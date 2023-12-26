اجتماع بين البلديات ومجلس بلدي الشمالي لبحث إجراءات استكمال مشروع متنزه باربار

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- Akhbar Al Khaleej) تفعيلا للجهود الرامية إلى استكمال إنجاز مشروع متنزه باربار، جرى العمل على تنظيم اجتماعين منفصلين بين الجهات المعنية ومجلس بلدي الشمالية تم خلالهما بحث المتطلبات الإجرائية والفنية للعمل على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتكملة المشروع، صرح بذلك رئيس المجلس البلدي للمنطقة الشمالية ممثل الدائرة الأولى الدكتور سيد شبر إبراهيم الوداعي.
وأشار إلى أنه في إطار الحرص المشترك وتعزيزًا للتوجه الاستراتيجي للحكومة في العمل على تشييد المشاريع الخدمية التي تسهم في توفير البيئة الترفيهية والسياحية المستدامة للمجتمعات المحلية وذلك بما يسهم في إنجاز أهداف المشروع الوطني للتنمية المستدامة نظم اجتماع تنسيقي في مبنى وزارة شؤون البلديات والزراعة بحضور الوكيل المساعد للخِدْمات البلدية المشتركة الدكتورة راوية خليفة أحمد المناعي، ومدير إدارة المشاريع في الوزارة محمد جواد حسن علي وعدد من الفنيين جرى في سياقه بحث عدد من التصورات والمقترحات والاتفاق على البدء في إعداد المتطلبات الفنية واتخاذ ما يلزم في بذل الجهود لاستكمال المشروع وفق المتطلبات الإجرائية المعتمدة في تنفيذ هكذا مشاريع.
ونوه إلى أنه جرى الحرص على تنظيم اجتماع تشاوري مع ممثلين من نادي باربار الرياضي وجمعية باربار الخيرية بهدف بناء رؤية مشتركة بشأن المقترحات التي يرغب المجتمع المحلي في أخذها بعين الاعتبار فيما يخص متطلبات الأنشطة الترفيهية والرياضية لعرضها على الاجتماع المشترك مع ممثلي الإدارة المختصة في وزارة البلديات والزراعة والذي بناء عليه تم تحديد عدد من المرئيات والمقترحات التي جرى إبرازها في الاجتماع المشترك مع ممثلي وزارة البلديات.
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