لعبة «رويال ماتش» تزيح «كاندي كراش» عن العرش بمتاجر التطبيقات

نجحت لعبة الألغاز ((رويال ماتش))، التي طورها فريق صغير في إسطنبول، في تجاوز ((كاندي كراش ساغا)) من إنتاج ((مايكروسوفت))، باعتبارها لعبة الهاتف الأكثر ربحية في العالم، متفوقة على ألعاب أخرى للهواتف الذكية خلال 12 شهراً اتسمت بضعف الأداء في أروقة الصناعة.

وأصبحت ((رويال ماتش)) أكبر لعبة على الهاتف، قياساً بالإيرادات الشهرية العالمية في يوليو، واحتفظت بالصدارة منذ ذلك الحين، بحسب ((داتا دوت إيه آي)) التي تعمل على تتبع إنفاق المستهلكين على متجري ((أبل)) و((أندرويد)) للتطبيقات. وأطلقت ((دريم غيمز)) اللعبة كأول أعمالها في 2021، وبلغت قيمة الشركة التركية الناشئة 2.75 مليار دولار في أوائل العام الماضي.

كانت ((كاندي كراش ساغا))، التي طورتها شركة ((كينغ، واحدة من أكثر الألعاب شهرة على أي منصة لأكثر من عقد، محققة إيرادات تراكمية تخطت 20 مليار دولار هذا العام. والآن، وبعدما أصبحت جزءاً من ((مايكروسوفت))، بعد استحواذ الأخيرة على ((أكتيفيجن بليزارد))، قضت ((كاندي كراش)) ستة أشهر فقط خارج قائمة أفضل 10 ألعاب للهاتف تحقيقاً للإيرادات منذ إطلاقها أواخر 2012، بحسب بيانات ((داتا دوت إيه آي)).

قال سونير أيديمير، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة ((دريم غيمز))، إن إنفاق المستهلكين على ((رويال ماتش)) ازداد بأكثر من الضعف خلال العام المنتهي في أكتوبر، مما عزز إجمالي الإيرادات السنوية للعبة (قبل دفع رسوم متجر التطبيقات) إلى ملياري دولار.

وقال صانعون ومستثمرون، إن ((رويال ماتش)) نمت بقوة في سنة أخرى كانت مليئة بالتحديات لألعاب الهاتف المحمول، بفضل تركيز اللعبة على الجودة وجاذبيتها للسوق العامة، في قطاع غالباً ما يشهد إطلاق مشروعات مربحة قصيرة الأجل على متجري ((أبل)) و((غوغل)) للتطبيقات من حفنة من المطورين ذوي الميزانيات الضئيلة. وأوضح أيديمير قائلاً: ((نؤمن حقاً بأن الجودة هي أفضل خطة للعمل)).

وتتوقع ((داتا دوت إيه آي)) انخفاض سوق ألعاب الهاتف المحمول عالمياً بقرابة %3 هذا العام، بما في ذلك في الصين، ما سيجعل ((رويال ماتش)) بجانب ((مونوبولي غو)) التي طورتها ((سكوبلي))، قصص نجاح نادرة جديدة. وقالت ليكسي سيدو، رئيسة قسم الرؤى لدى ((داتا دوت إيه آي)): ((لقد حظيت اللعبتان بعام مثير للإعجاب حقاً)).

و((رويال ماتش)) لعبة ألغاز تقوم على تجميع ثلاث مطابقات، عادة ما تنطوي على خلق صف مكون من ثلاث أيقونات لإفراغ أرضية اللعب. وصارت هذه النوعية من الألعاب، أكثر الألعاب العادية شيوعاً، منذ انتشارها بسبب لعبة ((بيجيويلد)) في أوائل العقد الأول من القرن الواحد والعشرين.

ورغم ظهور مقلدين عدة لهذا النوع من الألعاب، لكن ((كاندي كراش ساغا)) جاءت لتهيمن على سوق ألعاب ألغاز تجميع الثلاث مطابقات، وحلت الأولى على متاجر تطبيقات الهواتف لقرابة 127 شهراً متتالياً، من حيث إنفاق المستهلكين، وفقاً لبيانات ((داتا دوت إيه آي))، أو حتى هذا الصيف على الأقل.

أوضح أيديمير أن لاعبيه أكثر ولاءً واستعداداً لإنفاق المزيد على عناصر داخل اللعبة، مقارنة بأي لعبة ألغاز أخرى، منوهاً بأن أكثر من %90 من مستخدمي ((رويال ماتش)) الذين شغلوا اللعبة لعام يمضون قدماً في مواصلة لعبها لعام ثانٍ.

وأرجعت سيدو جزءاً من نجاح ((رويال ماتش)) إلى جاذبيتها للسوق العامة، وسهولة تعلم عنصر اللغز واحتواء اللعبة على قصة براقة ومرحة، تجتذب قطاعاً واسعاً من الجمهور، مقارنة بألعاب المقاتلين الخياليين أو ألعاب الكازينو، التي عادة ما تهيمن على بيانات الإيرادات.

ومع بلوغ عدد المستخدمين النشطين نحو 55 مليوناً شهرياً، نجحت اللعبة في إقناع اللاعبين بإنفاق المزيد في المتوسط مقارنة بالجمهور الأكبر كثيراً الذي تحظى به ((كاندي كراش)) والبالغ 160 مليون مستخدم تقريباً، بحسب بيانات ((داتا دوت إيه آي)).

ويأمل مستثمرو ((دريم غيمز)) في استمرار صمودها على عرش ((كاندي كراش)) في مواجهة مطالبين آخرين بالعرش، مثل لعبتي ((غاردن سكيبس)) و((هوم سكيبس))، اللتين طورتهما ((بلايريكس))، والتي فاقت لعبة شركة ((كينغ)) في المبيعات لأشهر قليلة خلال 2020.

وقال روب موفات، من أوائل المستثمرين في ((دريم غيمز)) مع ((بالدرتون كابيتال))، وهي شركة رأس مال مغامر تتخذ من لندن مقراً لها: ((الكثير من ألعاب الهاتف مصابة بخلل ما، أو رسومها لا تتسم بالجودة، لكن رويال ماتش تجربة ثرية وفاخرة))، وتابع: ((ليس ثمة شيء يتعطل، مع أسلوب فني واضح ونقي حقاً. إنهم يفكرون في كل التفاصيل)).

واستثمرت ((دريم غيمز)) بقوة في الإعلان، لاجتذاب لاعبين جدد وإغراء القدامى الذين توقفوا عن لعبها، في وقت واجه فيه الكثير من مطوري ألعاب الهاتف صعوبة في التعاطي مع تغير سياسات الخصوصية الخاصة بـ ((أبل))، التي أعاقت استهداف الإعلانات لـ ((الحيتان))، أو الذين كانوا ينفقون كثيراً خلال الأعوام القليلة الماضية. وقالت سيدو: ((أمامنا هذه الفكرة، وهي أنه ربما يكون التصرف الأذكى هو التوسع كثيراً، حينما يكون أمامك مناخ يصعب فيه أن تجد حيتانك)).

وخلال العام المقبل، تعتزم ((دريم غيمز)) الاستفادة من نجاحها، بإطلاق لعبة تالية تدعى ((رويال كينغدم))، يأمل أيديمير أن ((توسع قصة وعالم)) الشخصية الأساسية لدى ((دريم))، وهي الملك روبرت. وتخضع ((رويال كينغدم))، التي تقدم شقيق الملك روبرت، ويدعى ريتشارد، للتجربة في المملكة المتحدة وأسواق أخرى مختارة. وقال أيديمير: ((ما نركز عليه مختلف قليلاً عن منافسينا))، وأوضح قائلاً: ((نركز على بناء ملكية فكرية وشخصيات وعالم، من خلال منتج بارع الصنع، لإنتاج لعبة ذات جودة عالية تحظى بجاذبية واسعة على المدى الطويل)).

وأشار داني ريمر، الشريك لدى ((إندكس فنتشرز)) للاستثمار، وهو واحد من أعضاء مجلس الإدارة، إلى رغبة ((دريم غيمز)) في تفادي أن تكون ((محققة لنجاح كبير واحد فقط))، وذكر: ((إنهم يتوقعون لانقسهم إنجاز الكثير)).

وتأسست الشركة الناشئة في 2009 على أيدي مسؤولين تنفيذيين سابقين لدى ((بيك غيمز))، وهي مطورة تطبيقات هاتف تركية أخرى، استحوذت عليها منافستها الأمريكية ((زينغا)) في 2020. أما ((دريم غيمز))، التي توظف 200 شخص حالياً وتحقق أرباحاً كبيرة، فقد انضم إليها أخيراً إد كاتمول، الشريك المؤسس لرائدة الرسوم المتحركة الرقمية ((بيكسار))، مستشاراً استراتيجياً.

وقال كاتمول، الذي اجتاز 5.000 مستوى في اللعبة بحسب أيديمير: ((لقد أذهلني، عندما بدأت لعب رويال ماتش للمرة الأولى، من الانتباه غير الاعتيادي لجودة الصور في اللعبة)).

وأيديمير هو واحد من المعجبين بـ ((بيكسار)) وشركتها الأم، ((والت ديزني))؛ لإنتاجهما ومبادئهما التنظيمية، وشاهد فيلم ((الأسد الملك)) الموسيقي خمس مرات، وعرض ((فروزين)) المسرحي مرتين.

ولدى ((دريم غيمز)) صالة عرض سينمائي تتسع لـ 25 مقعداً في مكتبها بإسطنبول، حيث يشاهد كل الموظفين، بما في ذلك مهندسو البرمجيات، الأفلام، ثم يقضون ساعات بعد ذلك في تحليل ما يجعلها توصف بأنها جيدة أو سيئة. وقال أيديمير: ((هذا من شأنه بناء ثقافة إبداعية في الشركة))، وأضاف: ((نشغل أيضاً ألعاباً سيئة للغاية، لفهم السبب وراء كونها غير جيدة بما يكفي)).

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