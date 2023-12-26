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لا وقت للراحة.. الاستعداد لربع نهائي ((أغلى الكؤوس))

12/26/2023 7:20:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00


تستعد‭ ‬8‭ ‬فرق‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الدرجتين‭ ‬الممتاز‭ ‬والثانية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لخوض‭ ‬دور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬لمسابقة‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2023‭/‬2024‭.‬

إذ‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬يوميّ‭ ‬السبت‭ ‬والأحد‭ ‬30‭ ‬و31‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭ ‬مباريات‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة،‭ ‬حيث‭ ‬يلتقي‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬الخالدية‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد،‭ ‬الرفاع‭ ‬والمحرق،‭ ‬وباليوم‭ ‬التالي‭ ‬البسيتين‭ ‬والأهلي،‭ ‬المنامة‭ ‬مع‭ ‬الاتفاق‭.‬

وبخلاف‭ ‬فريقيّ‭ ‬الاتحاد‭ ‬والاتفاق‭ ‬اللذان‭ ‬أخذا‭ ‬قسطًا‭ ‬من‭ ‬الراحة‭ ‬بعدما‭ ‬لعبا‭ ‬يوميّ‭ ‬الأربعاء‭ ‬والخميس‭ ‬الماضيان‭ ‬لحساب‭ ‬الجولة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية،‭ ‬فإن‭ ‬وضعية‭ ‬فرق‭ ‬دوري‭ ‬الممتاز‭ ‬غير‭ ‬متساوية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الأمر،‭ ‬حيث‭ ‬الرفاع‭ ‬والأهلي‭ ‬لعبا‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين،‭ ‬والمحرق‭ ‬والمنامة‭ ‬قبلهما‭ ‬بيوم،‭ ‬فيما‭ ‬الخالدية‭ ‬يعتبر‭ ‬هو‭ ‬الأفضل‭ ‬كونه‭ ‬لعب‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭.‬

وتعكف‭ ‬الأجهزة‭ ‬الفنية‭ ‬للفرق‭ ‬الثمانية‭ ‬في‭ ‬الاستعداد‭ ‬البدني‭ ‬والفني‭ ‬الجيد‭ ‬الذي‭ ‬يجعلها‭ ‬تصل‭ ‬للجاهزية‭ ‬المطلوبة‭ ‬لخوض‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬الغالية‭. ‬ودون‭ ‬شك،‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬الفرق‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬لهذا‭ ‬الدور‭ ‬تسعى‭ ‬لمواصلة‭ ‬العطاء‭ ‬لتحقيق‭ ‬الانتصار‭ ‬والوصول‭ ‬لأبعد‭ ‬نقطة‭ ‬ممكنة‭ ‬في‭ ‬‮«‬أغلى‭ ‬الكؤوس‮»‬‭.‬

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