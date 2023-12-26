النصر يفوز بخماسية على ملعب الاتحاد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
(د ب أ) - واصل القناص البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو توهجه وقاد فريقه النصر لفوز مثير على مضيفه اتحاد جدة 5 2/ أمس الثلاثاء في المرحلة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم. وسجل رونالدو الهدفين الأول والثالث للنصر ليواصل تألقه الاستثنائي في الموسم الحالي رغم اقترابه من عامه التاسع والثلاثين. وعزز رونالدو موقعه في صدارة قائمة الهدافين رافعا رصيده إلى 19 هدفا، متفوقا بثلاثة أهداف على الصربي ألكسندر ميتروفيتش هداف الهلال.
وتقدم المغربي عبدالرزاق حمد الله بهدف للاتحاد في الدقيقة 14 لكن بعد خمس دقائق فقط رد رونالدو بهدف التعادل للنصر، ثم أضاف زميله البرازيلي أندرسون تاليسكا الهدف الثاني في الدقيقة 38 ليرفع رصيده إلى 11 هدفا ويحتل المركز الرابع في قائمة الهدافين.
وبعد مضي ست دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، سجل حمد الله الهدف الثاني له وللاتحاد، لكن رونالدو سارع بتسجيل هدف التقدم للنصر في الدقيقة 68 بعد دقيقتين فقط من طرد البرازيلي فابينيو لاعب الاتحاد. وقبل 15 دقيقة من نهاية المباراة أحرز ساديو ماني الهداف التاريخي لمنتخب السنغال الهدف الرابع للنصر، ثم عاد وسجل الهدف الثاني له والخامس للفريق الضيف في الدقيقة 82 ليرفع رصيده إلى ثمانية أهداف هذا الموسم.
وتواصلت معاناة الاتحاد بعد خسارته للمرة الثالثة على التوالي في الدوري السعودي، عقب هزيمته أمام ضمك 1 3/ والرائد بنفس النتيجة بجانب خسارته على يد الاهلي المصري 1 3/ أيضا في مونديال الأندية التي اختتمت مؤخرا في جدة.
أما النصر، فحقق الفوز الثالث على التوالي بعد فوزه على الرياض 4 /1وعلى الاتفاق 3 1/ في الجولتين الماضيتين. وحقق النصر فوزه الرابع عشر هذا الموسم مقابل تعادل وحيد وثلاث هزائم فيما خسر الاتحاد حامل اللقب للمرة السادسة مقابل ثماني انتصارات وأربعة تعادلات. ورفع النصر رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني بفارق سبع نقاط خلف الهلال المتصدر، وتوقف رصيد الاتحاد عند 28 نقطة في المركز السادس.
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