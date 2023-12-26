مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على أستون فيلا ويحقق فوزاً مثيراً بثلاثية

نجح مانشستر يونايتد في تحويل تأخره بهدفين أمام ضيفه أستون فيلا إلى فوز مثير 3 /2 ليحقق فوزه الأول بعد غياب طويل.

وحرم مانشستر يونايتد ضيفه أستون فيلا من البقاء على مسافة قريبة من ليفربول، بعدما قلب الطاولة عليه وعوض تأخره بهدفين في الشوط الأول عبر الاسكتلندي جون ماكغين (21) والبلجيكي لياندر ديندوكير (26)، إلى فوز بثلاثية سجلها الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو (59 و71) والدنماركي راسموس هويلوند (82) في أوّل أهدافه مع "الشياطين الحمر" بعد 20 مباراة في بريميرليغ.

وهو الفوز الأوّل ليونايتد منذ السادس من الشهر الجاري (2-0 على تشلسي) بعد خسارتين وتعادلٍ في الدوري، ليحول دون الخسارة على أرضه لأوّل مرة في الـ"بوكسينغ داي"، رافعا رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس.

في المقابل، تابع أستون فيلا هدر النقاط للمباراة الثانية توالياً بعدما كان تعادل أمام شيفيليد يونايتد 1-1 في المرحلة الماضية، ليتجمد رصيده عند 39 نقطة في المركز الثالث.





تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز