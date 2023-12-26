القطاع السياحي في دبي 2023.. تصدر للمؤشرات العالمية وتميز في الأداء وتسارع نحو الاستدامة

واصلت دبي خلال عام 2023 تصدر المشهد السياحي العالمي، ونجحت في تجاوز مستويات ما قبل الجائحة في كافة مؤشرات أداء الضيافة بالتوازي مع تسارع التوجه نحو الالتزام بمعايير السياحة المستدامة في كافة الأنشطة، والفعاليات، والمنشآت السياحية، والفندقية.

وسجل القطاع السياحي في دبي أداء استثنائياً خلال العام 2023 وحقق نقلة نوعية في النتائج والمؤشرات التي أكدت الدخول في مرحلة جديدة من النمو والازدهار، تعكس التنافسية العالية لسياحة دبي إقليمياً وعالمياً في ضوء الدعم اللامحدود والتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة واهتمامها بهذا القطاع الحيوي باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية للمستقبل.

وعزز الأداء المتميز للقطاع السياحي خلال عام 2023 من مكانة دبي في أسواقها التقليدية وكذلك تحقيق نمو قوي في المزيد من الأسواق الناشئة، حيث حافظت الإمارة على مكانتها الرائدة بصفتها إحدى أبرز وجهات السفر الآمنة، حيث سجلت نمواً ملحوظاً في عدد الزوار القادمين من أبرز أسواقها الرئيسية بدعم من نشاط الحركة الاقتصادية والتجارية، وتوسع الناقلات الوطنية، وزخم المعارض والمؤتمرات والفعاليات الكبرى.

مؤشرات عالمية

ويأتي النجاح اللافت الذي حققه القطاع السياحي في دبي خلال عام 2023، كنتيجة طبيعية للتنوع في المعالم والتجارب السياحية التي تقدمها الإمارة لتلبية تطلعات وميزانيات مختلف الزوار، وهو ما عزز من مكانتها وجعلها تتوج بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2023 من موقع ((تريب أدفايزر)) أكبر منصة للسفر في العالم، وذلك للعام الثاني على التوالي، ما يعكس المكانة الرائدة لدبي كإحدى أبرز الوجهات السياحية المُفضلة في العالم، وتتنافس حالياً مع وجهات سياحية عالمية للحصول على الجائزة للعام الثالث على التوالي في التصويت المقرر إجراؤه في يناير 2024، لتكون بذلك أول مدينة في العالم تحصل على الجائزة للعام الثالث على التوالي حال فوزها بها، الأمر الذي يؤكد أن القطاع السياحي في دبي يسير بخطوات ثابتة في اتجاه تحقيق أحد الأهداف الطموحة التي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33 فيما يتعلق بجعل دبي واحدة من أهم 3 وجهات عالمية للزائرين في مجالات السياحة التخصصية والأعمال، كذلك تأكيد مكانتها كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة.

واحتلت دبي المركز الثاني عالمياً بين أهم الوجهات السياحية لعام 2023، وذلك وفقاً لمؤشر ((يورو مونيتور إنترناشونال))، وذلك استناداً إلى البنية التحتية القوية والمتطورة، التي جعلت دبي لاعباً أساسياً في مشهد السفر العالمي، الذي يتسم بتنافسية عالية.

وتفوقت دبي على مدن عالمية كثيرة مثل العاصمة الإسبانية مدريد، التي حلت في المركز الثالث، والعاصمة اليابانية طوكيو التي جاءت رابعة.

كما تصدرت دبي قائمة المدن التي يرغب الأشخاص من جميع أنحاء العالم في الانتقال إليها، وذلك بناءً على نتائج استبيان نشرته شركة ريميتلي، كما صُنفت دبي كأفضل المدن عالمياً للعمل عن بعد وفقاً لمؤشر الموظفين والمديرين العاملين عن بعد لعام 2023 الصادر عن سَفِلز للاستشارات العقارية، في حين تبوأت دولة الإمارات المركز الثاني في مؤشر أكثر بلدان العالم أماناً بحسب موقع نومبيو، أكبر قاعدة بيانات مجانية في العالم للبيانات التي يسهم بها المستخدمون حول المدن والبلدان.

الزوار

واصل قطاع الفنادق في دبي والذي يعتبر جزءاً أساسياً من نمو قطاع السياحة في الإمارة أداءه القوي من خلال تحقيق نسب نمو مرتفعة في كافة فئات ومعايير الضيافة، واستقبلت دبي نحو 13.9 مليون سائح دولي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، بنمو 22%، مقارنة مع 11.4 مليون سائح دولي خلال الفترة المقابلة من عام 2022.

وبزيادة 3% مقارنة مع أكتوبر 2019 ما قبل الجائحة، بحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، الأمر الذي يؤكد على الأداء القوي للقطاع السياحي للإمارة، وزيادة جاذبيتها لتكون الوجهة المفضلة للعديد من الزوار من شتى أنحاء العالم.

وتعد دبي من أكثر المدن العالمية في استقطاب الزوار المتكررين، حيث شكلت نسبتهم 22 % من إجمالي عدد الزوار الدوليين، وهذه النسبة تعد ضمن الأعلى عالمياً.

وأسهمت الحملات التسويقية العالمية التي ألقت الضوء على مكونات دبي الفريدة، وما توفره من تجارب وعروض مميزة، وكذلك التعاون مع المشاهير والمفكرين والمؤثرين والشخصيات الاجتماعية المرموقة في المنطقة والعالم، في تمكين دبي من تحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات.

الغرف الفندقية

ونجح القطاع السياحي في دبي في إضافة 28 فندقاً ومنشأة فندقية جديدة، من مختلف الفئات، خلال عام، ما رفع إجمالي عدد الفنادق والمنشآت الفندقية في الإمارة إلى نحو 818 منشأة، بنهاية أكتوبر 2023، مقارنة مع 790 فندقاً بنهاية أكتوبر 2022.

وكشفت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن القطاع الفندقي في المدينة، ضم 4339 غرفة فندقية جديدة، خلال عام، ليصل عدد الغرف الإجمالي إلى نحو 149076 غرفة وشقة فندقية بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة مع 144737 غرفة فندقية في أكتوبر 2022.

وبحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة، استحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة خمس نجوم على 35 % من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 51.2 ألف غرفة فندقية، ضمن 156 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة أربع نجوم بـ28 %، مسجلة 42.3 ألف غرفة فندقية ضمن 189 منشأة. واستحوذت الفنادق المصنفة بين ثلاث نجوم ونجمة على نحو 20 % من إجمالي حجم السوق الفندقية، بسعة 29.2 ألف غرفة فندقية، ضمن 278 منشأة فندقية.

تحت الإنشاء

وأفادت شركة ((Lodging Econometrics)) الأمريكية، المتخصصة في قطاع الاستشارات العقارية، بأن إجمالي عدد الغرف الفندقية في مرحلة الإنشاء بدبي، وصل إلى 19 ألفاً و200 غرفة ضمن 67 منشأة، موضحة أن الإمارة تستحوذ على نحو 21% من عدد الغرف الفندقية للمشروعات قيد الإنشاء في منطقة الشرق الأوسط، ونحو 20% من حجم المنشآت قيد الإنشاء إقليمياً.

وذكرت الشركة أن عدد الغرف الفندقية قيد التخطيط والإنشاء في السوق الإماراتية وصل إلى 27 ألفاً و900 غرفة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، ضمن 106 مشروعات فندقية.

فيما كشفت خمس مجموعات فندقية كبرى في دبي، عزمها إضافة 23 فندقاً ((قيد الإنشاء)) إلى محفظتها التي تبلغ حالياً 151 عقاراً فندقياً في الإمارة، تنتمي إلى مختلف العلامات، بما فيها منتجعات فاخرة ومنشآت متوسطة، فضلاً عن شقق فندقية.

ووفقاً لأحدث توقعات ((نايت فرانك))، فسيتم بحلول نهاية عام 2023، تشغيل ما يقرب من 154 ألف غرفة في قطاع الضيافة في دبي، ما يمثل زيادة كبيرة بـ6.4 % عن عام 2022.

معدلات إشغال

وحافظت دبي على مستوى الإشغال المرتفع لفنادقها عند معدل 76 %، مقارنة بـ74 % للفترة ذاتها من العام 2019. ويكتسب هذا الإنجاز أهمية خاصة بالنظر إلى ما سجلته دبي من نمو ملحوظ وبنسبة 13% في عدد المنشآت الفندقية، و22 % في عدد الغرف الفندقية المتوفرة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019.

وأشارت مؤسسة ((إس تي آر))، المتخصصة في الأبحاث والاستشارات الفندقية، في تقريرها المحدث لرصد توجهات أداء الفنادق حول العالم بأن دبي حلت بالمركز الرابع عالمياً من حيث نسبة الإشغال، بعد وجهات عالمية أخرى مثل نيويورك ولندن، وبفارق ضئيل لم يتجاوز 0.01 % عن باريس التي حلت في المركز الثالث.

وأظهرت التحليلات الدقيقة لأداء دبي بأن عمليات البحث والحجوزات الخاصة بدبي خلال الربع الثالث لعام 2023 تجاوزت المستويات المسجلة قبل الجائحة العالمية، ما يؤكد على الجاذبية العالمية للمدينة، فضلاً عن تعدد الخيارات المتاحة للاستكشاف عند التخطيط لزيارة دبي.

التوطين

وتواصل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي العمل من خلال عدد من المبادرات على تدريب وتوظيف الشباب الإماراتيين في قطاع السياحة، ومن أبرزها، مبادرة ((مضياف)) التي تهدف إلى جذب وتدريب وتأهيل المواطنين والمواطنات لدخول سوق العمل، إذ يساعد التوطين على تحسين تجربة الزوار، ويوفر لهم فرصة التفاعل والحوار مع المواطنين، وذلك من خلال التدريب الذي تقدمه كلية دبي للسياحة التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إضافة إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع عدد من الشركات في القطاع الخاص لاحتضان الكوادر الوطنية الشابة.

رؤية طموحة للسياحة المستدامة

واصلت دبي تعزيز مكانتها العالمية في قطاع السياحة المستدامة وفق الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة، وتماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية D33، والتزام دولة الإمارات بتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

ومن بين أحدث الإنجازات التي حققتها مسيرة الاستدامة على مستوى الإمارة، إطلاق ((ختم دبي للسياحة المستدامة))، الذي يُمنح للمنشآت الفندقية التي تحقق أعلى نسبة التزام بمعايير الاستدامة الـ19 المعتمدة من قبل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والذي يشمل الفئات الذهبية والفضية والبرونزية، حيث تضمن عملية الترشح والتقييم الالتزام بأعلى معايير الاستدامة.

وواكبت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، عام الاستدامة في دولة الإمارات ومبادرة دبي للسياحة المستدامة، بإطلاق نسخة جديدة ومحدثة من ((أداة احتساب الكربون)) المخصصة لقطاع الضيافة.

وتعتمد فنادق دبي الحلول المستدامة وتلتزم بالحفاظ على البيئة، تماشياً مع إرشادات مبادرة ((دبي للسياحة المستدامة))، إذ تحرص العديد من الفنادق في الإمارة على الالتزام بالاستدامة وتحقيق نتائج إيجابية في قطاع الضيافة.

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