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1.23 مليار درهم استثمارات هندية بعقارات دبي في 6 أشهر

12/26/2023 7:24:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة الاستشارات العقارية ((فيستيان)) ضخ المستثمرين الهنود ما يزيد على 1.23 مليار درهم (335 مليون دولار) في سوق دبي للعقارات خلال النصف الأول من 2023.

وأشار تقرير الشركة الذي نقله موقع ((ريبابليك وورلد)) أن استثمارات الهنود في دبي شهد اتجاهاً تصاعدياً ملحوظاً منذ 2020؛ حيث نجحت دبي في جذب نحو 1.6 مليار دولار (5.88 مليارات درهم) من المستثمرين الهنود بين عام 2020 والنصف الأول من عام 2023.

وبحسب الموقع الهندي فإن بيئة دبي الخالية من الضرائب، وموقعها الاستراتيجي المتميز، جعلت منها وجهة جاذبة للمستثمرين الهنود. وأشار التقرير إلى استثمار الهنود أيضاً في خدمات تكنولوجيا المعلومات، وخدمات الأعمال.

وشدد رئيس شركة فيستيان شرينيفاس راو، على مساهمة اتفاقية الشراكة الشاملة بين الإمارات والهند، في تعزيز العلاقة التكافلية بين البلدين، إضافة لمساهمتها في استفادة المستثمرين الهنود من الفرص التي يوفرها سوق العقارات الهائل في دبي، متوقعاً استمرار نمو الاستثمارات الهندية بدبي.

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