آخر يوم للمشاركة غداً..الحلبة تطلق مسابقة ((المشجع المميز))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أطلقت حلبة البحرين الدولية مسابقة «المشجع المميز» وهي الأولى من نوعها وستكون المسابقة مفتوحة للمشاركة من قبل المواطنين البحرينيين والمقيمين في مملكة البحرين فقط، وعلى المشاركين ضمن المسابقة إرسال مقطع فيديو قصير يشرحون فيه سبب حبهم لسباق جائزة البحرين الكبرى وسبب اعتبارهم من ضمن عشاقها وجماهيرها المخلصة المميزين.
وقال البيان الصادر عن الحلبة إن آخر يوم للمشاركة الخميس 28 ديسمبر الجاري. وأشار بيان الحلبة إلى أن المسابقة جزء من الفعاليات الترويجية لحلبة البحرين الدولية والتي تسبق انطلاق سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان 2024، السباق الذي سيحتفل بالذكرى العشرين لانطلاق سباقات الفورمولا وان في البحرين.
وحول المشاركين أوضح البيان أنه يمكن أن يكون المشارك قد حضر كل سباق فورمولا وان منذ عام 2004، أو شخصًا لديه قصة استثنائية عن تجربته في سباق جائزة البحرين الكبرى، أو شخص لديه تقليد فريد عند الحضور لسباق الفورمولا وان السنوي، أو شخص لديه أي أسباب أخرى تجعله من الجماهير المميزة للغاية.
وعن المميزات التي سيحصل عليها العشرة الأوائل قال البيان انه سيتم دعوة المتأهلين العشرة الأوائل كضيوف من كبار الشخصيات لحضور الإطلاق الرسمي لسباق الفورمولا وان 2024 وذلك في 4 يناير، والذي سيكون فعالية خاصًة بمناسبة بداية احتفالات الذكرى السنوية المرتقبة، وخلال هذه الفعالية، سيتم الكشف عن الفائز في المسابقة.
وأضاف أنه كل من يصل إلى المراكز العشرة الأولى سيفوز بجوائز قيمة تشمل تذاكر من طيران الخليج، ولوحات أرقام جائزة البحرين الكبرى موقعة من سائقي فورمولا وان، والعديد من الجوائز الخاصة الأخرى. سيحصل الفائز النهائي على الجائزة الكبرى التي لا تقدر بثمن، إلى جانب لقب المشجع المميز لجائزة البحرين الكبرى.
ويمكن للراغبين في المشاركة إرسال مقاطع الفيديو الخاصة بهم عبر رسالة مباشرة إلى حساب الانستغرام الرسمي لحلبة البحرين الدولية bah _ int _ circuit@ ، الموعد النهائي للمشاركة هو 28 ديسمبر، والمسابقة مفتوحة فقط للمواطنين والمقيمين في البحرين. للحصول على التفاصيل الكاملة، بما في ذلك الشروط والأحكام يرجى زيارة الموقع الرسمي bahraingp . com .
ومن المقرر انطلاق سباق العام المقبل تزامناً مع احتفال حلبة البحرين الدولية بالذكرى الـ 20 على استضافة سباقات الفورمولا وان وذلك في الفترة من 26 فبراير حتى 2 مارس 2024 وكجولة افتتاحية لموسم 2024، حيث ينطلق السباق في يوم سبت لأول مرة على الإطلاق.
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