حصاد الجولة العاشرة من دوري ناصر بن حمد الممتازبهدية شبابية.. الصدارة تستقر في الحنينية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

استقرت‭ ‬صدارة‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬الحنينية،‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬الرفاع‭ ‬على‭ ‬البسيتين‭ (‬1/0‭) ‬وأيضًا‭ ‬تعثر‭ ‬الأهلي‭ ‬أمام‭ ‬الشباب‭ ‬بالتعادل‭ (‬1/1‭)‬،‭ ‬ليسدل‭ ‬الستار‭ ‬على‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬العاشرة‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬أيضًا‭ ‬فوز‭ ‬المحرق‭ ‬على‭ ‬النجمة‭ (‬2/1‭)‬،‭ ‬الخالدية‭ ‬على‭ ‬الحالة‭ (‬3/1‭)‬،‭ ‬المنامة‭ ‬على‭ ‬الحد‭ (‬2/0‭)‬،‭ ‬وتعادل‭ ‬سترة‭ ‬والرفاع‭ ‬الشرقي‭ (‬1/1‭).‬

فيما‭ ‬يلي‭ ‬حصاد‭ ‬الجولة‭ ‬التي‭ ‬ستتوقف‭ ‬عندها‭ ‬المنافسات‭ ‬لخوض‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬وبعدها‭ ‬تحضيرات‭ ‬منتخبنا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬بقطر‭.‬





ترتيب‭ ‬الفرق

الرفاع‭ (‬19‭ ‬نقطة‭) ‬مع‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة،‭ ‬الأهلي‭ (‬18‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬الخالدية‭ (‬17‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬المحرق‭ (‬16‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ (‬15‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬المنامة‭ (‬14‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬سترة‭ (‬13‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬النجمة‭ ‬والحالة‭ (‬12‭ ‬نقطة‭) ‬لكل‭ ‬منهما،‭ ‬الشباب‭ (‬9‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬الحد‭ (‬8‭ ‬نقاط‭) ‬وأخيرًا‭ ‬البسيتين‭ (‬7‭ ‬نقاط‭).‬

الأهلي‭ ‬والشباب

لم‭ ‬يحقق‭ ‬الأهلي‭ ‬الأداء‭ ‬الفني‭ ‬المتوقع‭ ‬منه،‭ ‬وظهر‭ ‬بصورة‭ ‬متأرجحة‭ ‬وغابت‭ ‬عنه‭ ‬الحلول‭ ‬الهجومية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تماسك‭ ‬دفاع‭ ‬الشباب‭ ‬ويقظة‭ ‬حارسه‭ ‬حمد‭ ‬الدوسري‭ ‬ليحرز‭ ‬هدفًا‭ ‬من‭ ‬تسديدة‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى‭ ‬للبديل‭ ‬سيد‭ ‬مهدي‭ ‬شرف‭ ‬ليخرج‭ ‬بتعادل‭ ‬خاسر‭. ‬الشباب‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬علي‭ ‬مجيد‭ ‬لعب‭ ‬بصورة‭ ‬تكتيكية‭ ‬مميزة‭ ‬أحكم‭ ‬قبضته‭ ‬على‭ ‬مكامن‭ ‬الخطورة‭ ‬في‭ ‬منافسه،‭ ‬وشكلّ‭ ‬فرصًا‭ ‬عدة،‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬اقتناص‭ ‬واحدة‭ ‬وأخرى‭ ‬تصدى‭ ‬لها‭ ‬القائم‭ ‬الأيسر‭ ‬لمرمى‭ ‬إبراهيم‭ ‬لطف‭ ‬الله،‭ ‬والنقطة‭ ‬السلبية‭ ‬المتكررة‭ ‬لديه‭ ‬هي‭ ‬عدم‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬تقدمه‭ ‬ليخرج‭ ‬متعادلًا‭.‬

الرفاع‭ ‬والبسيتين

على‭ ‬رغم‭ ‬فوز‭ ‬الرفاع‭ ‬على‭ ‬البسيتين‭ ‬فإن‭ ‬الأداء‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬مقنعًا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الفوارق‭ ‬البشرية‭ ‬والخبرة‭ ‬الميدانية‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬للسماوي،‭ ‬حيث‭ ‬غابت‭ ‬الحلول‭ ‬عنه‭ ‬وتأخر‭ ‬في‭ ‬هز‭ ‬الشباك‭ ‬حتى‭ ‬الدقيقة‭ (‬69‭) ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬انفراجة‭ ‬عبر‭ ‬رأسية‭ ‬جويل‭ ‬فينسيوس‭. ‬البسيتين‭ ‬لعب‭ ‬وفق‭ ‬إمكاناته‭ ‬المحدودة‭ ‬وأسلوبه‭ ‬‮«‬الكرات‭ ‬المرتدة‮»‬‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬ينجح‭ ‬في‭ ‬التسجيل‭ ‬ولم‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬شباك‭ ‬رغم‭ ‬صموده‭ ‬الطويل‭.‬

الشروقي‭ ‬والمحرق

بات‭ ‬جليًا‭ ‬أن‭ ‬المحرق‭ ‬يفتقد‭ ‬للهداف‭ ‬الذي‭ ‬يقتنص‭ ‬فرصة‭ ‬أو‭ ‬فرصتين‭ ‬لهز‭ ‬الشباك‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬هدافه‭ ‬فراس‭ ‬شواط‭ ‬للإيقاف،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬له‭ ‬أمام‭ ‬النجمة‭ ‬وتحديدًا‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬حيث‭ ‬سيطر‭ ‬على‭ ‬المجريات‭ ‬وأضاع‭ ‬وابلٌ‭ ‬من‭ ‬الكرات‭ ‬ليأتي‭ ‬الحسم‭ ‬من‭ ‬المنقذ‭ ‬أحمد‭ ‬الشروقي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ (‬95‭).‬

عودة‭ ‬الخالدية

ترجم‭ ‬الخالدية‭ ‬أفضليته‭ ‬الفنية‭ ‬لفوز‭ ‬ثمين‭ ‬على‭ ‬الحالة‭ ‬أعاد‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬الثقة‭ ‬للاعبيه‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬التعثرات،‭ ‬وأيضًا‭ ‬لمدربه‭ ‬الجديد‭ ‬علي‭ ‬عاشور‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬أولى‭ ‬انتصاراته‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬بعدما‭ ‬استهل‭ ‬مشواره‭ ‬بالتعادل،‭ ‬حيث‭ ‬تألق‭ ‬لاعبه‭ ‬سامي‭ ‬فريوي‭ ‬وسجل‭ ‬هدفين‭.‬

الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬وسترة

الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬يقدم‭ ‬مستوى‭ ‬جيد‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬إسماعيل‭ ‬كرامي،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬عانى‭ ‬في‭ ‬هز‭ ‬الشباك،‭ ‬وحتى‭ ‬بعد‭ ‬تسجيله‭ ‬هدف‭ ‬السبق‭ ‬لم‭ ‬يستطع‭ ‬تعزيزه‭ ‬أو‭ ‬المحافظة‭ ‬عليه‭. ‬سترة‭ ‬عانى‭ ‬كثيرًا‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الهجومي‭ ‬ولم‭ ‬تفلح‭ ‬محاولات‭ ‬لاعبيه‭ ‬في‭ ‬تعديل‭ ‬النتيجة‭ ‬إلا‭ ‬عبر‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬تحققت‭ ‬بيد‭ ‬مدافع‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭!‬

توباريس‭ ‬يخطف‭ ‬الأضواء

خطف‭ ‬لاعب‭ ‬المنامة‭ ‬توباريس‭ ‬الأضواء‭ ‬بتسجيله‭ ‬هدفين‭ ‬أهلّ‭ ‬المنامة‭ ‬لعبور‭ ‬الحد‭. ‬المنامة‭ ‬عمومًا‭ ‬قدم‭ ‬أداءً‭ ‬مميزًا‭ ‬بجميع‭ ‬خطوطه،‭ ‬وفرض‭ ‬إيقاعه‭ ‬على‭ ‬المجريات،‭ ‬وتوباريس‭ ‬خصوصًا‭ ‬تميز‭ ‬بتحركاته‭ ‬السريعة‭ ‬واقتناصه‭ ‬للكرات‭ ‬بالشكل‭ ‬المثالي‭ ‬و‮«‬السهل‭ ‬الممتنع‮»‬‭ ‬في‭ ‬مشهد‭ ‬يتكرر‭ ‬لثاني‭ ‬جولة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

الحد‭ ‬والنجمة‭ ‬والحالة

لا‭ ‬جديد‭ ‬يُذكر‭ ‬حيال‭ ‬وضعية‭ ‬فرق‭ ‬الحد،‭ ‬النجمة‭ ‬والحالة،‭ ‬فالمستويات‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬تذبذب‭ ‬رغم‭ ‬تغيير‭ ‬الأجهزة‭ ‬الفنية،‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬هوية‭ ‬واضحة‭ ‬لهم‭ ‬بأرضية‭ ‬الميدان‭ ‬ولا‭ ‬خطة‭ ‬ولا‭ ‬تكتيك‭ ‬والنتائج‭ ‬السلبية‭ ‬هي‭ ‬المحصلة‭ ‬النهائية‭.‬

9‭ ‬أهداف‭ ‬لدا‭ ‬كوستا

واصل‭ ‬لاعب‭ ‬النجمة‭ ‬البرازيلي‭ ‬ريبيرو‭ ‬دا‭ ‬كوستا‭ ‬صدارته‭ ‬لقائمة‭ ‬الهدافين‭ ‬برصيد‭ (‬9‭ ‬أهداف‭) ‬بعد‭ ‬إحرازه‭ ‬هدفًا‭ ‬في‭ ‬المحرق،‭ ‬وخلفه‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬لاعب‭ ‬المنامة‭ ‬إبراهيم‭ ‬الختال‭ (‬7‭ ‬أهداف‭)‬،‭ ‬و4‭ ‬لاعبين‭ ‬برصيد‭ (‬6‭ ‬أهداف‭) ‬هم‭: ‬الرفاعي‭ ‬كميل‭ ‬الأسود،‭ ‬المحرقاوي‭ ‬فراس‭ ‬شواط،‭ ‬الشبابي‭ ‬كارلوس‭ ‬ألبيرتو‭ ‬والأهلاوي‭ ‬عبدالله‭ ‬الحشاش‭.‬

14‭ ‬هدفًا‭.. ‬أجملهم‭ ‬أهلاوي

شهدت‭ ‬الجولة‭ ‬تسجيل‭ ‬14‭ ‬هدفًا‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬مباريات،‭ ‬كان‭ ‬أجملهم‭ ‬هدف‭ ‬لاعب‭ ‬الأهلي‭ ‬سيد‭ ‬مهدي‭ ‬شرف‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬الشباب‭ ‬عبر‭ ‬تسديدة‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى‭ ‬سكنت‭ ‬في‭ ‬الزاوية‭ (‬90‭).‬

البدلاء‭ ‬الناجحين

لاعبان‭ ‬فقط‭ ‬قادمان‭ ‬من‭ ‬دكة‭ ‬الاحتياط‭ ‬صنعا‭ ‬الفارق‭ ‬فور‭ ‬دخولهما‭ ‬لأرضية‭ ‬الملعب،‭ ‬لاعب‭ ‬الرفاع‭ ‬جويل‭ ‬فينيسيوس‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬أمام‭ ‬البسيتين،‭ ‬ولاعب‭ ‬الأهلي‭ ‬الذي‭ ‬أنقذ‭ ‬فريقه‭ ‬من‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬الشباب‭ ‬وأحرز‭ ‬هدف‭ ‬التعديل‭.‬

أشرف‭ ‬وحيد

تميز‭ ‬حارس‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬أشرف‭ ‬وحيد‭ ‬أمام‭ ‬المحرق،‭ ‬بأدائه‭ ‬وشجاعته‭ ‬وبسالته‭ ‬ويقظته،‭ ‬وتصدى‭ ‬لكرات‭ ‬محققة‭ ‬ببراعة،‭ ‬وكان‭ ‬الحاضر‭ ‬الوحيد‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬زملائه‭ ‬بأرضية‭ ‬الميدان،‭ ‬ولولاه‭ ‬لكان‭ ‬فريقه‭ ‬خاسرا‭ ‬بنتيجة‭ ‬كبيرة‭.‬