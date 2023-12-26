بيان من السفارة السعودية في بغداد بشأن مقتل سعودي وكويتي في العراق

أصدرت السفارة السعودية لدى بغداد بيانا حول "اختفاء مواطن سعودي ومواطن كويتي" في محافظة الأنبار في العراق.

وقالت السفارة السعودية في بيانها: "إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام بشأن اختفاء مواطن سعودي ومواطن كويتي في محافظة الأنبار في جمهورية العراق، تفيد سفارة المملكة في العراق بأن السلطات المعنية في العراق عثرت اليوم على جثتين تعودان لمواطن سعودي وآخر كويتي، وتتابع السفارة مع السلطات العراقية ملابسات الحادث ونتائج التحقيقات الجارية".

وأضاف البيان: "وتعرب السفارة عن ألمها وحزنها لهذا الخبر المفجع، وتتقدم بخالص العزاء والمواساة لذوي الضحيتين، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان".









تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز