شيفرين تحقق الرقم القياسي المطلق في التزلج الألبي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
باريس -
(أ ف ب): حقّقت نجمة التزلج الألبي الأمريكية ميكايلا شيفرين في 11 مارس 2023 في مدينة آوره السويدية، فوزها الـ87 في كأس العالم وأطاحت أسطورة أخرى هو السويدي إنغيمار ستينمارك، فأصبحت صاحبة الرقم القياسي المطلق في عدد الانتصارات على مضمار المسابقة العالمية.
بدأ العدّ التنازلي منذ بداية موسم 2022-2023. دخلته الأمريكية وفي جعبتها 74 انتصارًا في كأس العالم، وكانت على بعد ثمانية انتصارات فقط من الرقم القياسي للسيدات الذي تحمله مواطنتها ليندساي فون (82) وكان يتعين عليها بعد ذلك تحقيق 12 فوزا آخر لمعادلة 86 انتصارًا تاريخيا لستينمارك.
عادلت شيفرين رقم مواطنتها في الثامن من يناير ثم حطمته بعد 16 يومًا. بالنسبة إلى الرقم القياسي لستينمارك، كان يتوجب عليها الانتظار 45 يوما قبل أن تعادله في العاشر من مارس، ثم محته من السجلات في اليوم التالي بفوزها بسباق التعرج في كأس العالم في مدينة آوره السويدية.
قبل يومين من عيد ميلادها الثامن والعشرين، حطمت الأميركية، المولودة في فيل (ولاية كولورادو)، الرقم القياسي الذي يعود إلى 34 عامًا.
أشاد بها ستينمارك بنفسه في تصريح لوكالة فرانس برس بقوله «ميكايلا شيفرين مبهرة ورائعة حقًا»، متوقعاً أن تتمكن من «الفوز بـ100 سباق، وحتى أكثر».
بعد تسعة أشهر، اقتربت شيفرين التي أنهت الموسم بالفوز الـ88 وتوجت بكرة الكريستال العالمية الخامسة في مسيرتها، شيئا فشيئا من الفوز الـ100... مع ثلاثة انتصارات حققتها هذا الشتاء، على الرغم من هيمنة أقل إبهارًا مقارنة مع العام الماضي، رفعت غلتها حتى الآن الى 91 فوزا في كأس العالم.
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