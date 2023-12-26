مواطن يناشد المسؤولين إرجاع حقوقه في الطلب الإسكاني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ناشد مواطن المسؤولين والجهات المعنية بوزارة الإسكان ليتم احتساب طلبه الإسكاني من عام 2007.
وقال في رسالته إلى «أخبار الخليج» إن تاريخ تقدمي به وتحديدا في 30 /12 /2007 عندما تقدمت آنذاك بطلب تمويل شراء وكنت مستوفيًا كافة الشروط الموضوعة، إلا أنني فوجئت في عام 2009 بإلغاء هذا الطلب، فتقدمت بتاريخ 24/12/2013
بطلب قسيمة سكنية، على أساس أن ذلك كان هذا هو الخيار المتاح والمستحق لي على أساس مقدار الدخل، وعندما ألغي الدمج ذهبت إلى وزارة الاسكان لتغير الطلب من ( قسيمة سكنية ) إلى
(وحدة سكنية) إلا أنني لم أجد استجابة من موظف الوزارة، ولم يتم تغيير الطلب لي، بل وللأسف الشديد تم التعامل معي على أساس أنه طلب جديد بتاريخ 26/2/2015، وهو الأمر الذي أضاع علي وعلى أسرتي سنوات طويلة في الانتظار والأمل في أن نجد سكنًا يأوينا ويحمينا.
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