رصف طرق مجمع 1056 بالزلاق يناير القادم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: محمد القصاص
كشف ممثل الدائرة التاسعة بمجلس بلدي الجنوبية حمد الزعبي أن مجمع 1056 سيشهد التطوير في عملية الرصف والصرف الصحي بطريق 5615 والطرق المحيطة به في المنطقة.
وقال إن المشروع يشمل أعمال البنية التحتية (طرق وصرف صحي) وإنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار ووضع قنوات أرضية لاستخدامها من قبل الخدمات مستقبلا مع أعمال الإنارة وتوفير العلامات المرورية واللوحات الإرشادية.
وتوقع أن يبدأ العمل في يناير للعام القادم 2024 بكلفة قدرها 4 , 586 , 952 د.ب، مشيرا إلى أن الموافقة على إعادة طرح المناقصة تم الحصول عليها من قبل مجلس المناقصات والمزايدات بتاريخ 6 نوفمبر 2023م، وتم طلب التعاقد المباشر مع شركة عبدالهادي العفو من مجلس المناقصات لإجراءات الترسية والموافقة عليه وطلب التمديد لتقديم ضمان التنفيذ بتاريخ 19 ديسمبر.
ولفت إلى أن عملية الرصف والصرف الصحي التي ينشدها سكان المنطقة تعتبر جزءا مهما في تحسين البنية التحتية، فالصرف الصحي يساعد في التخلص من المياه العادمة بشكل صحيح ويمنع تلوث المياه الجوفية ويخفف الحاجة إلى الصهاريج المتنقلة، كما يعزز تطوير نظام الصرف الصحي جودة المياه والصحة العامة، فيما عملية الرصف تسهم في التخلص من الطرق الترابية وتجنب تآكل الأراضي وانجراف التربة حال هطول الأمطار مما يحسن السلامة على الطرق وإضفاء المظهر الحضاري بالمنطقة.
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