الكهرماء يكرر الفوز على بابكو للتكرير ويحلق بالصدارة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

حلق‭ ‬فريق‭ ‬الكهرماء‭ ‬بصدارة‭ ‬دوري‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬الصعب‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬بهدف‭ ‬دون‭ ‬رد،‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬المثيرة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬استكمال‭ ‬مباريات‭ ‬الأسبوع‭ ‬السادس‭. ‬وأقيمت‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬ألبا‭ ‬بالرفاع‭.‬

ووصل‭ ‬رصيد‭ ‬فريق‭ ‬الكهرماء‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬ليطير‭ ‬بصدارة‭ ‬المسابقة‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬مستفيدا‭ ‬من‭ ‬تعثر‭ ‬فريق‭ ‬أسري‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يتصدر‭ ‬المسابقة،‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬تراجع‭ ‬بابكو‭ ‬للمركز‭ ‬الرابع‭ ‬برصيد‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭. ‬

في‭ ‬المباراة‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬سجال‭ ‬وحماس‭ ‬في‭ ‬أغلب‭ ‬أوقاتها،‭ ‬بابكو‭ ‬للتركر‭ ‬فرض‭ ‬أفضليته‭ ‬الهجومية‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يستثمر‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬افتقدت‭ ‬إلى‭ ‬التركيز‭ ‬وفي‭ ‬أحيان‭ ‬للمسة‭ ‬الأخيرة‭ ‬لينتهي‭ ‬الشوط‭ ‬بنتيجة‭ ‬التعادل‭ ‬السلبي‭ ‬صفر‭ ‬لصفر‭.‬

ودخل‭ ‬الفريقان‭ ‬الحصة‭ ‬الثانية‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬التمركز‭ ‬الدفاعي‭ ‬وفتح‭ ‬اللعب‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقديم‭ ‬فاعلية‭ ‬هجومية‭ ‬أفضل،‭ ‬مع‭ ‬إضاعة‭ ‬فرص‭ ‬من‭ ‬هنا‭ ‬وهناك‭ ‬مع‭ ‬خطورة‭ ‬أكثر‭ ‬لهجوم‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير،‭ ‬ونجح‭ ‬فريق‭ ‬الكهرماء‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬الطريق‭ ‬لإنهاء‭ ‬النتيجة‭ ‬السلبية‭ ‬بواسطة‭ ‬اللاعب‭ ‬محمود‭ ‬ياسر‭ ‬الذي‭ ‬نفذها‭ ‬بنجاح‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬69‮»‬‭ ‬ليضع‭ ‬الكهرماء‭ ‬متقدما‭ ‬بالنتيجة‭. ‬

وسارت‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬المتبقية‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬النتيجة‭ ‬مع‭ ‬فقدان‭ ‬التركيز‭ ‬والتوتر‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬لاعبوا‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير،‭ ‬وحافظ‭ ‬الكهرماء‭ ‬على‭ ‬النتيجة‭ ‬ليخرج‭ ‬بفوز‭ ‬غالي‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف‭.‬