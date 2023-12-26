بتوجيهات من نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم تكريم الكوادر الطبية المباشرة لإصابة حارس نادي الحالة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
بتوجيهات من نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة، كرّم الاتحاد البحريني لكرة القدم، الطاقم الطبي من قسم الإسعاف بمجمع السلمانية الطبي والطاقم الطبي لفريق الخالدية؛ وذلك تقديرًا من الاتحاد للموقف الإنساني والبطولي، في مباشرة إصابة حارس فريق الحالة جودويل، والذي تعرض لإصابة قوية في مباراة فريقه أمام الخالدية، ضمن الجولة 10 لدوري ناصر بن حمد الممتاز للموسم الرياضي 2023-2024.
وأقيمت مراسم التكريم للأطقم الطبية، قبل بدء مباراة ناديي الشباب والأهلي، ضمن ختام منافسات الجولة 11 لدوري ناصر بن حمد الممتاز، إذ كرّم عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم رئيس اللجنة الإعلامية أيمن الفردان، الأطقم الطبية التي باشرت الحالة، بحضور رئيس قسم المسابقات بالاتحاد محمد حسين.
وفي هذا الإطار، أكد نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة، أن التكريم يأتي تقديرًا من الاتحاد للدور الكبير الذي تقوم به الأطقم الطبية في متابعة ومباشرة حالات الإصابات المختلفة بمسابقات الاتحاد، ومن ضمنها الإصابة القوية التي تعرض لها حارس الحالة حديثًا، واستدعت نقله المباشر للمستشفى لاستكمال العلاج.
وأكد سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة، أن ما قامت به الكوادر الطبية يعكس دور الجهات المساندة في التعامل مع مختلف التحديات وحالات الإصابة بمسؤولية عالية تتحلى بها الكوادر العاملة في ملاعب كرة القدم البحرينية، كما تجسد الأهداف الرامية للحفاظ على صحة وسلامة جميع أطراف المباريات.
ونوه سموه بجميع الجهود التي تبذل من مختلف الأطراف والجهات بما يعزز من توفير أسباب النجاح التنظيمي لمسابقات وأنشطة الاتحاد البحريني لكرة القدم.
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