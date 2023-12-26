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رئيس جامعة الخليج العربي يهنئ الأكاديميين المكرمين بوسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي

12/26/2023 7:20:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) إنفاذًا‭ ‬للأمر‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬توجيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬لكافة‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بتسليم‭ ‬وسام‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للاستحقاق‭ ‬الطبي‭ ‬للعاملين‭ ‬في‭ ‬الصفوف‭ ‬الأمامية‭ ‬من‭ ‬الكوادر‭ ‬الطبية‭ ‬وقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬ووزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬والجهات‭ ‬المساندة،‭ ‬هنأ‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬الدكتور‭ ‬سعد‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬أعضاء‭ ‬الهيئة‭ ‬الأكاديمية‭ ‬بكلية‭ ‬الطب‭ ‬والعلوم‭ ‬الطبية‭ ‬بجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬الوسام‭ ‬تقديراً‭ ‬لما‭ ‬قدموه‭ ‬من‭ ‬إسهامات‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬للتصدي‭ ‬لجائحة‭ ‬كورونا‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الفخر‭ ‬وخالص‭ ‬الاعتزاز‭ ‬بمنح‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأكاديميين‭ ‬بجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬وسام‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للاستحقاق‭ ‬الطبي‭ ‬والذي‭ ‬يعكس‭ ‬اهتمام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وتقدير‭ ‬جلالته‭ ‬لإسهامات‭ ‬أبناء‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬رئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬لفريق‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬والمعالجة‭ ‬الحكومية‭ ‬المتميزة‭ ‬لجائحة‭ ‬كورونا،‭ ‬كانت‭ ‬محل‭ ‬تقدير‭ ‬دولي،‭ ‬منوها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجهود‭ ‬المخلصة‭ ‬للتصدي‭ ‬للجائحة،‭ ‬تمثل‭ ‬دافعا‭ ‬لاستمرار‭ ‬الدراسة‭ ‬الجامعية‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬صحية‭ ‬وآمنة‭ ‬

وهنأ‭ ‬الدكتور‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬الأكاديميين‭ ‬المكرمين‭ ‬وهم‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالحليم‭ ‬ضيف‭ ‬الله‭ ‬والأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬عفيف‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬والدكتورة‭ ‬أسيل‭ ‬الصالح‭ ‬والدكتور‭ ‬صادق‭ ‬شليف،‭ ‬مشيدا‭ ‬بما‭ ‬يقدمه‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬وأبحاث‭ ‬وعطاء‭ ‬متميز‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬نموذجًا‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬أزمة‭ ‬جائحة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ (‬كوفيد‭-‬19‭) ‬والتصدّي‭ ‬لها‭ ‬بشكل‭ ‬أمثل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحويل‭ ‬التحديات‭ ‬إلى‭ ‬فرص‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستجابات‭ ‬السريعة‭ ‬لاحتواء‭ ‬تداعيات‭ ‬انتشار‭ ‬الفيروس‭ ‬وتخفيف‭ ‬آثار‭ ‬الأزمة‭.‬

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