15 فائزا في سباق الحمام الزاجل الثاني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أقيم سباق الحمام الزاجل الثاني لهواة الحمام في مملكة البحرين وذلك لمسافة 250 كيلومترا وسط مشاركة واسعة.
وفاز عدد من الهواة بالمراكز الخمسة الأولى من السباق الذي ينقسم على مستوى 3 محافظات من محافظات المملكة الأربع.
وفي المحافظة الشمالية، أحرز أحمد سلمان من قرية سار المركز الأول متفوقا على محمد المقابي من الشاخورة والذي أحرز المراكز الثاني والثالث والرابع، فيما حل في المركز الخامس فريق جعفر وهارون من بني جمرة.
وعلى مستوى المحافظة الجنوبية، أحرز علي المري من عسكر المركز الأول متفوقا على راشد ناصر من الرفاع والذي جاء ثانيا وثالثا على التوالي فيما حقق محمد مفتاح من توبلي المركز الرابع وخليفة الكعبي من عسكر المركز الخامس.
وسيطر حسن راشد النعيمي من قرية قلالي على المركزين الأول والثاني في محافظة المحرق فيما جاء حسين علي من قرية الدير في المركز الثالث وفريق الرشدان من عراد في المركزين الرابع والخامس.
وقال السيد ناصر الدوسري أمين سر لجنة الحمام الزاجل المنبثة عن اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي إن السباق الثاني في هذا الموسم شهد مشاركة نحو 3200 حمامة و60 مالكا، مؤكدا أن زيادة رقعة المشاركين من كافة مدن وقرى البحرين يعد الهدف الأسمى للجنة.
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