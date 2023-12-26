الأهلي يتجاوز الاتحاد وباربار يكسب الاتفاق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00





نجح‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬تجاوز‭ ‬نظيره‭ ‬الاتحاد‭ ‬بنتيجة‭ (‬32/30‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬لحساب‭ ‬الجولة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬كأس‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭.‬

وبذلك‭ ‬حقق‭ ‬الأهلي‭ ‬انتصاره‭ ‬الثالث‭ ‬ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ (‬13‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬أصبح‭ ‬رصيد‭ ‬الاتحاد‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬الثانية‭ (‬17‭ ‬نقطة‭).‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬حقق‭ ‬باربار‭ ‬انتصاره‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬بعدما‭ ‬كسب‭ ‬مواجهة‭ ‬الاتفاق‭ ‬بنتيجة‭ (‬40/29‭)‬،‭ ‬وبذلك‭ ‬رفع‭ ‬باربار‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ (‬12‭ ‬نقطة‭) ‬والاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬تلقى‭ ‬الخسارة‭ ‬الخامسة‭ ‬صار‭ ‬رصيده‭ (‬11‭ ‬نقطة‭).‬