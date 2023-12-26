سلمان بن إبراهيم: ندعم تطوير منظومة الكرة السورية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

استقبل‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬فراس‭ ‬معلا‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬السورية،‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬العام‭ ‬وعبدالرحمن‭ ‬الخطيب‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬السوري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشعب،‭ ‬بمناسبة‭ ‬زيارتهما‭ ‬الرسمية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

ورحب‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬بالوفد‭ ‬الضيف،‭ ‬منوها‭ ‬بمكانة‭ ‬الكرة‭ ‬السورية‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الآسيوية‭ ‬ومشيداً‭ ‬بالمنجزات‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬الإتحاد‭ ‬السوري‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬رعاية‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬وتعزيز‭ ‬تواجدها‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الكروية‭ ‬القارية‭ ‬والعالمية‭.‬

وأبدى‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬حرص‭ ‬الاتحاد‭ ‬القاري‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬مختلف‭ ‬أشكال‭ ‬الدعم‭ ‬والمساندة‭ ‬للاتحاد‭ ‬السوري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬مواصلة‭ ‬تأدية‭ ‬أدواره‭ ‬المحورية‭ ‬في‭ ‬رعاية‭ ‬اللعبة‭ ‬بكافة‭ ‬مكوناتها،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالخطط‭ ‬التطويرية‭ ‬المستقبلية‭ ‬للاتحاد‭ ‬السوري‭ ‬وما‭ ‬تشتمل‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬مميزة‭ ‬تراعي‭ ‬مختلف‭ ‬الجوانب‭.‬

واستعرض‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أهم‭ ‬الخطط‭ ‬المستقبلية‭ ‬للاتحاد‭ ‬القاري،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬الخطط‭ ‬تضع‭ ‬الاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬محوراً‭ ‬أساسياً‭ ‬لكل‭ ‬البرامج‭ ‬والمبادرات‭ ‬الهادفة‭ ‬للتطوير‭ ‬المستدام‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الآسيوية‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬الشراكة‭ ‬التامة‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬والاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الأهداف‭ ‬والغايات‭ ‬المنشودة‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المستويات‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬عبر‭ ‬فراس‭ ‬المعلا‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬إلى‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬ابراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬الاستقبال‭ ‬منوهاً‭ ‬بمواقفه‭ ‬المتميزة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬دعم‭ ‬مسيرة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬السورية،‭ ‬مثمناً‭ ‬جهود‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬مساندة‭ ‬خطط‭ ‬وبرامج‭ ‬الاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬الآسيوية‭ ‬لتطوير‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬القارة‭.‬