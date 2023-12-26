الحالة يتخطى المدينة وسماهيج يحقق فوزه الثالث

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

اقترب‭ ‬نادي‭ ‬الحالة‭ ‬من‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدورة‭ ‬السداسية‭ ‬بعد‭ ‬تحقيقه‭ ‬الفوز‭ ‬السادس‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬فريق‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬بنتيجة‭ ‬90/68‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024‭.‬

وبات‭ ‬الحالة‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬فوز‭ ‬واحد‭ ‬لحسم‭ ‬التأهل‭ ‬رسميا،‭ ‬وستكون‭ ‬مباراته‭ ‬القادمة‭ ‬سهلة‭ ‬أمام‭ ‬البحرين‭ ‬قبل‭ ‬مواجهته‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬المحرق‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭: (‬24/13‭)‬،‭ (‬32/13‭)‬،‭ (‬22/25‭)‬،‭ (‬12/17‭)‬،‭ ‬وبرز‭ ‬من‭ ‬الحالة‭ ‬الأمريكي‭ ‬اليكس‭ ‬يونغ‭ ‬21‭ ‬نقطة‭ ‬والواثق‭ ‬علي‭ ‬17‭ ‬نقطة‭ ‬وحمد‭ ‬جاسم‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬واحمد‭ ‬خليفة‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬وسيف‭ ‬مطر‭ ‬9‭ ‬نقاط،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬افضل‭ ‬المسجلين‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬جهاد‭ ‬احمد‭ ‬17‭ ‬نقطة‭ ‬وحسين‭ ‬مهدي‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬وسيدمحسن‭ ‬مهدي‭ ‬15‭ ‬نقطة‭.‬

ورفع‭ ‬الحالة‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬انتصارات‭ ‬وخسارتين،‭ ‬بينما‭ ‬رفع‭ ‬المدينة‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬نقاط‭ ‬بعد‭ ‬تلقيه‭ ‬الخسارة‭ ‬الثامنة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الثاني‭ ‬حقق‭ ‬فريق‭ ‬سماهيج‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬منافسه‭ ‬البحرين‭ ‬بنتيجة‭ ‬73‭/‬64‭ ‬ليرفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬وخمس‭ ‬هزائم،‭ ‬بينما‭ ‬رفع‭ ‬البحرين‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬انتصارين‭ ‬وخمس‭ ‬هزائم‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭: (‬9/15‭)‬،‭ (‬24/10‭) (‬12/17‭)‬،‭ (‬28/22‭)‬،‭ ‬وتألق‭ ‬من‭ ‬سماهيج‭ ‬سلمان‭ ‬الكعبي‭ ‬19‭ ‬نقطة‭ ‬وباسل‭ ‬عادل‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬ومحمد‭ ‬عبدالله‭ ‬14‭ ‬نقطة،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬افضل‭ ‬المسجلين‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬حسين‭ ‬اللولو‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬ومنصور‭ ‬جابر‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬والسيد‭ ‬محمد‭ ‬حبيب‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬ومحمد‭ ‬عمران‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬ومحمد‭ ‬صلاح‭ ‬8‭ ‬نقاط‭.‬

مبارتا‭ ‬اليوم

وتقام‭ ‬اليوم‭ ‬الاربعاء‭ ‬مباراتان‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬‮٢٠٢٣‬‭-‬‮٢٠٢٤‬،‭ ‬حيث‭ ‬يلتقي‭ ‬في‭ ‬الأولى‭ ‬المنامة‭ ‬والنويدرات‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬والنصف‭ ‬مساءً،‭ ‬وتليها‭ ‬عند‭ ‬السابعة‭ ‬والنصف‭ ‬مساءََ‭ ‬مواجهة‭ ‬ثانية‭ ‬تجمع‭ ‬فريقي‭ ‬النجمة‭ ‬وسترة‭.‬