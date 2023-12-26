رئيس جامعة الخليج العربي يهنئ الأكاديميين المكرمين بوسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) إنفاذًا للأمر الملكي السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وفي إطار توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لكافة الجهات المعنية بتسليم وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي للعاملين في الصفوف الأمامية من الكوادر الطبية وقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والجهات المساندة، هنأ رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد أعضاء الهيئة الأكاديمية بكلية الطب والعلوم الطبية بجامعة الخليج العربي الحاصلين على الوسام تقديراً لما قدموه من إسهامات متميزة في إطار الجهود الوطنية للتصدي لجائحة كورونا.
وبهذه المناسبة، أعرب رئيس الجامعة عن بالغ الفخر وخالص الاعتزاز بمنح عدد من الأكاديميين بجامعة الخليج العربي وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي والذي يعكس اهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وتقدير جلالته لإسهامات أبناء مملكة البحرين، موضحاً أن رئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لفريق البحرين الوطني، والمعالجة الحكومية المتميزة لجائحة كورونا، كانت محل تقدير دولي، منوها إلى أن الجهود المخلصة للتصدي للجائحة، تمثل دافعا لاستمرار الدراسة الجامعية في بيئة صحية وآمنة
وهنأ الدكتور آل فهيد الأكاديميين المكرمين وهم الأستاذ الدكتور عبدالحليم ضيف الله والأستاذ الدكتور عفيف بن صالح والدكتورة أسيل الصالح والدكتور صادق شليف، مشيدا بما يقدمه من جهود وأبحاث وعطاء متميز أسهم في تقديم نموذجًا يحتذى به في إدارة أزمة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والتصدّي لها بشكل أمثل من خلال تحويل التحديات إلى فرص من خلال الاستجابات السريعة لاحتواء تداعيات انتشار الفيروس وتخفيف آثار الأزمة.
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