُستخدمة في البطاريات وغيرها من المواد الانتقالية منخفضة الكربون.

وقال ديمار: ((لا يتعلق نجاحنا بصفقة تداول واحدة، أو تحمل مزيد من الأخطار، ولكن ما أنا متأكد منه أن العملاء يكافئونك حينما تقدم لهم أفكاراً جيدة)).

وتزايدت الأخطار التي خاض فيها ((بنك أوف أمريكا)) مع نمو حجم أعماله في التداول، وكان البنك دائماً ما تجنب الصفقات الضخمة على سبيل المثال، وهي عملية تنطوي على شراء مصرف قدراً كبيراً من الأسهم من عميل بحسم ضئيل، أملاً بتغير سريع بسعر السوق أو ارتفاعه، أما اليوم فقد حلّ المصرف في المرتبة الأولى بالصفقات الضخمة، بعدما حل في المرتبة الخامسة في سنة 2020، بحسب ((ديلوجيك)).

واشترى ((بنك أوف أمريكا)) في أواخر مايو الماضي قدراً كبيراً من الأسهم بقيمة 1.2 مليار دولار في شركة المركبات الكهربائية الناشئة ((لوسيد موتورز))، قبل أيام من بدء انخفاض أسهم الشركة عقب إعلان الصفقة، ما أسفر عن خسائر كبيرة للمصرف. وقال شخص على علم بصفقة ((لوسيد)) إن المصرف ((أخفق كثيراً في بعض النقاط))، ولكنه لفت مع ذلك إلى انتعاش الأسهم بعد شهر من ذلك، ما أتاح للمصرف تحقيق ربح ضئيل.

وعلى الرغم من أن ((بنك أوف أمريكا)) لم يمر بيوم واحد خسر فيه المتداولون أموالهم بصورة جماعية في الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023، ولكن متوسط مركز الأخطار اليومية، وهو أكبر قدر يمكن لمصرف خسارته في يوم عادي، يزيد بأكثر من الضعف على ما كان عليه قبل إعادة التهيئة الأخيرة التي أجراها على تداولاته.

وارتفع هذا المقياس، الذي يتأثر أيضاً بتقلبات السوق، إلى متوسط يبلغ 129 مليون دولار في سنة 2022، ولكن المصرف خفض أخطاره هذا العام إلى متوسط بلغ 94 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023، وأظهرت نتائج اختبار الإجهاد الذي أجراه الفيدرالي في وقت مبكر من هذا العام خسارة تداولات ((بنك أوف أمريكا)) بقدر أقل كثيراً من منافسيه حال تراجع السوق.

وعلّق روباك غوس، المسؤول التنفيذي السابق بشركة تداولات والذي يشغل منصب مستشار للشركات الناشئة، على ازدياد انكشاف ((بنك أوف أمريكا)) على السوق قائلاً: ((لن أنظر إلى الأمر بقدر من الريبة، فالقدرة على إدارة الأخطار موهبة هي الأخرى)).

وخلافاً لقسم التداول، لم يكن فريق الخزانة لدى المصرف مستعداً جيداً لارتفاع الفائدة، ويعني هذا أن النجاح الذي حققه المصرف في التداول لم يكن داعماً كبيراً لسعر سهم ((بنك أوف أمريكا)) المتداعي، الذي تأثر سلباً بخسائر كبيرة في محفظته للسندات طويلة الأجل.

واستقرت أسهم ((بنك أوف أمريكا)) هذا العام، مقارنة بقفزة قدرها %24 لأسهم ((جيه بي مورغان))، ومقابل التحسن الذي شهده سهم ((سيتي غروب)) بأكثر قليلاً من %10 طفيفاً، وهو الذي يمر بإعادة هيكلة كبيرة، أو حتى ((غولدمان ساكس)) الذي واجه صعوبة في جهود التنويع.

وجاء توسع ((بنك أوف أمريكا)) في التداول بوقت كانت مصارف أخرى تحاول فيه تقليل التركيز على هذه الأعمال، لاحتساب المستثمرين إياها محفوفة بأخطار شديدة. وعلى سبيل المثال، قضى ((غولدمان ساكس)) الأعوام القليلة الماضية وهو يحاول بناء أعمال أخرى، كانت إدارة الأصول آخرها؛ سعياً لموازنة المبيعات والتداولات التي لطالما كانت مهيمنة لدى منافسيه.

وأعلن برايان موينيهان هذا الشهر اعتزامه ضخ المزيد من رأس المال في هذا المجال، بعد استثماره قرابة 180 مليار دولار في الأصول منذ أوائل سنة 2021.

وما زالت أعمال ((بنك أوف أمريكا)) أصغر حجماً من منافسيه، فعمليات ((جيه بي مورغان)) للمبيعات والتداول، مثلاً، أكبر بنحو مرتين ونصف مرة، وأدرت عليه عائداً قدره 27 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام.

وفي هذا الصدد، قال ديمار: ((لن تجني المال من كل صفقة تجريها.. الأمر متعلق بالتنويع. ونحن نجري التداولات التي تضيف قيمة لعملائنا، ونجني المال غالباً من إجرائها في معظم الأحيان، وإلا لما كنا لندير هذه الأعمال)).

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