2.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 2.9 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 468 مبايعة بقيمة 2.53 مليار درهم، منها 59 مبايعة للأراضي بقيمة 1.76 مليار درهم و409 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 772.83 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 456.52 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة، تليها مبايعة بقيمة 213.4 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 4 تليها مبايعة بقيمة 189.37 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة.

وقد تصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 584.6 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 17.77 مليون درهم وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 42.64 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 9.48 ملايين درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 9.33 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي.

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