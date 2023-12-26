صافرة عمانية لقمة ((أغلى الكؤوس))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
استعان الاتحاد البحريني لكرة القدم بالحكم العماني الدولي أحمد الكاف لإدارة قمة مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس جلالة الملك المعظم التي ستجمع فريقي المحرق والرفاع يوم السبت المقبل.
أحمد الكاف بدأ في عام 2008 ضمن مشروع حكام المستقبل، وبعد عامين تخرج في المشروع ضمن الحكام الثلاثة الأفضل، وشارك من معايشة في حكام الدوري الإنجليزي، وحصل على الشارة الدولية في عام 2012، وبعدها بعام واحد فقط ارتقى لنخبة حكام القارة الآسيوية.
ويعد الكاف أول حكم عربي يدير 3 نهائيات بدوري أبطال آسيا، حيث كان النهائي الأول في ذهاب نسخة 2016، والنهائي الثاني في إياب نسخة 2018، والثالث في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2022.
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