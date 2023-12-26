آخر يوم للمشاركة غداً..الحلبة تطلق مسابقة ((المشجع المميز))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أطلقت‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬مسابقة‭ ‬‮«‬المشجع‭ ‬المميز‮»‬‭ ‬وهي‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬وستكون‭ ‬المسابقة‭ ‬مفتوحة‭ ‬للمشاركة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المواطنين‭ ‬البحرينيين‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬فقط،‭ ‬وعلى‭ ‬المشاركين‭ ‬ضمن‭ ‬المسابقة‭ ‬إرسال‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬قصير‭ ‬يشرحون‭ ‬فيه‭ ‬سبب‭ ‬حبهم‭ ‬لسباق‭ ‬جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬وسبب‭ ‬اعتبارهم‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬عشاقها‭ ‬وجماهيرها‭ ‬المخلصة‭ ‬المميزين‭.‬

وقال‭ ‬البيان‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬الحلبة‭ ‬إن‭ ‬آخر‭ ‬يوم‭ ‬للمشاركة‭ ‬الخميس‭ ‬28‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭. ‬وأشار‭ ‬بيان‭ ‬الحلبة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المسابقة‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الترويجية‭ ‬لحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬والتي‭ ‬تسبق‭ ‬انطلاق‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬لطيران‭ ‬الخليج‭ ‬للفورمولا‭ ‬وان‭ ‬2024،‭ ‬السباق‭ ‬الذي‭ ‬سيحتفل‭ ‬بالذكرى‭ ‬العشرين‭ ‬لانطلاق‭ ‬سباقات‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

وحول‭ ‬المشاركين‭ ‬أوضح‭ ‬البيان‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬المشارك‭ ‬قد‭ ‬حضر‭ ‬كل‭ ‬سباق‭ ‬فورمولا‭ ‬وان‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2004،‭ ‬أو‭ ‬شخصًا‭ ‬لديه‭ ‬قصة‭ ‬استثنائية‭ ‬عن‭ ‬تجربته‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى،‭ ‬أو‭ ‬شخص‭ ‬لديه‭ ‬تقليد‭ ‬فريد‭ ‬عند‭ ‬الحضور‭ ‬لسباق‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬السنوي،‭ ‬أو‭ ‬شخص‭ ‬لديه‭ ‬أي‭ ‬أسباب‭ ‬أخرى‭ ‬تجعله‭ ‬من‭ ‬الجماهير‭ ‬المميزة‭ ‬للغاية‭. ‬

وعن‭ ‬المميزات‭ ‬التي‭ ‬سيحصل‭ ‬عليها‭ ‬العشرة‭ ‬الأوائل‭ ‬قال‭ ‬البيان‭ ‬انه‭ ‬سيتم‭ ‬دعوة‭ ‬المتأهلين‭ ‬العشرة‭ ‬الأوائل‭ ‬كضيوف‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬لحضور‭ ‬الإطلاق‭ ‬الرسمي‭ ‬لسباق‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬2024‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬يناير،‭ ‬والذي‭ ‬سيكون‭ ‬فعالية‭ ‬خاصًة‭ ‬بمناسبة‭ ‬بداية‭ ‬احتفالات‭ ‬الذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬المرتقبة،‭ ‬وخلال‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية،‭ ‬سيتم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬الفائز‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬المراكز‭ ‬العشرة‭ ‬الأولى‭ ‬سيفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬قيمة‭ ‬تشمل‭ ‬تذاكر‭ ‬من‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬ولوحات‭ ‬أرقام‭ ‬جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬موقعة‭ ‬من‭ ‬سائقي‭ ‬فورمولا‭ ‬وان،‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬الخاصة‭ ‬الأخرى‭. ‬سيحصل‭ ‬الفائز‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تقدر‭ ‬بثمن،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬لقب‭ ‬المشجع‭ ‬المميز‭ ‬لجائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭.‬

ويمكن‭ ‬للراغبين‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬إرسال‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭ ‬عبر‭ ‬رسالة‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬حساب‭ ‬الانستغرام‭ ‬الرسمي‭ ‬لحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬ bah ‭_‬ int ‭_‬ circuit@ ،‭ ‬الموعد‭ ‬النهائي‭ ‬للمشاركة‭ ‬هو‭ ‬28‭ ‬ديسمبر،‭ ‬والمسابقة‭ ‬مفتوحة‭ ‬فقط‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬التفاصيل‭ ‬الكاملة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الشروط‭ ‬والأحكام‭ ‬يرجى‭ ‬زيارة‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬ bahraingp ‭.‬ com ‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬انطلاق‭ ‬سباق‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬احتفال‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬بالذكرى‭ ‬الـ‭ ‬20‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬سباقات‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬فبراير‭ ‬حتى‭ ‬2‭ ‬مارس‭ ‬2024‭ ‬وكجولة‭ ‬افتتاحية‭ ‬لموسم‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬ينطلق‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬سبت‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭.‬