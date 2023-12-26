بيان من السفارة السعودية في بغداد بشأن مقتل سعودي وكويتي في العراق

(MENAFN
- Al-Bayan)
أصدرت السفارة السعودية لدى بغداد بيانا حول "اختفاء مواطن سعودي ومواطن كويتي" في محافظة الأنبار في العراق.
وقالت السفارة السعودية في بيانها: "إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام بشأن اختفاء مواطن سعودي ومواطن كويتي في محافظة الأنبار في جمهورية العراق، تفيد سفارة المملكة في العراق بأن السلطات المعنية في العراق عثرت اليوم على جثتين تعودان لمواطن سعودي وآخر كويتي، وتتابع السفارة مع السلطات العراقية ملابسات الحادث ونتائج التحقيقات الجارية".
وأضاف البيان: "وتعرب السفارة عن ألمها وحزنها لهذا الخبر المفجع، وتتقدم بخالص العزاء والمواساة لذوي الضحيتين، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان".
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