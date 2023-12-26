فوز سهل لبني جمرة وعالي يتفوق على الشباب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
حقق فريق بني جمرة فوزا سهلا على حساب فريق الدير الذي تلقى خسارته الثانية بثلاثة أشواط مقابل لا شيء 25-17، 25-17، 25-14 في مباراة الجولة الثالثة من دوري الاتحاد للكرة الطائرة التي أقيمت في صالة عيسى بن راشد في الرفاع، وأدارها الدوليان أحمد السماهيجي (1) وحسين الكعبي (2)، ليرفع بني جمرة رصيده ل 6 نقاط من انتصارين، وظل الديريون بدون رصيد من خسارتين.
لم يجد بني جمرة أي صعوبة في تحقيق الفوز والحصول على نقاط المباراة كاملة، إذ رغم البداية الجيدة التي أظهرها الديريون مع بداية الشوط الأول الذي أنهاه كابتن بني جمرة أمين محمد إلا أن الديريين عانوا على مدار الأشواط الثلاثة من سوء الاستقبال والتغطية الدفاعية وأخطاء الهجوم، واضطر بني جمرة إلى خوض الشوط الثالث بالصف الثاني.
وفي المباراة الثانية رفع عالي رصيده إلى 5 نقاط من فوزين بعد تفوقه على منافسه فريق الشباب الذي بقي على نقاطه الثلاث بثلاثة أشواط مقابل شوط 25-23، 14-25، 26-24، 33-31 في اللقاء الذي قاده الدوليان محمد خاتم (1) وعلي عبد الحميد (2).
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