الكهرماء يكرر الفوز على بابكو للتكرير ويحلق بالصدارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
حلق فريق الكهرماء بصدارة دوري الشركات والمؤسسات لكرة القدم بعد الفوز الصعب الذي حققه على فريق بابكو للتكرير بهدف دون رد، في المباراة المثيرة التي جمعتهما أمس الأول في استكمال مباريات الأسبوع السادس. وأقيمت المباراة على ملعب نادي ألبا بالرفاع.
ووصل رصيد فريق الكهرماء إلى 13 نقطة ليطير بصدارة المسابقة للمرة الأولى هذا الموسم، مستفيدا من تعثر فريق أسري الذي كان يتصدر المسابقة، في الجانب الآخر تراجع بابكو للمركز الرابع برصيد 10 نقاط بعد الخسارة الثانية على التوالي في المسابقة.
في المباراة جاءت في سجال وحماس في أغلب أوقاتها، بابكو للتركر فرض أفضليته الهجومية في الشوط الأول لكنه لم يستثمر الفرص التي افتقدت إلى التركيز وفي أحيان للمسة الأخيرة لينتهي الشوط بنتيجة التعادل السلبي صفر لصفر.
ودخل الفريقان الحصة الثانية بعيدا عن التمركز الدفاعي وفتح اللعب من أجل تقديم فاعلية هجومية أفضل، مع إضاعة فرص من هنا وهناك مع خطورة أكثر لهجوم بابكو للتكرير، ونجح فريق الكهرماء في الحصول على ركلة جزاء التي كانت الطريق لإنهاء النتيجة السلبية بواسطة اللاعب محمود ياسر الذي نفذها بنجاح عند الدقيقة «69» ليضع الكهرماء متقدما بالنتيجة.
وسارت المباراة في الدقائق المتبقية على هذه النتيجة مع فقدان التركيز والتوتر الذي كان عليه لاعبوا بابكو للتكرير، وحافظ الكهرماء على النتيجة ليخرج بفوز غالي بهدف نظيف.
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