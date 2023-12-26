فوز سهل لبني جمرة وعالي يتفوق على الشباب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

حقق‭ ‬فريق‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬فوزا‭ ‬سهلا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬فريق‭ ‬الدير‭ ‬الذي‭ ‬تلقى‭ ‬خسارته‭ ‬الثانية‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬25‭-‬17،‭ ‬25‭-‬17،‭ ‬25‭-‬14‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الاتحاد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع،‭ ‬وأدارها‭ ‬الدوليان‭ ‬أحمد‭ ‬السماهيجي‭ (‬1‭) ‬وحسين‭ ‬الكعبي‭ (‬2‭)‬،‭ ‬ليرفع‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬رصيده‭ ‬ل‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬انتصارين،‭ ‬وظل‭ ‬الديريون‭ ‬بدون‭ ‬رصيد‭ ‬من‭ ‬خسارتين‭.‬

لم‭ ‬يجد‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬أي‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬نقاط‭ ‬المباراة‭ ‬كاملة،‭ ‬إذ‭ ‬رغم‭ ‬البداية‭ ‬الجيدة‭ ‬التي‭ ‬أظهرها‭ ‬الديريون‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬أنهاه‭ ‬كابتن‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬أمين‭ ‬محمد‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الديريين‭ ‬عانوا‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الأشواط‭ ‬الثلاثة‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬الاستقبال‭ ‬والتغطية‭ ‬الدفاعية‭ ‬وأخطاء‭ ‬الهجوم،‭ ‬واضطر‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬إلى‭ ‬خوض‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬بالصف‭ ‬الثاني‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬رفع‭ ‬عالي‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوزين‭ ‬بعد‭ ‬تفوقه‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬الذي‭ ‬بقي‭ ‬على‭ ‬نقاطه‭ ‬الثلاث‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط‭ ‬25‭-‬23،‭ ‬14‭-‬25،‭ ‬26‭-‬24،‭ ‬33‭-‬31‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬قاده‭ ‬الدوليان‭ ‬محمد‭ ‬خاتم‭ (‬1‭) ‬وعلي‭ ‬عبد‭ ‬الحميد‭ (‬2‭).‬