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هيئة التأمين: لا دفع لأي اشتراكات عن الفترة السابقة لـبـدء نظام مكافـأة نـهـايـة الـخـدمة لغير البحرينيين

12/26/2023 7:20:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بالإشارة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬تداوله‭ ‬مؤخرًا‭ ‬بشأن‭ ‬نظام‭ ‬مكافأة‭ ‬نهاية‭ ‬الخدمة‭ ‬لغير‭ ‬البحرينيين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي‭ ‬الصادر‭ ‬بموجب‭ ‬قرار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬رقم‭ (‬109‭) ‬لسنة‭ ‬2023،‭ ‬تود‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أن‭ ‬تبيِّن‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يتعيّن‭ ‬على‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬دفع‭ ‬أي‭ ‬مبالغ‭ ‬للهيئة‭ ‬عن‭ ‬الفترة‭ ‬السابقة‭ ‬على‭ ‬نفاذ‭ ‬أحكام‭ ‬النظام،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬النظام‭ ‬لا‭ ‬يتضمن‭ ‬إلزام‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬بسداد‭ ‬مكافأة‭ ‬نهاية‭ ‬الخدمة‭ ‬عن‭ ‬الفترة‭ ‬السابقة‭ ‬لتطبيق‭ ‬النظام‭ ‬فورًا،‭ ‬إذ‭ ‬سيكون‭ ‬على‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬الالتزام‭ ‬بسداد‭ ‬الاشتراكات‭ ‬للهيئة‭ ‬شهريا‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬سريانه‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2024‭ ‬بواقع‭ (‬4.2%‭) ‬من‭ ‬الأجر‭ ‬عن‭ ‬السنوات‭ ‬الثلاث‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬بدء‭ ‬عمل‭ ‬المؤمن‭ ‬عليه‭ ‬لديه،‭ ‬و‭(‬8.4%‭) ‬من‭ ‬الأجر‭ ‬عن‭ ‬السنوات‭ ‬اللاحقة‭ ‬حتى‭ ‬انتهاء‭ ‬الخدمة،‭ ‬وسيتم‭ ‬صرف‭ ‬مكافأة‭ ‬نهاية‭ ‬الخدمة‭ ‬للعمال‭ ‬غير‭ ‬البحرينيين‭ ‬عند‭ ‬انتهاء‭ ‬خدمتهم‭ ‬ومغادرتهم‭ ‬البلاد؛‭ ‬بهدف‭ ‬تخفيف‭ ‬الأعباء‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬سدادهم‭ ‬اشتراكاتٍ‭ ‬شهرية‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬سداد‭ ‬مكافأة‭ ‬نهاية‭ ‬الخدمة‭ ‬دفعة‭ ‬واحدة‭ ‬مباشرةً‭ ‬للعامل‭ ‬عند‭ ‬انتهاء‭ ‬خدمته‭.‬

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