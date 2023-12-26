سوق دبي يصعد إلى أعلى مستوى في 10 أسابيع

صعد مؤشر سوق دبي المالي بـ0.27% أو ما يعادل 10.74 نقاط، أمس، مسجلاً 4028.88 نقطة، وهو أعلى مستوى في أكثر من 10 أسابيع، وتحديداً منذ جلسة 12 أكتوبر الماضي، ليربح السوق 1.8 مليار درهم، بدعم مكاسب الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 678.67 مليار درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 676.85 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقاد سهما ((تكافل الإمارات)) و((الاتحاد العقارية)) ارتفاعات 14 سهماً بسوق دبي المالي، وارتفعا 4.7% و3.2% على التوالي.

وتعزز أداء سوق دبي، بارتفاع أسهم ((شعاع كابيتال)) 1.5%، و((إعمار العقارية)) 1.3%، و((الخليج للملاحة)) 0.55%.

واستحوذ سهم ((إعمار العقارية)) على سيولة جاوزت 26.98 مليون درهم، تلاه ((إمباور)) بسيولة 20.77 مليون درهم، ثم ((الخليج للملاحة)) جاذباً 15.6 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 22.2 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 35.2 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 12.97 مليون درهم.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي))، أمس، بنسبة 0.34% إلى مستوى 9516.93 نقطة، ليربح السوق نحو 15 مليار درهم.

وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 1.2 مليار درهم، تلاه ((بيور هيلث القابضة)) جاذباً 286.6 مليون درهم، ثم ((ألفا ظبي القابضة)) بسيولة 86.8 مليون درهم.

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال جلسة أمس، تنفيذ صفقة كبيرة على سهم ((إشراق للاستثمار)) بقيمة 35.6 مليون درهم، حيث تم تنفيذ الصفقة على 87.1 مليون سهم من أسهم الشركة بسعر 0.409 درهم للسهم، كما شهد السوق تنفيذ صفقة كبيرة على سهم ((بنك الفجيرة الوطني)) بقيمة 68.7 مليون درهم، حيث تم تنفيذ الصفقة على 15.3 مليون سهم من أسهم البنك بسعر 4.5 دراهم.

وقفز سهما ((إي أس جي)) و((الجرافات البحرية)) بالحد الأقصى في سوق أبوظبي، وارتفعت أسهم ((سوداتل للاتصالات)) 4.5%، و((رابكو للاستثمار)) 3.55%، و((طيران أبوظبي)) 3.4%، و((بيور هيلث القابضة)) بأكثر من 1%.

مكاسب وسيولة

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بنحو 16.8 مليار درهم في تداولات أمس، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.593 تريليونات درهم بنهاية أول أمس إلى 3.610 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.931 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و678.67 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 2.3 مليار درهم، موزعة بواقع 2.16 مليار درهم في سوق أبوظبي، و138 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 368.4 مليون سهم عبر تنفيذ 14.2 ألف صفقة.

مصرف السلام السودان 2.94 %

اكتتاب القابضة 2.9 %

سلامة 1.8 %

الإثمار القابضة 2.37 %

أريد 7.4 %

أسمنت الخليج 5.3 %

ألفا ظبي القابضة 1.6 %

الوطنية للسياحة والفنادق 3.75 %

إعمار العقارية 1.3 %

شعاع كابيتال 1.5 %

إي أس جي 15 %

الجرافات البحرية 14.7 %

رابكو للاستثمار 3.55 %

سوداتل للاتصالات 4.5 %

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