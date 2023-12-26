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اتحاد كرة القدم المصغرة أنهى كافة التحضيرات..اليوم قرعة بطولة العيد الوطني لكرة القدم المصغرة

12/26/2023 7:20:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

يبدأ‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬المصغرة‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬باكورة‭ ‬الأنشطة‭ ‬والبطولات‭ ‬التي‭ ‬يستهدفها‭ ‬لبناء‭ ‬قاعدة‭ ‬متينة‭ ‬من‭ ‬المواهب‭ ‬البحرينية‭ ‬وذلك‭ ‬بانطلاق‭ ‬بطولة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬المصغرة‭ ‬التي‭ ‬تتزامن‭ ‬مع‭ ‬احتفالات‭ ‬المملكة‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬وعيد‭ ‬جلوس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭.‬

ويحتضن‭ ‬فندق‭ ‬ديفا‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الاجتماع‭ ‬الفني‭ ‬وقرعة‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬يومي‭ ‬الخميس‭ ‬والجمعة‭ ‬28‭ ‬و29‭ ‬ديسمبر‭ ‬الحالي‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬النزهة‭ ‬بمنطقة‭ ‬الزلاق‭ ‬بمشاركة‭ ‬12‭ ‬فريقا‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬البحرين‭ ‬وذلك‭ ‬للفئة‭ ‬العمرية‭ ‬تحت‭ ‬12‭ ‬سنة‭.‬

ويعمل‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬المصغرة‭ ‬على‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الفئة‭ ‬العمرية‭ ‬المشاركة‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬نواة‭ ‬مستقبل‭ ‬الكرة‭ ‬البحرينية‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬امكانياتها‭ ‬واحتكاكها‭ ‬وصقل‭ ‬المواهب،‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬البطولة‭ ‬داعمة‭ ‬لكافة‭ ‬محافظات‭ ‬البحرين‭ ‬وخصوصا‭ ‬أنها‭ ‬ستشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬12‭ ‬فريقا‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬البحرين‭.‬

وأكدت‭ ‬سيرين‭ ‬قمبر‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬المصغرة‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المسابقات‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬يستهدف‭ ‬التنظيم‭ ‬اللائق‭ ‬للبطولة‭ ‬في‭ ‬أولى‭ ‬المهام‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬بعد‭ ‬التدشين،‭ ‬حيث‭ ‬تعتبر‭ ‬فئة‭ ‬تحت‭ ‬12‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الأعمار‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬عليها‭ ‬لأنها‭ ‬مستقبل‭ ‬الكرة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وسيكون‭ ‬لهذه‭ ‬البطولة‭ ‬انعكاسات‭ ‬إيجابية‭ ‬عديدة‭ ‬يسعى‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬الاتحاد‭ ‬لتحقيق‭ ‬كامل‭ ‬الأهداف‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البطولة‭ ‬ستفرز‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواهب،‭ ‬حيث‭ ‬سيحرص‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬متابعة‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فريق‭ ‬فني،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البطولة‭ ‬فرصة‭ ‬هادفة‭ ‬لخلق‭ ‬أجواء‭ ‬تنافسية‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬العمرية،‭ ‬وستكون‭ ‬البطولة‭ ‬بداية‭ ‬لانطلاقة‭ ‬واعدة‭ ‬للاتحاد‭ ‬لتنظيم‭ ‬بطولات‭ ‬للجنسين‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭ ‬للفئات‭ ‬العمرية‭ ‬المختلفة‭.‬

وقدمت‭ ‬محلات‭ ‬ BMMI ‭ ‬وشركة‭ ‬الجنوب‭ ‬للسياحة‭ ‬ووكالة‭ ‬الخليج‭ ‬العالمية‭ ‬ومجموعة‭ ‬فنادق‭ ‬برم‭ ‬روز‭ ‬ومغسلة‭ ‬الخليج‭ ‬ومجموعة‭ ‬ AFRICAN ‭ ‬ EASTERN ‭ ‬ومستشفى‭ ‬ومراكز‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬الطبية‭ ‬دعمها‭ ‬للبطولة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬إبراز‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬المصغرة‭ ‬والتعاون‭ ‬البناء‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬المصغرة‭.‬

وأشادت‭ ‬سيرين‭ ‬قمبر‭ ‬بالداعمين‭ ‬للبطولة،‭ ‬مقدمة‭ ‬لهم‭ ‬جزيل‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬أنهى‭ ‬كافة‭ ‬التحضيرات‭ ‬لإقامة‭ ‬القرعة‭ ‬وانطلاق‭ ‬البطولة‭ ‬غدا‭ ‬الخميس‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬الشارع‭ ‬الرياضي‭ ‬البحريني‭ ‬مسهم‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬انتشار‭ ‬هذه‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وسيكون‭ ‬تشجيعه‭ ‬وحضوره‭ ‬الدائم‭ ‬محل‭ ‬تقدير‭ ‬واعتزاز‭ ‬للعمل‭ ‬يدا‭ ‬بيد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أهداف‭ ‬انتشار‭ ‬هذه‭ ‬اللعبة‭ ‬بشكل‭ ‬واسع‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

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