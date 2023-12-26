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عملية ناجحة لـ((فك)) حارس الحالة

12/26/2023 7:20:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أجرى‭ ‬حارس‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بنادي‭ ‬الحالة‭ ‬قودويل‭ ‬عملية‭ ‬جراحية‭ ‬ناجحة‭ ‬في‭ ‬‮«‬الفك‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬الإصابة‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬فريقه‭ ‬مع‭ ‬الخالدية‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭.‬

وكان‭ ‬قودويل‭ ‬قد‭ ‬أصيب‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬المباراة،‭ ‬بعد‭ ‬تصادمه‭ ‬مع‭ ‬زميله،‭ ‬ليتم‭ ‬علاجه‭ ‬ونقله‭ ‬عبر‭ ‬سيارة‭ ‬الإسعاف‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭. ‬وخسر‭ ‬فريق‭ ‬الحالة‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬بنتيجة‭ (‬3/1‭).‬

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