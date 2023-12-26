لا وقت للراحة.. الاستعداد لربع نهائي ((أغلى الكؤوس))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تستعد 8 فرق من دوري الدرجتين الممتاز والثانية لكرة القدم لخوض دور ربع النهائي لمسابقة كأس جلالة الملك للموسم الرياضي 2023/2024.
إذ من المقرر أن تقام يوميّ السبت والأحد 30 و31 ديسمبر الجاري مباريات هذه المرحلة، حيث يلتقي في اليوم الأول الخالدية مع الاتحاد، الرفاع والمحرق، وباليوم التالي البسيتين والأهلي، المنامة مع الاتفاق.
وبخلاف فريقيّ الاتحاد والاتفاق اللذان أخذا قسطًا من الراحة بعدما لعبا يوميّ الأربعاء والخميس الماضيان لحساب الجولة العاشرة من دوري الدرجة الثانية، فإن وضعية فرق دوري الممتاز غير متساوية في هذا الأمر، حيث الرفاع والأهلي لعبا يوم الاثنين، والمحرق والمنامة قبلهما بيوم، فيما الخالدية يعتبر هو الأفضل كونه لعب يوم السبت الماضي.
وتعكف الأجهزة الفنية للفرق الثمانية في الاستعداد البدني والفني الجيد الذي يجعلها تصل للجاهزية المطلوبة لخوض هذه المرحلة من البطولة الغالية. ودون شك، أن كل الفرق التي بلغت لهذا الدور تسعى لمواصلة العطاء لتحقيق الانتصار والوصول لأبعد نقطة ممكنة في «أغلى الكؤوس».
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