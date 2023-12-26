أكثر 15 دولة استهلاكاً للمشروبات الغازية

(MENAFN
- Al-Bayan)
الولايات المتحدة الأمريكية: 216
الأرجنتين: 155
تشيلي: 141
المكسيك: 137
أيرلندا: 126
كندا: 119.8
النرويج: 119.8
أوروغواي: 113
بلجيكا: 102.9
أستراليا: 100.1
المملكة المتحدة: 96.5
هولندا: 96.1
المملكة العربية السعودية: 89
بوليفيا: 89
نيوزيلندا: 84.2
(الأرقام لتر للشخص الواحد في السنة)
المصدر: موقع الإحصائيات العالمي (World of Statistics)
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