مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على أستون فيلا ويحقق فوزاً مثيراً بثلاثية

(MENAFN
- Al-Bayan)
نجح مانشستر يونايتد في تحويل تأخره بهدفين أمام ضيفه أستون فيلا إلى فوز مثير 3 /2 ليحقق فوزه الأول بعد غياب طويل.
وحرم مانشستر يونايتد ضيفه أستون فيلا من البقاء على مسافة قريبة من ليفربول، بعدما قلب الطاولة عليه وعوض تأخره بهدفين في الشوط الأول عبر الاسكتلندي جون ماكغين (21) والبلجيكي لياندر ديندوكير (26)، إلى فوز بثلاثية سجلها الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو (59 و71) والدنماركي راسموس هويلوند (82) في أوّل أهدافه مع "الشياطين الحمر" بعد 20 مباراة في بريميرليغ.
وهو الفوز الأوّل ليونايتد منذ السادس من الشهر الجاري (2-0 على تشلسي) بعد خسارتين وتعادلٍ في الدوري، ليحول دون الخسارة على أرضه لأوّل مرة في الـ"بوكسينغ داي"، رافعا رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس.
في المقابل، تابع أستون فيلا هدر النقاط للمباراة الثانية توالياً بعدما كان تعادل أمام شيفيليد يونايتد 1-1 في المرحلة الماضية، ليتجمد رصيده عند 39 نقطة في المركز الثالث.
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