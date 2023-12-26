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بالتزامن مع يوم شرطة البحرين: محافظ الجنوبية يكرم الإدارات الأمنية لدورهم في إنجاح مبادرات المحافظة

12/26/2023 7:20:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬ننعم‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬وازدهار‭ ‬جاء‭ ‬بفضل‭ ‬الرعاية‭ ‬والتوجيهات‭ ‬السديدة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ومتابعة‭ ‬الحكومة،‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬تكريم‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الإدارات‭ ‬الأمنية‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬من‭ ‬ضباط‭ ‬وأفراد‭ ‬وذلك‭ ‬لدورهم‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬مبادرات‭ ‬وبرامج‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬لعام‭ ‬2023،‭ ‬ودورهم‭ ‬الفاعل‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬والأمنية‭ ‬وذلك‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬يوم‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين،‭ ‬بحضور‭ ‬العميد‭ ‬حمد‭ ‬محمد‭ ‬الخياط‭ ‬نائب‭ ‬المحافظ،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الضباط‭ ‬والأفراد‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬مختلف‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭.‬

وأشاد‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬بجهود‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭ ‬وما‭ ‬يبذلونه‭ ‬من‭ ‬عطاء‭ ‬وعمل‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬حفظ‭ ‬أمن‭ ‬الوطن‭ ‬ومنجزاته‭ ‬ضمن‭ ‬تعليمات‭ ‬ومتابعة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬دعائم‭ ‬الأمن،‭ ‬وما‭ ‬قدمه‭ ‬منتسبو‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ورجال‭ ‬الشرطة‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬جليلة‭ ‬لخدمة‭ ‬هذا‭ ‬الوطن‭ ‬الغالي،‭ ‬منوهاً‭ ‬سموه‭ ‬بالأداء‭ ‬الأمني‭ ‬الاحترافي‭ ‬والجاهزية‭ ‬العالية‭ ‬لرجال‭ ‬الأمن،‭ ‬والذي‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬دعائم‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭.‬

وقد‭ ‬قام‭ ‬سموه‭ ‬بتكريم‭ ‬العميد‭ ‬حمد‭ ‬محمد‭ ‬الخياط‭ ‬نائب‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الضباط‭ ‬والأفراد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الأمنية‭ ‬لإسهاماتهم‭ ‬وجهودهم‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬برامج‭ ‬ومبادرات‭ ‬المحافظة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الأمني‭ ‬طوال‭ ‬العام،‭ ‬وتكريم‭ ‬الجهات‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬الأمنية‭ ‬للمحافظة‭ ‬الجنوبية‭.‬

من‭ ‬جانبهم،‭ ‬أعرب‭ ‬الضباط‭ ‬والأفراد‭ ‬المكرمون‭ ‬عن‭ ‬شكرهم‭ ‬وتقديرهم‭ ‬لهذه‭ ‬اللفتة‭ ‬الكريمة‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬مشيدين‭ ‬بما‭ ‬يوليه‭ ‬سموه‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬بالغ‭ ‬في‭ ‬استمرار‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬الأمنية‭ ‬والمجتمعية‭.‬

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