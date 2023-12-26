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شيفرين تحقق الرقم القياسي المطلق في التزلج الألبي

12/26/2023 7:20:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ -
(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حقّقت‭ ‬نجمة‭ ‬التزلج‭ ‬الألبي‭ ‬الأمريكية‭ ‬ميكايلا‭ ‬شيفرين‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬مارس‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬آوره‭ ‬السويدية،‭ ‬فوزها‭ ‬الـ87‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬وأطاحت‭ ‬أسطورة‭ ‬أخرى‭ ‬هو‭ ‬السويدي‭ ‬إنغيمار‭ ‬ستينمارك،‭ ‬فأصبحت‭ ‬صاحبة‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬المطلق‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الانتصارات‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬المسابقة‭ ‬العالمية‭.‬

بدأ‭ ‬العدّ‭ ‬التنازلي‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬موسم‭ ‬2022‭-‬2023‭. ‬دخلته‭ ‬الأمريكية‭ ‬وفي‭ ‬جعبتها‭ ‬74‭ ‬انتصارًا‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬وكانت‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬ثمانية‭ ‬انتصارات‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬للسيدات‭ ‬الذي‭ ‬تحمله‭ ‬مواطنتها‭ ‬ليندساي‭ ‬فون‭ (‬82‭) ‬وكان‭ ‬يتعين‭ ‬عليها‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬تحقيق‭ ‬12‭ ‬فوزا‭ ‬آخر‭ ‬لمعادلة‭ ‬86‭ ‬انتصارًا‭ ‬تاريخيا‭ ‬لستينمارك‭.‬

عادلت‭ ‬شيفرين‭ ‬رقم‭ ‬مواطنتها‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬ثم‭ ‬حطمته‭ ‬بعد‭ ‬16‭ ‬يومًا‭. ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬لستينمارك،‭ ‬كان‭ ‬يتوجب‭ ‬عليها‭ ‬الانتظار‭ ‬45‭ ‬يوما‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تعادله‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬مارس،‭ ‬ثم‭ ‬محته‭ ‬من‭ ‬السجلات‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬بفوزها‭ ‬بسباق‭ ‬التعرج‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬آوره‭ ‬السويدية‭.‬

قبل‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬عيد‭ ‬ميلادها‭ ‬الثامن‭ ‬والعشرين،‭ ‬حطمت‭ ‬الأميركية،‭ ‬المولودة‭ ‬في‭ ‬فيل‭ (‬ولاية‭ ‬كولورادو‭)‬،‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬الذي‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬34‭ ‬عامًا‭.‬

أشاد‭ ‬بها‭ ‬ستينمارك‭ ‬بنفسه‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بقوله‭ ‬‮«‬ميكايلا‭ ‬شيفرين‭ ‬مبهرة‭ ‬ورائعة‭ ‬حقًا‮»‬،‭ ‬متوقعاً‭ ‬أن‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬‮«‬الفوز‭ ‬بـ100‭ ‬سباق،‭ ‬وحتى‭ ‬أكثر‮»‬‭.‬

بعد‭ ‬تسعة‭ ‬أشهر،‭ ‬اقتربت‭ ‬شيفرين‭ ‬التي‭ ‬أنهت‭ ‬الموسم‭ ‬بالفوز‭ ‬الـ88‭ ‬وتوجت‭ ‬بكرة‭ ‬الكريستال‭ ‬العالمية‭ ‬الخامسة‭ ‬في‭ ‬مسيرتها،‭ ‬شيئا‭ ‬فشيئا‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬الـ100‭... ‬مع‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬حققتها‭ ‬هذا‭ ‬الشتاء،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬هيمنة‭ ‬أقل‭ ‬إبهارًا‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬رفعت‭ ‬غلتها‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬الى‭ ‬91‭ ‬فوزا‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭.‬

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