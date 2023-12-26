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القـيـاســي

12/26/2023 7:20:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قضى‭ ‬الهولندي‭ ‬ماكس‭ ‬فيرستابن‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬منافسة‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬للفوز‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬للموسم‭ ‬الثالث‭ ‬توالياً،‭ ‬محققاً‭ ‬أيضاً‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأرقام‭ ‬القياسية‭.‬

على‭ ‬متن‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬‮«‬آر‭ ‬بي‭ ‬19‮»‬،‭ ‬أحرز‭ ‬ابن‭ ‬الـ26‭ ‬عاماً‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬من‭ ‬السباقات‭ ‬الـ22،‭ ‬مُحسّناً‭ ‬رقمه‭ ‬القياسي‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ (‬15‭ ‬فوزاً‭)‬،‭ ‬ومتفوقاً‭ ‬على‭ ‬الألماني‭ ‬الأسطورة‭ ‬ميكايل‭ ‬شوماخر‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬نسبة‭ ‬الانتصارات‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬واحد‭ (‬86.36‭ ‬بالمئة‭ ‬للهولندي‭ ‬مقابل‭ ‬72‭.‬22‭ ‬بالمئة‭ ‬للألماني‭ ‬عام‭ ‬2004‭).‬

وأن‭ ‬تحقق‭ ‬عشرة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬انجاز‭ ‬قياسي‭ ‬آخر،‭ ‬فهذا‭ ‬كافٍ‭ ‬بطبيعة‭ ‬الحال‭ ‬كي‭ ‬تسحق‭ ‬المنافسة‭ ‬وتجعل‭ ‬الآخرين‭ ‬يتقاتلون‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوصافة‭. ‬وبإنهائه‭ ‬الموسم‭ ‬بـ575‭ ‬نقطة،‭ ‬بات‭ ‬فيرستابن‭ ‬أيضاً‭ ‬أول‭ ‬سائق‭ ‬يصل‭ ‬الى‭ ‬الـ500‭ ‬نقطة‭ ‬أو‭ ‬أكثر،‭ ‬متفوقاً‭ ‬على‭ ‬وصيفه‭ ‬زميله‭ ‬المكسيكي‭ ‬سيرخيو‭ ‬بيريس،‭ ‬الفائز‭ ‬بسباقين‭ ‬في‭ ‬2023،‭ ‬بفارق‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الضعف‭ (‬285‭ ‬نقطة‭ ‬للأخير‭).‬

وعلى‭ ‬صورة‭ ‬فيرستابن،‭ ‬احتكر‭ ‬فريق‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬السباقات‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬ولم‭ ‬تفلت‭ ‬منه‭ ‬سوى‭ ‬جائزة‭ ‬سنغافورة‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬بها‭ ‬سائق‭ ‬فيراري‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ساينس‭.‬

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