خليفة علي: يؤسفني ما وصل إليه نادي الحد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كتب: جميل سرحان
قال خليفة علي عضو مجلس إدارة نادي الحد سابقا إنه يستغرب الحال الخطير الذي وصل إليه وضع النادي في الفترة الحالية، جرّاء توالي الاستقالات من أعضاء المجلس، والتي بلغ عددها 6 أعضاء من مجموع 11 عضواً، مشيرا إلى أن الأمر أصبح مأساوياً وبحاجة إلى وقفة جادة من قبل رجالات الحد الأوفياء والمخلصين.
وأضاف خليفة علي الذي شغل منصب أمانة السر في الدورات الانتخابية السابقة، لاسيما في فترة العصر الذهبي إبّان رئاسة أحمد بن سلمان المسلّم رئيس مجلس النواب الحالي، أضاف في تصريح هاتفي أجراه مع «أخبار الخليج الرياضي»: إننا مستاؤون من الوضع الراهن، وتوالي الاستقالات من قبل أعضاء مجلس الإدارة في ظل حالة الانقسام بينهم، وهو الأمر الذي انعكس سلبياً على نتائج فريق كرة القدم هذا الموسم، موضحاً وجود تحركات حالية من أجل إيقاف ما يحدث.
وأعرب خليفة علي عن أمله في أن يقدّم الأخوة مصلحة «الكيان الحداوي» فوق كل الخلافات، وقال: أملنا كبير بأن يلتف الجميع خلف المصلحة العامة، وأن يدركوا جيدا بأن نادي الحد قد حقق إنجازات لافتة في السنوات الماضية، ومن الضروري إعادته إلى المكانة الطبيعية التي اعتاد على التواجد فيها، وتهيئة الظروف أمامه للمنافسة بقوة في المسابقات الكروية.
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