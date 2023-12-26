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اجتماع بين البلديات ومجلس بلدي الشمالي لبحث إجراءات استكمال مشروع متنزه باربار

12/26/2023 7:20:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تفعيلا‭ ‬للجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬استكمال‭ ‬إنجاز‭ ‬مشروع‭ ‬متنزه‭ ‬باربار،‭ ‬جرى‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬اجتماعين‭ ‬منفصلين‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬ومجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الشمالية‭ ‬تم‭ ‬خلالهما‭ ‬بحث‭ ‬المتطلبات‭ ‬الإجرائية‭ ‬والفنية‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬لتكملة‭ ‬المشروع،‭ ‬صرح‭ ‬بذلك‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬للمنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬الأولى‭ ‬الدكتور‭ ‬سيد‭ ‬شبر‭ ‬إبراهيم‭ ‬الوداعي‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الحرص‭ ‬المشترك‭ ‬وتعزيزًا‭ ‬للتوجه‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للحكومة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تشييد‭ ‬المشاريع‭ ‬الخدمية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬البيئة‭ ‬الترفيهية‭ ‬والسياحية‭ ‬المستدامة‭ ‬للمجتمعات‭ ‬المحلية‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬أهداف‭ ‬المشروع‭ ‬الوطني‭ ‬للتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬نظم‭ ‬اجتماع‭ ‬تنسيقي‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬بحضور‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للخِدْمات‭ ‬البلدية‭ ‬المشتركة‭ ‬الدكتورة‭ ‬راوية‭ ‬خليفة‭ ‬أحمد‭ ‬المناعي،‭ ‬ومدير‭ ‬إدارة‭ ‬المشاريع‭ ‬في‭ ‬الوزارة‭ ‬محمد‭ ‬جواد‭ ‬حسن‭ ‬علي‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الفنيين‭ ‬جرى‭ ‬في‭ ‬سياقه‭ ‬بحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬التصورات‭ ‬والمقترحات‭ ‬والاتفاق‭ ‬على‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬المتطلبات‭ ‬الفنية‭ ‬واتخاذ‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬في‭ ‬بذل‭ ‬الجهود‭ ‬لاستكمال‭ ‬المشروع‭ ‬وفق‭ ‬المتطلبات‭ ‬الإجرائية‭ ‬المعتمدة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬هكذا‭ ‬مشاريع‭.‬

ونوه‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬جرى‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬اجتماع‭ ‬تشاوري‭ ‬مع‭ ‬ممثلين‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬باربار‭ ‬الرياضي‭ ‬وجمعية‭ ‬باربار‭ ‬الخيرية‭ ‬بهدف‭ ‬بناء‭ ‬رؤية‭ ‬مشتركة‭ ‬بشأن‭ ‬المقترحات‭ ‬التي‭ ‬يرغب‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي‭ ‬في‭ ‬أخذها‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬متطلبات‭ ‬الأنشطة‭ ‬الترفيهية‭ ‬والرياضية‭ ‬لعرضها‭ ‬على‭ ‬الاجتماع‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬ممثلي‭ ‬الإدارة‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬والذي‭ ‬بناء‭ ‬عليه‭ ‬تم‭ ‬تحديد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المرئيات‭ ‬والمقترحات‭ ‬التي‭ ‬جرى‭ ‬إبرازها‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬ممثلي‭ ‬وزارة‭ ‬البلديات‭.‬

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