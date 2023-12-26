عملية ناجحة لـ((فك)) حارس الحالة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أجرى حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحالة قودويل عملية جراحية ناجحة في «الفك» بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه مع الخالدية ضمن الجولة العاشرة من دوري ناصر بن حمد الممتاز يوم السبت الماضي.
وكان قودويل قد أصيب في الشوط الأول من المباراة، بعد تصادمه مع زميله، ليتم علاجه ونقله عبر سيارة الإسعاف إلى المستشفى. وخسر فريق الحالة هذه المباراة بنتيجة (3/1).
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