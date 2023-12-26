قتيل بقصف أمريكي والعراق يندد ((بفعل عدائي)) من واشنطن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بغداد‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قتل‭ ‬عنصر‭ ‬على‭ ‬الأقلّ‭ ‬من‭ ‬فصيل‭ ‬عراقي‭ ‬في‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬إثر‭ ‬قصف‭ ‬أمريكي‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬فيما‭ ‬نددت‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬بـ«فعل‭ ‬عدائي‭ ‬واضح‮»‬‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الأمريكي،‭ ‬في‭ ‬تطوّر‭ ‬يأتي‭ ‬وسط‭ ‬توتر‭ ‬إقليمي‭ ‬متصاعد‭ ‬مع‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬اسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬الفلسطينية‭. ‬وأعلنت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬قصف‭ ‬ثلاثة‭ ‬مواقع‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬تستخدمها‭ ‬فصائل‭ ‬موالية‭ ‬لإيران،‭ ‬غداة‭ ‬هجوم‭ ‬بطائرة‭ ‬مسيّرة‭ ‬استهدف‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬لمكافحة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬والقوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬قرب‭ ‬مطار‭ ‬أربيل‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق،‭ ‬أدّى‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬ثلاثة‭ ‬عسكريين‭ ‬أمريكيين‭ ‬بجروح‭. ‬

ونددت‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بـ«استهداف‭ ‬مواقع‭ ‬عسكرية‭ ‬عراقية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجانب‭ ‬الأمريكي‮»‬‭ ‬معتبرةً‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬فعل‭ ‬عدائي‭ ‬واضح‭ ‬وغير‭ ‬بنّاء‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬البيان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القصف‭ ‬الذي‭ ‬أدّى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬‮«‬منتسب‮»‬‭ ‬في‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬و«إصابة‭ ‬18‭ ‬آخرين‭ ‬بينهم‭ ‬مدنيون‮»‬‭ ‬بجروح،‭ ‬يسيء‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‮»‬‭ ‬ويمثّل‭ ‬‮«‬مساساً‭ ‬مرفوضاً‭ ‬بالسيادة‭ ‬العراقية‮»‬‭.‬

وأفاد‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬العراقية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بأن‭ ‬قصفاً‭ ‬استهدف‭ ‬موقعاً‭ ‬للحشد‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الحلّة‭ ‬مركز‭ ‬محافظة‭ ‬بابل‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬البلاد‭ ‬‮«‬أدّى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬عنصر‮»‬‭ ‬في‭ ‬فصيل‭ ‬موالٍ‭ ‬لإيران،‭ ‬وإصابة‭ ‬‮«‬20‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح،‭ ‬بينهم‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬العراقية‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬موقعاً‭ ‬آخر‭ ‬تابعا‭ ‬لفصيل‭ ‬موال‭ ‬لإيران‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬بابل‭ ‬تعرّض‭ ‬لقصف‭ ‬أيضاً،‭ ‬بدون‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭.

‬وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬أربعة‭ ‬عناصر‭ ‬أصيبوا‭ ‬كذلك‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬موقع‭ ‬تابع‭ ‬لفصيل‭ ‬موالٍ‭ ‬لإيران‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬واسط‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬العراق‭.‬

وأكّد‭ ‬مصدران‭ ‬أمنيان‭ ‬في‭ ‬بابل‭ ‬وفي‭ ‬واسط‭ ‬هذه‭ ‬الحصيلة‭. ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬شيّع‭ ‬العشرات‭ ‬المقاتل‭ ‬الذي‭ ‬قضى‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القصف،‭ ‬رافعين‭ ‬أعلام‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي،‭ ‬وصور‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬أبو‭ ‬مهدي‭ ‬المهندس‭ ‬والجنرال‭ ‬الإيراني‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني‭ ‬اللذين‭ ‬قضيا‭ ‬بضربة‭ ‬أمريكية‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬بغداد‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬أربع‭ ‬سنوات،‭ ‬كما‭ ‬شاهد‭ ‬مصور‭ ‬في‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬ومن‭ ‬أمام‭ ‬مسجد‭ ‬في‭ ‬العاصمة،‭ ‬ردّد‭ ‬المشيعون‭ ‬حول‭ ‬النعش‭ ‬الذي‭ ‬لفّ‭ ‬بعلم‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي،‭ ‬هتافات‭ ‬‮«‬كلا‭ ‬كلا‭ ‬أمريكا‮»‬‭ ‬و«أمريكا‭ ‬الشيطان‭ ‬الأكبر‮»‬‭. ‬

أتى‭ ‬ذلك‭ ‬فيما‭ ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكي‭ ‬لويد‭ ‬أوستن‭ ‬‮«‬أنّ‭ ‬القوات‭ ‬المسلّحة‭ ‬الأمريكية‭ ‬شنّت‭ ‬ضربات‭ ‬ضرورية‭ ‬ومتكافئة‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬منشآت‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬تستخدمها‭ ‬كتائب‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وجماعات‭ ‬تابعة‭ ‬لها‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الضربات‭ ‬الدقيقة‭ ‬هي‭ ‬ردّ‭ ‬على‭ ‬سلسلة‭ ‬هجمات‭ ‬ضدّ‭ ‬طواقم‭ ‬أمريكية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬شنّتها‭ ‬ميليشيات‭ ‬ترعاها‭ ‬إيران،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬هجوم‭ ‬شنّته‭ ‬كتائب‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬التابعة‭ ‬لإيران‭ ‬وجماعات‭ ‬تابعة‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬قاعدة‭ ‬أربيل‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬اليوم‮»‬‭. ‬وتصنّف‭ ‬واشنطن‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2009‭ ‬كتائب‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬كتنظيم‭ ‬إرهابي‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬قالت‭ ‬المتحدّثة‭ ‬باسم‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬الأمريكي‭ ‬أدريين‭ ‬واتسون‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنّ‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬قاعدة‭ ‬أربيل‭ ‬الجوية‭ ‬أدّى‭ ‬لإصابة‭ ‬ثلاثة‭ ‬عسكريين‭ ‬أمريكيين‭ ‬بجروح،‭ ‬أحدهم‭ ‬حالته‭ ‬خطرة‭. ‬وأضافت‭ ‬واتسون‭ ‬في‭ ‬بيانها‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأولوية‭ ‬القصوى‮»‬‭ ‬للرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬هي‭ ‬‮«‬حماية‭ ‬العسكريين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬من‭ ‬الأذى‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬الولايات‭ ‬المتّحدة‭ ‬ستتحرك‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬والطريقة‭ ‬اللتين‭ ‬نختارهما‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬استمرّت‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‮»‬‭.‬

وتعرضت‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وفي‭ ‬سوريا‭ ‬لعشرات‭ ‬الهجمات‭ ‬منذ‭ ‬منتصف‭ ‬أكتوبر‭ ‬أي‭ ‬بعد‭ ‬عشرة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬حماس‭ ‬واسرائيل‭ ‬في‭ ‬غزة‭.

‬وتعكس‭ ‬تلك‭ ‬الهجمات‭ ‬التداعيات‭ ‬الإقليمية‭ ‬التي‭ ‬تسببت‭ ‬بها‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭. ‬وتقول‭ ‬الفصائل‭ ‬الموالية‭ ‬لإيران‭ ‬إن‭ ‬هجماتها‭ ‬ضدّ‭ ‬القواعد‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬تأتي‭ ‬بسبب‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬تقدّمه‭ ‬واشنطن‭ ‬لإسرائيل‭. ‬