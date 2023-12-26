هل بدأت الرياح تتحوّل أخيراً تجاه الأسهم البريطانية غير المفضلة؟

كما يقول هتاف جماهير نادي ميلوول لكرة القدم: ((لا أحد يُحبنا، ونحن لا يهمُنا)). بالنسبة لأسهُم المملكة المُتحدة قد تكون هذه المشاعر من أهم النقاط للبيع في السوق.

فالقول بأن سوق الأسهُم في المملكة المُتحدة قد فقد شعبيته في السنوات الأخيرة لا يكفي لوصف الوضع بدقة. وفي الوقت الحالي، يظهر السوق بلا داعمين. ولكن بعض المُثابرين يطرحون السؤال مرة أُخرى ممزوجاً بالعاطفة: هل حان الوقت لشراء أسهُم المملكة المُتحدة؟

لقد سبق ومرَرنا بكل هذا، كما يشهد القُراء المُنتظمون، وفي كل مرة تذبُل تلك البراعم الخضراء. فلسنوات، لم تُحقق أسهم المملكة المُتحدة أي تقدم يُذكر، بينما واصلت السوق الأمريكية الارتفاع، جاذبة جميع عمليات الإدراج الجديدة البراقة. ومع ذلك، قد تُشير درجة التجمُد التي تجد أسواق المملكة المُتحدة نفسها فيها، إلى أن الأمور لا يُمكن إلا أن تتحسن.

وأظهرت البيانات الصادرة من المكتب الوطني للإحصاءات في المملكة المُتحدة مؤخراً هذا الشهر، أن صناديق التقاعُد وشركات التأمين في المملكة المُتحدة قد قلَصَت حيازتها من الأسهُم المحلية إلى الحد الأدنى. ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات، فإنهم في عام 1997 كانوا يمتلكون نسبة مُجتمعة قدرها %45.7 من الأسهُم البريطانية المُدرجة. وبحلول نهاية العام الماضي، انخفضت هذه النسبة إلى %4.2، وهو أدنى مستوى مُسجل. ويُشير مكتب الإحصاءات إلى أن بعض هذا الانخفاض يعود إلى التغييرات التي طالت تنظيم صناديق التقاعد، ولكن كما يسير المكتب أيضاً فإن البعض الآخر يعود إلى ((توَقُع المُستثمرين تحقيق عوائد أكثر ربحية من الأسهُم الأجنبية)).

ويصف بنك باركليز التحوّل عن الأصول في المملكة المُتحدة، الذي لا ينقطع منذ عام 2016 (الذي لا نفهم سببه) بأنه ((نزوح جماعي)). ويُشير المكتب الوطني للإحصاءات إلى أن المُستثمرين الأجانب هم بأريحية أكبر حائزي للأسهُم البريطانية، لكن حصتهم في السوق، التي تبلغ حالياً حوالي %58، لم تتغير كثيراً منذ منتصف العقد الماضي. وعلى حد تعبير باركليز: ((فإن حيازة الأسهُم لا تزال تُعاني من الركود بسبب التدفقات الهائلة إلى الخارج وضآلة اهتمام المُستثمرين العالميين)).

ولا يمل المتحذلقون أبداً من الإشارة إلى أن كل بائع أسهُم يحتاج إلى مشترٍ. لكن يصعُب القول إن أسهُم المملكة المُتحدة هي الأكثر شعبية في المدينة، أو أن الأسعار، وبالتالي الفُرص الاستثمارية لا تُلبي الطلب. وفي الواقع فإن أكبر المُشترين لأسهُم الشركات البريطانية هي نفسها الشركات البريطانية، التي تشتري أسُهمها المُتداعية في عمليات إعادة شراء للأسهُم. ولا يوجد ما هو خطأ في هذا الفعل في حد ذاته، ولكن مرة أُخرى، هذه ليست بطاقة دعوة مُغرية لمُديري الصناديق الذين يبحثون عن فُرص يسيل لها اللعاب. لذلك، لا عجب أنهم يتجهون إلى أماكن أُخرى.

ومع ذلك، يرى بنك باركليز أن المملكة المُتحدة تُظهر ((جاذبية))، من خلال مزيج من الضعف المُحتمل للجنيه الإسترليني، وهو منفعة لذلك الجزء الكبير من مؤشر فوتسي 100 الذي يُحقق الإيرادات من الخارج، وتوزيعات الأرباح السخية وفكرة ((أن التسعير يحدث بناء على الكثير من الأخبار السيئة)).

ويبدو أن سايمون جيرجيل، كبير مسؤولي الاستثمار في الأسهُم البريطانية في شركة أليانز جلوبال إنفستورز، لا يستسلم هو الآخر، فقد قال في تصريح خلال بيان موجز الشهر الماضي: ((إنها الظُلمة الشديدة التي تسبق الفجر)). وفي الواقع، هو يرى أن عدم وجود داعمين أو أصدقاء للسوق أمر مفيد. وأوضح قائلاً: ((إن سوق الأسهُم في المملكة المُتحدة يمثل فرصة غنية بعد الانسحابات الكبيرة لكثير من الأموال إلى الخارج وإعادة التقييم. حالياً، فقد قام بالبيع كل من أراد البيع، وتقريباً لم يعُد هناك من يبيع)).

وبعض الأشياء رخيصة لسببٍ ما، ولكن تبرز بعض أسباب التفاؤل. وإحدى هذه الأسباب هي السياسة، فعادةَ ما تنهال، في هذه المرحلة من الدورة الانتخابية، تحليلات البنوك وشركات الاستثمار المُحذرة من ضعف السوق في المستقبل، بينما يضع مديرو الصناديق الأسعار في أجواء ((الغموض)) السياسي، وهو أكثر المُصطلحات ضعفاً وهشاشة. ولكن الآن ومع اقتراب موعد الانتخابات العامة في المملكة المُتحدة العام المُقبل، يُلاحظ غياب التوترات السياسية.

وإلى حد كبير، وبسبب ذكريات المُستثمرين الحاضرة عن إدارة ليز تروس، تضعُف الحُجة البسيطة التي تقول إن حكومات حزب العُمال سيئة للأسهُم أو السندات في المملكة المُتحدة. ويتعامل مُعظم مديري الصناديق بلا مبالاة مع احتمالات حدوث تقلُبات خطيرة عندما تقام الانتخابات القادمة. وعلى أية حال، فإنه من الواضح أن السياسة في الولايات المُتحدة وأوروبا ليست أقل فوضوية. لذلك قال جيرجيل: ((المملكة المُتحدة تبدو كملاذٍ آمن بالنسبة إليّ)).

في الشهر الماضي، قام بنك بيكتيت بأول استثماراته في الأسهُم الخاصة في المملكة المُتحدة، حيث ضَخ 50 مليون جنيه إسترليني في شركة إدارة المرافق باريتو. وقال إدموند باكلي، رئيس الأسهُم الخاصة المُباشرة لدى بنك بيكتيت السويسري: ((نحن نغُض الطرف عن المعنويات قصيرة المدى في السياق السياسي والاقتصادي، فهي ليست مُفيدة)) مُضيفاً أنه يمتلك ((صندوق استثمار)) بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني للاستثمار في شركات المملكة المُتحدة في المُستقبل القريب.

ومن الإيجابيات الأُخرى، أن الاقتصاد البريطاني قد يكون رتيباً ومُنهكاً بالفعل. ولكنه لم يعُد في وضعٍ أسوأ، بشكلٍ واضح، من أوضاع الاقتصادات الكبيرة الأُخرى في أوروبا. ولأن نسبة تُقارب 60% من إيرادات الشركات البريطانية المُدرجة تأتي من الخارج، فإن الرهان على المملكة المُتحدة يُعَد رهاناً على نمو الاقتصاد العالمي أكثر منه على اقتصاد المملكة المُتحدة نفسه.

وبالطبع، قد يأتي ذلك بنتائج عكسية. إذا كانت البنوك المركزية الكبيرة خاصة في الولايات المُتحدة قد أفرطت في رفع أسعار الفائدة، فهذا يعني أن الركود القاتم على الأبواب. تماماً كما تحوّل المُستثمرون، في المُجمل، إلى الاعتقاد المُتفائل بوجود هبوط سَلس. ولا يزال العديد من المُستثمرين يفضلون تجنُب شراء الأصول البريطانية في عام 2024. وعلى سبيل المثال، صَنَفت إدارة الثروات في بنك يو بي إس المملكة المُتحدة في الفئة ((الأقل تفضيلاً)) لهذا العام.

ورغم ذلك، يركز القائمون على اختيار الأسهم في المملكة المُتحدة حالياً أكثر على الصدمات الخارجية بدلاً من الأخطاء الداخلية غير المقصودة. ويبدو ذلك نوعاً من التطور.

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