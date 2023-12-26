15 فائزا في سباق الحمام الزاجل الثاني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أقيم‭ ‬سباق‭ ‬الحمام‭ ‬الزاجل‭ ‬الثاني‭ ‬لهواة‭ ‬الحمام‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وذلك‭ ‬لمسافة‭ ‬250‭ ‬كيلومترا‭ ‬وسط‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭.‬

وفاز‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الهواة‭ ‬بالمراكز‭ ‬الخمسة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬السباق‭ ‬الذي‭ ‬ينقسم‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬3‭ ‬محافظات‭ ‬من‭ ‬محافظات‭ ‬المملكة‭ ‬الأربع‭.‬

وفي‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية،‭ ‬أحرز‭ ‬أحمد‭ ‬سلمان‭ ‬من‭ ‬قرية‭ ‬سار‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬متفوقا‭ ‬على‭ ‬محمد‭ ‬المقابي‭ ‬من‭ ‬الشاخورة‭ ‬والذي‭ ‬أحرز‭ ‬المراكز‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬والرابع،‭ ‬فيما‭ ‬حل‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬فريق‭ ‬جعفر‭ ‬وهارون‭ ‬من‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭.‬

وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬أحرز‭ ‬علي‭ ‬المري‭ ‬من‭ ‬عسكر‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬متفوقا‭ ‬على‭ ‬راشد‭ ‬ناصر‭ ‬من‭ ‬الرفاع‭ ‬والذي‭ ‬جاء‭ ‬ثانيا‭ ‬وثالثا‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬فيما‭ ‬حقق‭ ‬محمد‭ ‬مفتاح‭ ‬من‭ ‬توبلي‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬وخليفة‭ ‬الكعبي‭ ‬من‭ ‬عسكر‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭.‬

وسيطر‭ ‬حسن‭ ‬راشد‭ ‬النعيمي‭ ‬من‭ ‬قرية‭ ‬قلالي‭ ‬على‭ ‬المركزين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬فيما‭ ‬جاء‭ ‬حسين‭ ‬علي‭ ‬من‭ ‬قرية‭ ‬الدير‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬وفريق‭ ‬الرشدان‭ ‬من‭ ‬عراد‭ ‬في‭ ‬المركزين‭ ‬الرابع‭ ‬والخامس‭.‬

وقال‭ ‬السيد‭ ‬ناصر‭ ‬الدوسري‭ ‬أمين‭ ‬سر‭ ‬لجنة‭ ‬الحمام‭ ‬الزاجل‭ ‬المنبثة‭ ‬عن‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي‭ ‬إن‭ ‬السباق‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬شهد‭ ‬مشاركة‭ ‬نحو‭ ‬3200‭ ‬حمامة‭ ‬و60‭ ‬مالكا،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬زيادة‭ ‬رقعة‭ ‬المشاركين‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬مدن‭ ‬وقرى‭ ‬البحرين‭ ‬يعد‭ ‬الهدف‭ ‬الأسمى‭ ‬للجنة‭.‬