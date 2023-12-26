سلمان بن إبراهيم: ندعم تطوير منظومة الكرة السورية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
استقبل الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدول لكرة القدم أمس الثلاثاء فراس معلا رئيس اللجنة الأولمبية السورية، رئيس الاتحاد الرياضي العام وعبدالرحمن الخطيب نائب رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم عضو مجلس الشعب، بمناسبة زيارتهما الرسمية لمملكة البحرين.
ورحب الشيخ سلمان بن إبراهيم بالوفد الضيف، منوها بمكانة الكرة السورية على الساحة الآسيوية ومشيداً بالمنجزات التي حققها الإتحاد السوري على صعيد رعاية المنتخبات الوطنية وتعزيز تواجدها في المحافل الكروية القارية والعالمية.
وأبدى الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة حرص الاتحاد القاري على تقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة للاتحاد السوري لكرة القدم في سبيل مواصلة تأدية أدواره المحورية في رعاية اللعبة بكافة مكوناتها، مشيدا بالخطط التطويرية المستقبلية للاتحاد السوري وما تشتمل عليه من برامج مميزة تراعي مختلف الجوانب.
واستعرض رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال اللقاء أهم الخطط المستقبلية للاتحاد القاري، مبينا أن تلك الخطط تضع الاتحادات الوطنية محوراً أساسياً لكل البرامج والمبادرات الهادفة للتطوير المستدام لكرة القدم الآسيوية مؤكداً أهمية الشراكة التامة بين الاتحاد الآسيوي والاتحادات الوطنية من أجل الوصول إلى الأهداف والغايات المنشودة على كافة المستويات.
من جانبه عبر فراس المعلا عن شكره وتقديره إلى الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة على حسن الاستقبال منوهاً بمواقفه المتميزة على صعيد دعم مسيرة كرة القدم السورية، مثمناً جهود الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في مساندة خطط وبرامج الاتحادات الوطنية الآسيوية لتطوير اللعبة في مختلف أنحاء القارة.
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