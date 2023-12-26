نجل بيليه: ((والدي كان ليحزن)) على وضع كرة القدم البرازيلية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ساو‭ ‬باولو‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬اعتبر‭ ‬نجل‭ ‬‮«‬الملك‮»‬‭ ‬بيليه‭ ‬أن‭ ‬والده‭ ‬‮«‬كان‭ ‬بدون‭ ‬شك‭ ‬ليكون‭ ‬حزيناً‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬معنا‭ ‬اليوم‮»‬‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬البرازيلية‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬خطر‭ ‬حرمان‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬المشاركات‭ ‬الدولية‭ ‬بسبب‭ ‬قضية‭ ‬إقالة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬المحلي‭ ‬للعبة‭.‬

وقال‭ ‬إدينيو‭ ‬أحد‭ ‬أبناء‭ ‬بيليه‭ ‬السبعة‭ ‬وحارس‭ ‬المرمى‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬مدرباً،‭ ‬في‭ ‬مقابلةٍ‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬إن‭ ‬والده‭ ‬‮«‬كان‭ ‬دائماً‭ ‬قلقاً‭ ‬على‭ ‬مصير‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬البرازيلية‮»‬‭. ‬وتوفيَ‭ ‬بيليه‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬ديسمبر‭ ‬الماضي‭ ‬عن‭ ‬82‭ ‬عاماً‭ ‬بعد‭ ‬معركة‭ ‬مع‭ ‬سرطان‭ ‬القولون‭.‬

بعد‭ ‬عامٍ‭ ‬واحدٍ‭ ‬على‭ ‬وفاة‭ ‬المهاجم‭ ‬الأسطوري‭ ‬الرائع،‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬مع‭ ‬البرازيل‭ ‬في‭ ‬1958،‭ ‬1962‭ ‬و1970،‭ ‬لا‭ ‬يُحقّق‭ ‬الـ«سيليساو‮»‬‭ ‬بقيادة‭

‬نيمار‭ ‬الذي‭ ‬أصيب‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬أكتوبر‭ ‬وسيغيب‭ ‬حتّى‭ ‬الصيف‭ ‬المقبل‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬نتائج‭ ‬جيّدة‭.‬

فبعد‭ ‬ست‭ ‬جولاتٍ‭ ‬على‭ ‬انطلاق‭ ‬تصفيات‭ ‬أميركا‭ ‬الجنوبية‭ ‬المؤهلة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026،‭ ‬يحتل‭ ‬المنتخب‭ ‬البرازيلي‭ ‬المركز‭ ‬السادس،‭ ‬الأخير‭ ‬المؤهل‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬النهائيات‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والمكسيك‭ ‬وكندا،‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬الأرجنتين‭ ‬0‭-‬1‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬ماراكانا‭ ‬الأسطوري‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬نوفمبر‭.‬

وقال‭ ‬إدينيو‭ (‬53‭ ‬عاماً‭) ‬الذي‭ ‬يُدرّب‭ ‬لوندرينا،‭ ‬أحد‭ ‬أندية‭ ‬دوري‭ ‬ولاية‭ ‬بارانا‭ ‬والهابط‭ ‬الى‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثالثة‭ ‬البرازيلي،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الأزمة‭ ‬لم‭ ‬تظهر‭ ‬بين‭ ‬ليلةٍ‭ ‬وضحاها،‭ ‬بل‭ ‬هذه‭ ‬مشكلات‭ ‬مهمّة‭ ‬ومعقّدة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نشهد‭ ‬تراجعاً‭ (...) ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬لدينا‭ ‬لاعبون‭ ‬رائعون‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬كان‭ ‬لدينا‭ ‬عدد‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬بمستوى‭ ‬أعلى‭ ‬مقارنةً‭ ‬باليوم‮»‬‭.

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والمشكلة‭ ‬حالياً‭ ‬لا‭ ‬تنحصر‭ ‬بالنتائج‭ ‬أو‭ ‬بنوعية‭ ‬اللاعبين،‭ ‬إذ‭ ‬أضيفت‭ ‬الى‭ ‬ذلك‭ ‬أزمة‭ ‬مؤسساتية‭ ‬مع‭ ‬إقالة‭ ‬إيدنالدو‭ ‬رودريغيش‭ ‬من‭ ‬رئاسة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرازيلي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬الحالي‭ ‬بقرار‭ ‬قضائي‭ ‬بعدما‭ ‬أبطلت‭ ‬محكمة‭ ‬ريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو‭ ‬اتفاقاً‭ ‬سمح‭ ‬بانتخابه‭.‬

وأوضحت‭ ‬غرفة‭ ‬القانون‭ ‬الخاص‭ ‬بمحكمة‭ ‬العدل‭ ‬في‭ ‬ريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬سيتعين‭ ‬على‭ ‬الهيئة‭ ‬إجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬30‭ ‬يوما،‭ ‬وحتى‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬سيكون‭ ‬رئيس‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬العليا‭ ‬مسؤولاً‭ ‬عن‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرازيلي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‮»‬‭.‬

‮«‬كان‭ ‬استثنائياً،‭ ‬نفتقده‭ ‬كثيراً‮»‬‭ ‬

وأبطلت‭ ‬هذه‭ ‬المحكمة‭ ‬اتفاقاً‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرازيلي‭ ‬ومكتب‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬ريو،‭ ‬يعود‭ ‬تاريخه‭ ‬إلى‭ ‬مارس‭ ‬2022،‭ ‬والذي‭ ‬سمح‭ ‬لاحقاً‭ ‬بانتخاب‭ ‬رودريغيش‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2026‭. ‬

وتبعات‭ ‬إقالة‭ ‬رودريغيش‭ ‬قد‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬استبعاد‭ ‬‮«‬سيليساو‮»‬‭ ‬عن‭ ‬المشاركات‭ ‬الدولية‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬حذر‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأمريكي‭ ‬‮«‬كونميبول‮»‬‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬قائلاً‭ ‬إن‭ ‬الاتحادين‭ ‬القاري‭ ‬والدولي‭ (‬فيفا‭) ‬لن‭ ‬يتسامحا‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬تدخل‭ ‬خارجي‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬الداخلية‭ ‬للاتحاد‭ ‬البرازيلي‭ ‬ولن‭ ‬يترددا‭ ‬في‭ ‬إيقاف‭ ‬البرازيل‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬إعادة‭ ‬رودريغيش‭ ‬الى‭ ‬رئاسة‭ ‬الاتحاد‭. ‬

ويمرّ‭ ‬نادي‭ ‬سانتوس‭ ‬حيث‭ ‬احتفل‭ ‬بيليه‭ ‬صاحب‭ ‬الرقم‭ ‬10‭ ‬بمعظم‭ ‬ألقابه،‭ ‬بفترةٍ‭ ‬عصيبةٍ‭ ‬أيضاً،‭ ‬إذ‭ ‬سقط‭ ‬النادي‭ ‬إلى‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬لأوّل‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسه‭ ‬قبل‭ ‬111‭ ‬عاماً‭. ‬وعلّق‭ ‬إدينيو‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬لسانتوس‭ ‬سنواتٍ‭ ‬عدّة‭ ‬‮«‬للأسف‭ ‬هذه‭ ‬ليست‭ ‬مفاجأة‭. ‬يُمكن‭ ‬لأي‭ ‬شخص‭ ‬عايش‭ ‬النادي‭ ‬لسنوات‭ ‬أن‭ ‬يتوقّع‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬السيناريو‭ ‬الذي‭ ‬انتهى‭ ‬بحصد‭ ‬النادي‭ ‬ما‭ ‬زُرع‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارةٍ‭ ‬إلى‭ ‬الأزمة‭ ‬المالية،‭ ‬الرياضية‭ ‬والمؤسساتية‭.‬

سيكون‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الذكرى‭ ‬الأولى‭ ‬لوفاة‭ ‬بيليه‭ ‬الذي‭ ‬فتحت‭ ‬البرازيل‭ ‬ضريحه‭ ‬في‭ ‬مقبرة‭ ‬‮«‬ايكومينيكل‭ ‬ميموريال‮»‬‭ ‬في‭ ‬سانتوس‭ ‬أمام‭ ‬الزائرين‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬الماضي‭.‬

وسيعقد‭ ‬الأبناء‭ ‬الستة‭ ‬الأحياء‭ ‬لبيليه‭ ‬الذي‭ ‬يُعتبر‭ ‬أعظم‭ ‬لاعب‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬على‭ ‬مرّ‭ ‬العصور،‭ ‬اجتماعاً‭ ‬افتراضياً‭ ‬‮«‬حميماً‮»‬،‭ ‬إذ‭ ‬يعيش‭ ‬بعضهم‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬ومن‭ ‬المقرّر‭ ‬أن‭ ‬يُقام‭ ‬قدّاس‭ ‬لراحة‭ ‬نفسه‭ ‬أمام‭ ‬متحفه‭.‬

ختم‭ ‬إدينيو‭ ‬عن‭ ‬الرجل‭ ‬الذي‭ ‬‮«‬حمل‭ ‬اسم‭ ‬البلد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬نفخر‭ ‬به‭ ‬كثيراً،‭ ‬لقد‭ ‬كان‭ ‬استثنائياً،‭ ‬نفتقده‭ ‬كثيراً‮»‬‭.‬