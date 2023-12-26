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مواطن يناشد المسؤولين إرجاع حقوقه في الطلب الإسكاني

12/26/2023 7:20:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ناشد‭ ‬مواطن‭ ‬المسؤولين‭ ‬والجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بوزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬ليتم‭ ‬احتساب‭ ‬طلبه‭ ‬الإسكاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2007‭.‬

وقال‭ ‬في‭ ‬رسالته‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬إن‭ ‬تاريخ‭ ‬تقدمي‭ ‬به‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬30‭ /‬12‭ /‬2007‭ ‬عندما‭ ‬تقدمت‭ ‬آنذاك‭ ‬بطلب‭ ‬تمويل‭ ‬شراء‭ ‬وكنت‭ ‬مستوفيًا‭ ‬كافة‭ ‬الشروط‭ ‬الموضوعة،‭ ‬إلا‭ ‬أنني‭ ‬فوجئت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2009‭ ‬بإلغاء‭ ‬هذا‭ ‬الطلب،‭ ‬فتقدمت‭ ‬بتاريخ‭ ‬24/12/2013‭
‬بطلب‭ ‬قسيمة‭ ‬سكنية،‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬الخيار‭ ‬المتاح‭ ‬والمستحق‭ ‬لي‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬مقدار‭ ‬الدخل،‭ ‬وعندما‭ ‬ألغي‭ ‬الدمج‭ ‬ذهبت‭ ‬إلى‭ ‬وزارة‭ ‬الاسكان‭ ‬لتغير‭ ‬الطلب‭ ‬من‭ ( ‬قسيمة‭ ‬سكنية‭ ) ‬إلى‭
(‬وحدة‭ ‬سكنية‭) ‬إلا‭ ‬أنني‭ ‬لم‭ ‬أجد‭ ‬استجابة‭ ‬من‭ ‬موظف‭ ‬الوزارة،‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬تغيير‭ ‬الطلب‭ ‬لي،‭ ‬بل‭ ‬وللأسف‭ ‬الشديد‭ ‬تم‭ ‬التعامل‭ ‬معي‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬أنه‭ ‬طلب‭ ‬جديد‭ ‬بتاريخ‭ ‬26‭/‬2‭/‬2015،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أضاع‭ ‬علي‭ ‬وعلى‭ ‬أسرتي‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭ ‬في‭ ‬الانتظار‭ ‬والأمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬نجد‭ ‬سكنًا‭ ‬يأوينا‭ ‬ويحمينا‭.‬

كلمات دالة

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