طائرة الديري تخسر المنصوري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
خسر فريق الدير للكرة الطائرة خدمات لاعبه إسماعيل المنصوري الذي اضطرّ إلى عدم الانتظام في الحصص التدريبية للفريق جراء ظروف تتعلق بالعمل.
وكان المنصوري قد شارك فريقه خلال بعض مباريات دوري عيسى بن راشد العام للكرة الطائرة وقدم مردودا كان محلّ استحسان الجهاز الفني بقيادة مدرب الفريق إبراهيم علي، وبغياب المنصوري خسرت طائرة الدير أحد ركائزها الرئيسة التي كان يعوّل عليها بمعية الفريق في تحقيق النتائج المنتظرة.
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