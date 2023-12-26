العمر مجرد رقم.. رونالدو يقتنص لقب هداف العالم في 2023 قبل أيام من نهاية العام

يقترب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من عامه الـ39، لكن قائد فريق النصر السعودي لا يزال مؤمنًا بأن العمر مجرد رقم، مواصلًا تحطيم الأرقام القياسية على الملاعب السعودية.

وأصبح رونالدو في صدارة هدافي العالم خلال 2023 قبل أيام من نهاية العام ، بعدما سجل هدفين من ركلتي جزاء خلال الفوز الساحق للنصر على مضيفه الاتحاد 5 /2 مساء الثلاثاء في الدوري السعودي.

ورفع رونالدو رصيده من الأهداف خلال عام 2023 إلى 53 هدفًا متفوقًا على كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي وهاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني ولكل منهما 52 هدفًا، وبفارق 3 أهداف عن إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي سجل 50 هدفا.

وتتبقى للنصر مباراة قبل نهاية العام أمام التعاون يوم 30 ديسمبر الجاري، بينما تتبقى لهالاند مباراتان مع مانشستر سيتي أمام إيفرتون وشيفيلد يونايتد.









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