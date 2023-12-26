عوامل رئيسية تزيد من فرص الإصابة بالخرف قبل سن 65 عاماً

كشفت دراسة جديدة عن المشكلات الصحية التي تزيد من خطر الإصابة بالخرف في سن مبكرة.

أمراض القلب والعزلة الاجتماعية وانخفاض الوضع الاجتماعي والاقتصادي

وحددت الدراسة بعض العوامل الرئيسية التي تزيد من فرص الإصابة التي تشبه تلك الخاصة بالخرف المتأخر، بما في ذلك ضعف السمع وأمراض القلب والعزلة الاجتماعية وانخفاض الوضع الاجتماعي والاقتصادي.

العوامل الصحية ونمط الحياة

وتشير النتائج إلى أن العوامل الصحية ونمط الحياة يمكن أن يقللا من خطر الإصابة بهذه الحالة.

وحدد الباحثون مجموعة واسعة من عوامل الخطر لهذه الحالة، التي تتميز بظهور أعراض الخرف قبل سن 65 عاما.

ويقولون إن النتائج تتحدى فكرة أن الجينات هي السبب الوحيد لهذه الحالة، مما يضع الأساس لاستراتيجيات الوقاية الجديدة.

وشدد البروفيسور ديفيد لويلين، من جامعة إكستر، على أهمية النتائج بقوله : "توضح هذه الدراسة المتقدمة الدور الحاسم للتعاون والبيانات الضخمة في تعزيز فهمنا للخرف . لا يزال هناك الكثير لنتعلمه في مهمتنا المستمرة للوقاية من الخرف وتحديده وعلاجه بجميع أشكاله بطريقة أكثر استهدافًا.

وقال "هذه هي الدراسة الأكبر والأقوى من نوعها التي تم إجراؤها على الإطلاق".

وأضاف "من المثير أنه يكشف لأول مرة أننا قد نكون قادرين على اتخاذ إجراءات للحد من مخاطر هذه الحالة المنهكة، من خلال استهداف مجموعة من العوامل المختلفة."

وقال الدكتور ستيفي هندريكس، الباحث في جامعة ماستريخت بهولندا: "إن الخرف لدى الشباب له تأثير خطير للغاية، لأن الأشخاص المصابين عادة ما يكون لديهم عمل وأطفال وحياة مزدحمة".

الوراثة

"غالبًا ما يفترض أن يكون السبب وراثيًا، ولكن بالنسبة للعديد من الأشخاص لا نعرف بالضبط ما هو السبب. ولهذا السبب أردنا أيضًا التحقيق في عوامل الخطر الأخرى في هذه الدراسة.

نُشر البحث الجديد في مجلة Jama Neurology، وقد تابع أكثر من 350 ألف شخص تقل أعمارهم عن 65 عامًا في جميع أنحاء المملكة المتحدة من دراسة البنك الحيوي في المملكة المتحدة.

وقام الفريق بتحليل مجموعة واسعة من عوامل الخطر من الاستعداد الوراثي إلى نمط الحياة والتأثيرات البيئية، وفقا لصحيفة الإندبدنت.

انخفاض مستوى التعليم والجينات ونمط الحياة

والعزلة الاجتماعية

ووفقا للنتائج، فإن انخفاض مستوى التعليم الرسمي والجينات والعوامل الصحية مثل نقص فيتامين د، وضعف السمع والاكتئاب، وعوامل نمط الحياة مثل إدمان الكحول والعزلة الاجتماعية،

يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالخرف في سن مبكرة



وقالت الدكتورة جانيس رانسون، زميلة أبحاث أولى في جامعة إكستر: "إن بحثنا يفتح آفاقا جديدة في تحديد إمكانية تقليل خطر الإصابة بالخرف في مرحلة الشباب.نعتقد أن هذا يمكن أن يبشر بعهد جديد في التدخلات للحد من الحالات الجديدة لهذه الحالة."

وقالت الدكتورة ليا مورسلين، رئيسة الأبحاث السريرية في مركز أبحاث الزهايمر في المملكة المتحدة، والتي شاركت في تمويل الدراسة: "إننا نشهد تحولاً في فهم مخاطر الخرف ، وربما كيفية الحد منه على المستوى الفردي والمجتمعي".



التوتر المزمن والشعور بالوحدة والاكتئاب

وقال سيباستيان كولر، أستاذ علم الأوبئة العصبية في جامعة ماستريخت وأحد المؤلفين الرئيسيين للبحث: "لقد عرفنا بالفعل من الأبحاث التي أجريت على الأشخاص الذين يصابون بالخرف في سن أكبر أن هناك سلسلة من عوامل الخطر القابلة للتعديل. بالإضافة إلى العوامل الجسدية، تلعب الصحة العقلية أيضًا دورًا مهمًا، بما في ذلك تجنب التوتر المزمن والشعور بالوحدة والاكتئاب. حقيقة أن هذا واضح أيضًا في الخرف المبكر كانت مفاجأة بالنسبة لي، وقد يوفر فرصًا لتقليل المخاطر في هذه المجموعة أيضًا".

التدخين وضغط الدم وفقدان السمع.

وأضافت "في السنوات الأخيرة، كان هناك إجماع متزايد على أن الخرف يرتبط بـ 12 عامل خطر محدد قابل للتعديل مثل التدخين وضغط الدم وفقدان السمع. من المقبول الآن أن ما يصل إلى أربع من كل 10 حالات من الخرف في جميع أنحاء العالم مرتبطة بهذه العوامل. تسلط هذه الدراسة الرائدة الضوء المهم والمطلوب بشدة على العوامل التي يمكن أن تؤثر على خطر الإصابة بالخرف عند الشباب. يبدأ هذا في سد فجوة مهمة في معرفتنا. وسيكون من المهم البناء على هذه النتائج في دراسات أوسع نطاقا".

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