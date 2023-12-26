Wednesday, 27 December 2023 04:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العمر مجرد رقم.. رونالدو يقتنص لقب هداف العالم في 2023 قبل أيام من نهاية العام

12/26/2023 7:24:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يقترب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من عامه الـ39، لكن قائد فريق النصر السعودي لا يزال مؤمنًا بأن العمر مجرد رقم، مواصلًا تحطيم الأرقام القياسية على الملاعب السعودية.

وأصبح رونالدو في صدارة هدافي العالم خلال 2023 قبل أيام من نهاية العام ، بعدما سجل هدفين من ركلتي جزاء خلال الفوز الساحق للنصر على مضيفه الاتحاد 5 /2 مساء الثلاثاء في الدوري السعودي.

ورفع رونالدو رصيده من الأهداف خلال عام 2023 إلى 53 هدفًا متفوقًا على كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي وهاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني ولكل منهما 52 هدفًا، وبفارق 3 أهداف عن إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي سجل 50 هدفا.

وتتبقى للنصر مباراة قبل نهاية العام أمام التعاون يوم 30 ديسمبر الجاري، بينما تتبقى لهالاند مباراتان مع مانشستر سيتي أمام إيفرتون وشيفيلد يونايتد.


تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN26122023000110011019ID1107659665

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث