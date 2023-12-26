خليفة علي: يؤسفني ما وصل إليه نادي الحد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭: ‬جميل‭ ‬سرحان





قال‭ ‬خليفة‭ ‬علي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬الحد‭ ‬سابقا‭ ‬إنه‭ ‬يستغرب‭ ‬الحال‭ ‬الخطير‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬إليه‭ ‬وضع‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الحالية،‭ ‬جرّاء‭ ‬توالي‭ ‬الاستقالات‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس،‭ ‬والتي‭ ‬بلغ‭ ‬عددها‭ ‬6‭ ‬أعضاء‭ ‬من‭ ‬مجموع‭ ‬11‭ ‬عضواً،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬أصبح‭ ‬مأساوياً‭ ‬وبحاجة‭ ‬إلى‭ ‬وقفة‭ ‬جادة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رجالات‭ ‬الحد‭ ‬الأوفياء‭ ‬والمخلصين‭.‬

وأضاف‭ ‬خليفة‭ ‬علي‭ ‬الذي‭ ‬شغل‭ ‬منصب‭ ‬أمانة‭ ‬السر‭ ‬في‭ ‬الدورات‭ ‬الانتخابية‭ ‬السابقة،‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬العصر‭ ‬الذهبي‭ ‬إبّان‭ ‬رئاسة‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلّم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الحالي،‭ ‬أضاف‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬هاتفي‭ ‬أجراه‭ ‬مع‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭: ‬إننا‭ ‬مستاؤون‭ ‬من‭ ‬الوضع‭ ‬الراهن،‭ ‬وتوالي‭ ‬الاستقالات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬حالة‭ ‬الانقسام‭ ‬بينهم،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬انعكس‭ ‬سلبياً‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬فريق‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬موضحاً‭ ‬وجود‭ ‬تحركات‭ ‬حالية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إيقاف‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭.‬

وأعرب‭ ‬خليفة‭ ‬علي‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يقدّم‭ ‬الأخوة‭ ‬مصلحة‭ ‬‮«‬الكيان‭ ‬الحداوي‮»‬‭ ‬فوق‭ ‬كل‭ ‬الخلافات،‭ ‬وقال‭: ‬أملنا‭ ‬كبير‭ ‬بأن‭ ‬يلتف‭ ‬الجميع‭ ‬خلف‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة،‭ ‬وأن‭ ‬يدركوا‭ ‬جيدا‭ ‬بأن‭ ‬نادي‭ ‬الحد‭ ‬قد‭ ‬حقق‭ ‬إنجازات‭ ‬لافتة‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬ومن‭ ‬الضروري‭ ‬إعادته‭ ‬إلى‭ ‬المكانة‭ ‬الطبيعية‭ ‬التي‭ ‬اعتاد‭ ‬على‭ ‬التواجد‭ ‬فيها،‭ ‬وتهيئة‭ ‬الظروف‭ ‬أمامه‭ ‬للمنافسة‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬الكروية‭.‬