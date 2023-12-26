العملات الرقمية الصغيرة تتفوق على «بيتكوين»

كشفت منصة ((كوينلايز)) الاقتصادية أن متداولي العملات المشفرة باتوا يتطلعون بشكل متزايد إلى العملات الرقمية الصغيرة مع اقتراب 2023 من نهايته، وذلك بعد أن حققت ارتفاعات قوية في وقت قياسي خلال الفترة الماضية.

وأفادت ((كوينلايز)) بأن كل الأموال أصبحت تذهب الآن إلى العملات الصغيرة البديلة، موضحة تراجع هيمنة ((بيتكوين)) على سوق العملات الرقمية، حيث تظهر البيانات تجدد الرغبة في المخاطرة في سوق العملات المشفرة لصالح العملات الصغيرة. وعلى الرغم من الارتفاع الواضح الذي شهدته ((بيتكوين)) هذا العام واقترابها من مستوى 45 ألف دولار، إلا أنها لا تزال تبتعد عن أعلى مستوياتها التي وصلت إليها في 2021 عندما ارتفعت إلى 69 ألف دولار.

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