بالتزامن مع يوم شرطة البحرين: محافظ الجنوبية يكرم الإدارات الأمنية لدورهم في إنجاح مبادرات المحافظة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية أن ما ننعم به في مملكة البحرين من أمن واستقرار وازدهار جاء بفضل الرعاية والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك بمناسبة تكريم سمو المحافظ عدداً من الإدارات الأمنية بوزارة الداخلية من ضباط وأفراد وذلك لدورهم في إنجاح مبادرات وبرامج المحافظة الجنوبية لعام 2023، ودورهم الفاعل في تعزيز الشراكة المجتمعية والأمنية وذلك بالتزامن مع يوم شرطة البحرين، بحضور العميد حمد محمد الخياط نائب المحافظ، وعدد من الضباط والأفراد من ممثلي مختلف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية.
وأشاد سمو المحافظ بجهود شرطة البحرين وما يبذلونه من عطاء وعمل في سبيل حفظ أمن الوطن ومنجزاته ضمن تعليمات ومتابعة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في ترسيخ دعائم الأمن، وما قدمه منتسبو وزارة الداخلية ورجال الشرطة من أعمال جليلة لخدمة هذا الوطن الغالي، منوهاً سموه بالأداء الأمني الاحترافي والجاهزية العالية لرجال الأمن، والذي ساهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.
وقد قام سموه بتكريم العميد حمد محمد الخياط نائب محافظ المحافظة الجنوبية، وعدد من الضباط والأفراد من الجهات الأمنية لإسهاماتهم وجهودهم الأمنية في إنجاح برامج ومبادرات المحافظة في المجال الأمني طوال العام، وتكريم الجهات في اللجنة الأمنية للمحافظة الجنوبية.
من جانبهم، أعرب الضباط والأفراد المكرمون عن شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الكريمة التي قام بها سمو محافظ المحافظة الجنوبية، مشيدين بما يوليه سموه من حرص بالغ في استمرار التعاون والشراكة الأمنية والمجتمعية.
كلمات دالة
MENAFN26122023000055011008ID1107659644
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.