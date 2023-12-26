تحذير من وضعيتين للنوم هما الأكثر ضرراً بالجسم

حذر أخصائي إعادة التأهيل والمعالجة الآلية الروسي الدكتور فلاديمير بوندارينكو من وضعيتي نوم خطيرتين على جسم الانسان.

وكشف بوندارينكو «أن الجسم يتعافى أثناء النوم فقط، فإذا كانت وضعية النوم غير صحيحة فلن يشعر الشخص بالراحة حتى بعد النوم». مبينا شدة أضرار النوم أمام التلفزيون.



الرأس مرفوع والظهر منحن



وقال «يمكن أن يكون الرأس مرفوعا والظهر منحنيا على الأريكة وعلى السرير إذا كانت هناك وسادة كبيرة في الخلف. هذه الوضعية تسبب اضطراب إمداد الدم والتنفس، حيث يشعر الشخص بعد النوم بهذه الوضعية بألم في منطقة الصدر (العمود الفقري)، ويشعر بالتوتر في منطقة الرقبة. وقد يشعر بالألم أسفل الظهر لعدم ارتخاء منحنيات العمود الفقري أثناء النوم». وذلك وفق ما ذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية.

الرأس منحن إلى الخلف

وأضاف الطبيب الروسي أن «الوضعية الثانية المضرة للجسم هي النوم والرأس منحن إلى الخلف... قد يستخدم الشخص وسادة غير مستقرة، وبعد أن ينام ينحني رأسه إلى الوراء. فيبدأ في هذه الوضعية يشخر ويضطرب تنفسه من خلال الأنف والحنجرة. ولا يمكن أثناء النوم بهذه الوضعية عمليا استعادة عمل الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية».



وتابع «بالطبع يستمر القلب في العمل بإيقاع طبيعي، على الرغم من أنه أثناء النوم يجب أن ينخفض ​​من 70-78 إلى 50- 60 نبضة في الدقيقة. وهذا يعني أنه يعمل كما في حالة اليقظة، أو حتى أكثر نشاطا».

ونصح بوندارينكو أنه «من المفيد أثناء النوم الاستلقاء على أحد الجانبين، مع ثني الركبتين قليلا.

كما ان هناك ضرورة لتغيير الوضعية بين فترة وأخرى».



وأضاف «يتنفس الإنسان أثناء النوم عن طريق الحجاب الحاجز (التنفس البطني) أي أن الجزء العلوي من الرئتين يستريح، ونتنفس عن طريق المعدة. وتسمح لنا هذه العملية بتشغيل حركة الأمعاء، وتنشيط المرارة والكبد والطحال وتنشيط عموم الجهاز الهضمي.ويمكننا القيام بذلك عندما نستلقي على وسادة منخفضة، على أحد الجانبين، مع ثني الركبتين قليلا. كما أن النوم على الظهر أمر طبيعي أيضا. وأن من الطبيعي أن يتقلب الشخص أثناء نومه أكثر من عشر مرات».

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