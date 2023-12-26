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لخريجي الثانوية العامة.. التقديم إلى 11 يناير:هيئة الكهرباء تدشن البرنامج التدريبي لتأهـيل الشباب البحريني

12/26/2023 7:20:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬تدشين‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬لتأهيل‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬خريجي‭ ‬الثانوية‭ ‬العامة‭ (‬تخصص‭ ‬علمي‭ ‬أو‭ ‬صناعي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الكهرباء‭).‬

وأوضحت‭ ‬الهيئة‭ ‬الشروط‭ ‬الواجب‭ ‬توافرها‭ ‬في‭ ‬المتقدم‭ ‬وهي‭: ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬بحريني‭ ‬الجنسية،‭ ‬ألا‭ ‬يقل‭ ‬سن‭ ‬المرشح‭ ‬عن‭ ‬17‭ ‬سنة‭ ‬ولا‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬30‭ ‬سنة،‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬حاملاً‭ ‬مؤهل‭ ‬الثانوية‭ ‬العامة‭ ‬تخصص‭ ‬علمي‭ ‬أو‭ ‬صناعي،‭ ‬أو‭ ‬يكون‭ ‬حسن‭ ‬السيرة‭ ‬والسلوك،‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لائقا‭ ‬صحيا‭.‬

وبينت‭ ‬الهيئة‭ ‬الوثائق‭ ‬المطلوبة،‭ ‬وهي‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬السيرة‭ ‬الذاتية‭ ‬مع‭ ‬الشهادة‭ ‬الثانوية‭ ‬مشفوعة‭ ‬بكشف‭ ‬الدرجات‭ ‬المعتمد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬صورة‭ ‬فوتوغرافية‭ ‬شخصية،‭ ‬وجواز‭ ‬السفر‭ ‬والبطاقة‭ ‬الشخصية‭ (‬سارية‭ ‬الصلاحية‭).‬

ودعت‭ ‬الهيئة‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬الالتحاق‭ ‬بالبرنامج‭ ‬إرسال‭ ‬الوثائق‭ ‬المطلوبة‭ ‬على‭ ‬البريد‭ ‬الالكتروني،‭ ‬وسيتم‭ ‬استقبال‭ ‬الطلبات‭ ‬حتى‭ ‬تاريخ‭ ‬11‭ ‬يناير‭ ‬2024‭.‬

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