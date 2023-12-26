هيئة التأمين: لا دفع لأي اشتراكات عن الفترة السابقة لـبـدء نظام مكافـأة نـهـايـة الـخـدمة لغير البحرينيين

هيئة التأمين: لا دفع لأي اشتراكات عن الفترة السابقة لـبـدء نظام مكافـأة نـهـايـة الـخـدمة لغير البحرينيين
التاريخ
12/26/2023 7:20:37 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بالإشارة إلى ما يتم تداوله مؤخرًا بشأن نظام مكافأة نهاية الخدمة لغير البحرينيين العاملين في القطاع الأهلي الصادر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023، تود الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن تبيِّن أنه لا يتعيّن على صاحب العمل دفع أي مبالغ للهيئة عن الفترة السابقة على نفاذ أحكام النظام، كما أن النظام لا يتضمن إلزام صاحب العمل بسداد مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة السابقة لتطبيق النظام فورًا، إذ سيكون على صاحب العمل الالتزام بسداد الاشتراكات للهيئة شهريا اعتبارًا من تاريخ سريانه في مارس 2024 بواقع (4.2%) من الأجر عن السنوات الثلاث الأولى من تاريخ بدء عمل المؤمن عليه لديه، و(8.4%) من الأجر عن السنوات اللاحقة حتى انتهاء الخدمة، وسيتم صرف مكافأة نهاية الخدمة للعمال غير البحرينيين عند انتهاء خدمتهم ومغادرتهم البلاد؛ بهدف تخفيف الأعباء المالية على أصحاب العمل من حيث سدادهم اشتراكاتٍ شهرية بدلا من سداد مكافأة نهاية الخدمة دفعة واحدة مباشرةً للعامل عند انتهاء خدمته.
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