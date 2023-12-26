اتحاد كرة القدم المصغرة أنهى كافة التحضيرات..اليوم قرعة بطولة العيد الوطني لكرة القدم المصغرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
يبدأ الاتحاد البحريني لكرة القدم المصغرة برئاسة الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة باكورة الأنشطة والبطولات التي يستهدفها لبناء قاعدة متينة من المواهب البحرينية وذلك بانطلاق بطولة العيد الوطني المجيد لكرة القدم المصغرة التي تتزامن مع احتفالات المملكة بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالة الملك المعظم.
ويحتضن فندق ديفا مساء اليوم الأربعاء الاجتماع الفني وقرعة البطولة التي ستقام على مدار يومي الخميس والجمعة 28 و29 ديسمبر الحالي على ملعب النزهة بمنطقة الزلاق بمشاركة 12 فريقا من مختلف مناطق البحرين وذلك للفئة العمرية تحت 12 سنة.
ويعمل الاتحاد البحريني لكرة القدم المصغرة على التركيز على الفئة العمرية المشاركة التي تعتبر نواة مستقبل الكرة البحرينية وذلك بهدف تعزيز امكانياتها واحتكاكها وصقل المواهب، حيث ستكون البطولة داعمة لكافة محافظات البحرين وخصوصا أنها ستشهد مشاركة 12 فريقا من مختلف مناطق البحرين.
وأكدت سيرين قمبر عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم المصغرة رئيس لجنة المسابقات أن الاتحاد يستهدف التنظيم اللائق للبطولة في أولى المهام التي ينظمها بعد التدشين، حيث تعتبر فئة تحت 12 سنة من أهم الأعمار التي يتم تسليط الضوء عليها لأنها مستقبل الكرة البحرينية، وسيكون لهذه البطولة انعكاسات إيجابية عديدة يسعى من خلالها الاتحاد لتحقيق كامل الأهداف.
وأشارت إلى أن البطولة ستفرز العديد من المواهب، حيث سيحرص الاتحاد على متابعة اللاعبين من خلال فريق فني، إضافة إلى أن البطولة فرصة هادفة لخلق أجواء تنافسية بين هذه الفئة العمرية، وستكون البطولة بداية لانطلاقة واعدة للاتحاد لتنظيم بطولات للجنسين في الفترة القادمة للفئات العمرية المختلفة.
وقدمت محلات BMMI وشركة الجنوب للسياحة ووكالة الخليج العالمية ومجموعة فنادق برم روز ومغسلة الخليج ومجموعة AFRICAN EASTERN ومستشفى ومراكز الشرق الأوسط الطبية دعمها للبطولة في إطار حرصها على إبراز كرة القدم المصغرة والتعاون البناء مع الاتحاد البحريني لكرة القدم المصغرة.
وأشادت سيرين قمبر بالداعمين للبطولة، مقدمة لهم جزيل الشكر والتقدير، مشيرة إلى أن الاتحاد أنهى كافة التحضيرات لإقامة القرعة وانطلاق البطولة غدا الخميس.
وأوضحت أن الشارع الرياضي البحريني مسهم بشكل فعال في انتشار هذه اللعبة في المملكة وسيكون تشجيعه وحضوره الدائم محل تقدير واعتزاز للعمل يدا بيد من أجل أهداف انتشار هذه اللعبة بشكل واسع في المملكة.
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