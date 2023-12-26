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النصر يفوز بخماسية على ملعب الاتحاد

12/26/2023 7:20:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭) - ‬واصل‭ ‬القناص‭ ‬البرتغالي‭ ‬المخضرم‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬توهجه‭ ‬وقاد‭ ‬فريقه‭ ‬النصر‭ ‬لفوز‭ ‬مثير‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬اتحاد‭ ‬جدة‭ ‬5‭ ‬2‭/ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬روشن‭ ‬السعودي‭ ‬للمحترفين‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬وسجل‭ ‬رونالدو‭ ‬الهدفين‭ ‬الأول‭ ‬والثالث‭ ‬للنصر‭ ‬ليواصل‭ ‬تألقه‭ ‬الاستثنائي‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬رغم‭ ‬اقترابه‭ ‬من‭ ‬عامه‭ ‬التاسع‭ ‬والثلاثين‭. ‬وعزز‭ ‬رونالدو‭ ‬موقعه‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬قائمة‭ ‬الهدافين‭ ‬رافعا‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬19‭ ‬هدفا،‭ ‬متفوقا‭ ‬بثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬على‭ ‬الصربي‭ ‬ألكسندر‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬هداف‭ ‬الهلال‭.‬

وتقدم‭ ‬المغربي‭ ‬عبدالرزاق‭ ‬حمد‭ ‬الله‭ ‬بهدف‭ ‬للاتحاد‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬14‭ ‬لكن‭ ‬بعد‭ ‬خمس‭ ‬دقائق‭ ‬فقط‭ ‬رد‭ ‬رونالدو‭ ‬بهدف‭ ‬التعادل‭ ‬للنصر،‭ ‬ثم‭ ‬أضاف‭ ‬زميله‭ ‬البرازيلي‭ ‬أندرسون‭ ‬تاليسكا‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬38‭ ‬ليرفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬هدفا‭ ‬ويحتل‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬الهدافين‭.‬

وبعد‭ ‬مضي‭ ‬ست‭ ‬دقائق‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬بداية‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬سجل‭ ‬حمد‭ ‬الله‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬له‭ ‬وللاتحاد،‭ ‬لكن‭ ‬رونالدو‭ ‬سارع‭ ‬بتسجيل‭ ‬هدف‭ ‬التقدم‭ ‬للنصر‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬68‭ ‬بعد‭ ‬دقيقتين‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬طرد‭ ‬البرازيلي‭ ‬فابينيو‭ ‬لاعب‭ ‬الاتحاد‭. ‬وقبل‭ ‬15‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭ ‬أحرز‭ ‬ساديو‭ ‬ماني‭ ‬الهداف‭ ‬التاريخي‭ ‬لمنتخب‭ ‬السنغال‭ ‬الهدف‭ ‬الرابع‭ ‬للنصر،‭ ‬ثم‭ ‬عاد‭ ‬وسجل‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬له‭ ‬والخامس‭ ‬للفريق‭ ‬الضيف‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬82‭ ‬ليرفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬ثمانية‭ ‬أهداف‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

وتواصلت‭ ‬معاناة‭ ‬الاتحاد‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي،‭ ‬عقب‭ ‬هزيمته‭ ‬أمام‭ ‬ضمك‭ ‬1‭ ‬3‭/ ‬والرائد‭ ‬بنفس‭ ‬النتيجة‭ ‬بجانب‭ ‬خسارته‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬الاهلي‭ ‬المصري‭ ‬1‭ ‬3‭/ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬الأندية‭ ‬التي‭ ‬اختتمت‭ ‬مؤخرا‭ ‬في‭ ‬جدة‭.‬

أما‭ ‬النصر،‭ ‬فحقق‭ ‬الفوز‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬الرياض‭ ‬4‭ /‬1وعلى‭ ‬الاتفاق‭ ‬3‭ ‬1‭/ ‬في‭ ‬الجولتين‭ ‬الماضيتين‭. ‬وحقق‭ ‬النصر‭ ‬فوزه‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬مقابل‭ ‬تعادل‭ ‬وحيد‭ ‬وثلاث‭ ‬هزائم‭ ‬فيما‭ ‬خسر‭ ‬الاتحاد‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬للمرة‭ ‬السادسة‭ ‬مقابل‭ ‬ثماني‭ ‬انتصارات‭ ‬وأربعة‭ ‬تعادلات‭. ‬ورفع‭ ‬النصر‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬43‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بفارق‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭ ‬خلف‭ ‬الهلال‭ ‬المتصدر،‭ ‬وتوقف‭ ‬رصيد‭ ‬الاتحاد‭ ‬عند‭ ‬28‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭.‬

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