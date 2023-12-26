الحالة يتخطى المدينة وسماهيج يحقق فوزه الثالث

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
اقترب نادي الحالة من التأهل إلى الدورة السداسية بعد تحقيقه الفوز السادس الذي جاء على حساب فريق مدينة عيسى بنتيجة 90/68 في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس على صالة اتحاد السلة ضمن الجولة التاسعة من دوري زين البحرين لكرة السلة للموسم الحالي 2023-2024.
وبات الحالة بحاجة الى فوز واحد لحسم التأهل رسميا، وستكون مباراته القادمة سهلة أمام البحرين قبل مواجهته الأخيرة أمام المحرق.
وجاءت نتائج الفترات: (24/13)، (32/13)، (22/25)، (12/17)، وبرز من الحالة الأمريكي اليكس يونغ 21 نقطة والواثق علي 17 نقطة وحمد جاسم 13 نقطة واحمد خليفة 11 نقطة وسيف مطر 9 نقاط، بينما كان افضل المسجلين من المدينة جهاد احمد 17 نقطة وحسين مهدي 16 نقطة وسيدمحسن مهدي 15 نقطة.
ورفع الحالة رصيده إلى 14 نقطة من ستة انتصارات وخسارتين، بينما رفع المدينة رصيده إلى 8 نقاط بعد تلقيه الخسارة الثامنة على التوالي.
وفي اللقاء الثاني حقق فريق سماهيج فوزه الثالث على حساب منافسه البحرين بنتيجة 73/64 ليرفع رصيده إلى 11 نقطة من ثلاثة انتصارات وخمس هزائم، بينما رفع البحرين رصيده إلى 9 نقاط من انتصارين وخمس هزائم.
وجاءت نتائج الفترات: (9/15)، (24/10) (12/17)، (28/22)، وتألق من سماهيج سلمان الكعبي 19 نقطة وباسل عادل 18 نقطة ومحمد عبدالله 14 نقطة، بينما كان افضل المسجلين من البحرين حسين اللولو 14 نقطة ومنصور جابر 13 نقطة والسيد محمد حبيب 12 نقطة ومحمد عمران 10 نقاط ومحمد صلاح 8 نقاط.
مبارتا اليوم
وتقام اليوم الاربعاء مباراتان على صالة اتحاد السلة بأم الحصم في ختام مباريات الجولة التاسعة من دوري زين البحرين لكرة السلة للموسم الحالي ٢٠٢٣-٢٠٢٤، حيث يلتقي في الأولى المنامة والنويدرات في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، وتليها عند السابعة والنصف مساءََ مواجهة ثانية تجمع فريقي النجمة وسترة.
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