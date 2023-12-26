الأهلي يتجاوز الاتحاد وباربار يكسب الاتفاق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
نجح فريق الأهلي في تجاوز نظيره الاتحاد بنتيجة (32/30) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء لحساب الجولة الثامنة من مسابقة كأس ديار المحرق لكرة اليد.
وبذلك حقق الأهلي انتصاره الثالث ورفع رصيده إلى (13 نقطة)، فيما أصبح رصيد الاتحاد بعد الخسارة الثانية (17 نقطة).
وفي مباراة أخرى حقق باربار انتصاره فوزه الثالث في المسابقة بعدما كسب مواجهة الاتفاق بنتيجة (40/29)، وبذلك رفع باربار رصيده إلى (12 نقطة) والاتفاق الذي تلقى الخسارة الخامسة صار رصيده (11 نقطة).
MENAFN26122023000055011008ID1107659628
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.