Wednesday, 27 December 2023 04:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الكهرماء يكرر الفوز على بابكو للتكرير ويحلق بالصدارة

12/26/2023 7:20:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

حلق‭ ‬فريق‭ ‬الكهرماء‭ ‬بصدارة‭ ‬دوري‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬الصعب‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬بهدف‭ ‬دون‭ ‬رد،‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬المثيرة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬استكمال‭ ‬مباريات‭ ‬الأسبوع‭ ‬السادس‭. ‬وأقيمت‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬ألبا‭ ‬بالرفاع‭.‬

ووصل‭ ‬رصيد‭ ‬فريق‭ ‬الكهرماء‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬ليطير‭ ‬بصدارة‭ ‬المسابقة‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬مستفيدا‭ ‬من‭ ‬تعثر‭ ‬فريق‭ ‬أسري‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يتصدر‭ ‬المسابقة،‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬تراجع‭ ‬بابكو‭ ‬للمركز‭ ‬الرابع‭ ‬برصيد‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭. ‬

في‭ ‬المباراة‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬سجال‭ ‬وحماس‭ ‬في‭ ‬أغلب‭ ‬أوقاتها،‭ ‬بابكو‭ ‬للتركر‭ ‬فرض‭ ‬أفضليته‭ ‬الهجومية‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يستثمر‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬افتقدت‭ ‬إلى‭ ‬التركيز‭ ‬وفي‭ ‬أحيان‭ ‬للمسة‭ ‬الأخيرة‭ ‬لينتهي‭ ‬الشوط‭ ‬بنتيجة‭ ‬التعادل‭ ‬السلبي‭ ‬صفر‭ ‬لصفر‭.‬

ودخل‭ ‬الفريقان‭ ‬الحصة‭ ‬الثانية‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬التمركز‭ ‬الدفاعي‭ ‬وفتح‭ ‬اللعب‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقديم‭ ‬فاعلية‭ ‬هجومية‭ ‬أفضل،‭ ‬مع‭ ‬إضاعة‭ ‬فرص‭ ‬من‭ ‬هنا‭ ‬وهناك‭ ‬مع‭ ‬خطورة‭ ‬أكثر‭ ‬لهجوم‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير،‭ ‬ونجح‭ ‬فريق‭ ‬الكهرماء‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬الطريق‭ ‬لإنهاء‭ ‬النتيجة‭ ‬السلبية‭ ‬بواسطة‭ ‬اللاعب‭ ‬محمود‭ ‬ياسر‭ ‬الذي‭ ‬نفذها‭ ‬بنجاح‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬69‮»‬‭ ‬ليضع‭ ‬الكهرماء‭ ‬متقدما‭ ‬بالنتيجة‭. ‬

وسارت‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬المتبقية‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬النتيجة‭ ‬مع‭ ‬فقدان‭ ‬التركيز‭ ‬والتوتر‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬لاعبوا‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير،‭ ‬وحافظ‭ ‬الكهرماء‭ ‬على‭ ‬النتيجة‭ ‬ليخرج‭ ‬بفوز‭ ‬غالي‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف‭.‬

MENAFN26122023000055011008ID1107659635

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث