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صافرة عمانية لقمة ((أغلى الكؤوس))

12/26/2023 7:20:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

استعان‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بالحكم‭ ‬العماني‭ ‬الدولي‭ ‬أحمد‭ ‬الكاف‭ ‬لإدارة‭ ‬قمة‭ ‬مباريات‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬لمسابقة‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬التي‭ ‬ستجمع‭ ‬فريقي‭ ‬المحرق‭ ‬والرفاع‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬المقبل‭.‬

أحمد‭ ‬الكاف‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2008‭ ‬ضمن‭ ‬مشروع‭ ‬حكام‭ ‬المستقبل،‭ ‬وبعد‭ ‬عامين‭ ‬تخرج‭ ‬في‭ ‬المشروع‭ ‬ضمن‭ ‬الحكام‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأفضل،‭ ‬وشارك‭ ‬من‭ ‬معايشة‭ ‬في‭ ‬حكام‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬وحصل‭ ‬على‭ ‬الشارة‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2012،‭ ‬وبعدها‭ ‬بعام‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭ ‬ارتقى‭ ‬لنخبة‭ ‬حكام‭ ‬القارة‭ ‬الآسيوية‭.‬

ويعد‭ ‬الكاف‭ ‬أول‭ ‬حكم‭ ‬عربي‭ ‬يدير‭ ‬3‭ ‬نهائيات‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬النهائي‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬ذهاب‭ ‬نسخة‭ ‬2016،‭ ‬والنهائي‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬إياب‭ ‬نسخة‭ ‬2018،‭ ‬والثالث‭ ‬في‭ ‬ذهاب‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬2022‭.‬

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