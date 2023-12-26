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بتوجيهات من نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم تكريم الكوادر الطبية المباشرة لإصابة حارس نادي الحالة

12/26/2023 7:20:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بتوجيهات‭ ‬من‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬كرّم‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬الطاقم‭ ‬الطبي‭ ‬من‭ ‬قسم‭ ‬الإسعاف‭ ‬بمجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي‭ ‬والطاقم‭ ‬الطبي‭ ‬لفريق‭ ‬الخالدية؛‭ ‬وذلك‭ ‬تقديرًا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬للموقف‭ ‬الإنساني‭ ‬والبطولي،‭ ‬في‭ ‬مباشرة‭ ‬إصابة‭ ‬حارس‭ ‬فريق‭ ‬الحالة‭ ‬جودويل،‭ ‬والذي‭ ‬تعرض‭ ‬لإصابة‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬الخالدية،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬10‭ ‬لدوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2023‭-‬2024‭.‬

وأقيمت‭ ‬مراسم‭ ‬التكريم‭ ‬للأطقم‭ ‬الطبية،‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬مباراة‭ ‬ناديي‭ ‬الشباب‭ ‬والأهلي،‭ ‬ضمن‭ ‬ختام‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬11‭ ‬لدوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز،‭ ‬إذ‭ ‬كرّم‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الإعلامية‭ ‬أيمن‭ ‬الفردان،‭ ‬الأطقم‭ ‬الطبية‭ ‬التي‭ ‬باشرت‭ ‬الحالة،‭ ‬بحضور‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬المسابقات‭ ‬بالاتحاد‭ ‬محمد‭ ‬حسين‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار،‭ ‬أكد‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬أن‭ ‬التكريم‭ ‬يأتي‭ ‬تقديرًا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬للدور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬الأطقم‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬ومباشرة‭ ‬حالات‭ ‬الإصابات‭ ‬المختلفة‭ ‬بمسابقات‭ ‬الاتحاد،‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬الإصابة‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬حارس‭ ‬الحالة‭ ‬حديثًا،‭ ‬واستدعت‭ ‬نقله‭ ‬المباشر‭ ‬للمستشفى‭ ‬لاستكمال‭ ‬العلاج‭.‬

وأكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬الكوادر‭ ‬الطبية‭ ‬يعكس‭ ‬دور‭ ‬الجهات‭ ‬المساندة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬التحديات‭ ‬وحالات‭ ‬الإصابة‭ ‬بمسؤولية‭ ‬عالية‭ ‬تتحلى‭ ‬بها‭ ‬الكوادر‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬ملاعب‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬البحرينية،‭ ‬كما‭ ‬تجسد‭ ‬الأهداف‭ ‬الرامية‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬وسلامة‭ ‬جميع‭ ‬أطراف‭ ‬المباريات‭.‬

ونوه‭ ‬سموه‭ ‬بجميع‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذل‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الأطراف‭ ‬والجهات‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬توفير‭ ‬أسباب‭ ‬النجاح‭ ‬التنظيمي‭ ‬لمسابقات‭ ‬وأنشطة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

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