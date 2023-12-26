لخريجي الثانوية العامة.. التقديم إلى 11 يناير:هيئة الكهرباء تدشن البرنامج التدريبي لتأهـيل الشباب البحريني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت هيئة الكهرباء والماء تدشين البرنامج التدريبي لتأهيل الشباب البحريني من خريجي الثانوية العامة (تخصص علمي أو صناعي في مجال الكهرباء).
وأوضحت الهيئة الشروط الواجب توافرها في المتقدم وهي: أن يكون بحريني الجنسية، ألا يقل سن المرشح عن 17 سنة ولا يزيد على 30 سنة، أن يكون حاملاً مؤهل الثانوية العامة تخصص علمي أو صناعي، أو يكون حسن السيرة والسلوك، أن يكون لائقا صحيا.
وبينت الهيئة الوثائق المطلوبة، وهي نسخة من السيرة الذاتية مع الشهادة الثانوية مشفوعة بكشف الدرجات المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين صورة فوتوغرافية شخصية، وجواز السفر والبطاقة الشخصية (سارية الصلاحية).
ودعت الهيئة الراغبين في الالتحاق بالبرنامج إرسال الوثائق المطلوبة على البريد الالكتروني، وسيتم استقبال الطلبات حتى تاريخ 11 يناير 2024.
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