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رصف طرق مجمع 1056 بالزلاق يناير القادم

12/26/2023 7:20:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬محمد‭ ‬القصاص


كشف‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬التاسعة‭ ‬بمجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الجنوبية‭ ‬حمد‭ ‬الزعبي‭ ‬أن‭ ‬مجمع‭ ‬1056‭ ‬سيشهد‭ ‬التطوير‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الرصف‭ ‬والصرف‭ ‬الصحي‭ ‬بطريق‭ ‬5615‭ ‬والطرق‭ ‬المحيطة‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬المشروع‭ ‬يشمل‭ ‬أعمال‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ (‬طرق‭ ‬وصرف‭ ‬صحي‭) ‬وإنشاء‭ ‬شبكة‭ ‬لتصريف‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬ووضع‭ ‬قنوات‭ ‬أرضية‭ ‬لاستخدامها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الخدمات‭ ‬مستقبلا‭ ‬مع‭ ‬أعمال‭ ‬الإنارة‭ ‬وتوفير‭ ‬العلامات‭ ‬المرورية‭ ‬واللوحات‭ ‬الإرشادية‭.‬

وتوقع‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬للعام‭ ‬القادم‭ ‬2024‭ ‬بكلفة‭ ‬قدرها‭ ‬4 , 586 , 952‭ ‬د‭.‬ب،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬طرح‭ ‬المناقصة‭ ‬تم‭ ‬الحصول‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬بتاريخ‭ ‬6‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023م،‭ ‬وتم‭ ‬طلب‭ ‬التعاقد‭ ‬المباشر‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬عبدالهادي‭ ‬العفو‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬لإجراءات‭ ‬الترسية‭ ‬والموافقة‭ ‬عليه‭ ‬وطلب‭ ‬التمديد‭ ‬لتقديم‭ ‬ضمان‭ ‬التنفيذ‭ ‬بتاريخ‭ ‬19‭ ‬ديسمبر‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬الرصف‭ ‬والصرف‭ ‬الصحي‭ ‬التي‭ ‬ينشدها‭ ‬سكان‭ ‬المنطقة‭ ‬تعتبر‭ ‬جزءا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬البنية‭ ‬التحتية،‭ ‬فالصرف‭ ‬الصحي‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬العادمة‭ ‬بشكل‭ ‬صحيح‭ ‬ويمنع‭ ‬تلوث‭ ‬المياه‭ ‬الجوفية‭ ‬ويخفف‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الصهاريج‭ ‬المتنقلة،‭ ‬كما‭ ‬يعزز‭ ‬تطوير‭ ‬نظام‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬جودة‭ ‬المياه‭ ‬والصحة‭ ‬العامة،‭ ‬فيما‭ ‬عملية‭ ‬الرصف‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬الطرق‭ ‬الترابية‭ ‬وتجنب‭ ‬تآكل‭ ‬الأراضي‭ ‬وانجراف‭ ‬التربة‭ ‬حال‭ ‬هطول‭ ‬الأمطار‭ ‬مما‭ ‬يحسن‭ ‬السلامة‭ ‬على‭ ‬الطرق‭ ‬وإضفاء‭ ‬المظهر‭ ‬الحضاري‭ ‬بالمنطقة‭.‬

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