طائرة الديري تخسر المنصوري

وكان‭ ‬المنصوري‭ ‬قد‭ ‬شارك‭ ‬فريقه‭ ‬خلال‭ ‬بعض‭ ‬مباريات‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬وقدم‭ ‬مردودا‭ ‬كان‭ ‬محلّ‭ ‬استحسان‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬بقيادة‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬إبراهيم‭ ‬علي،‭ ‬وبغياب‭ ‬المنصوري‭ ‬خسرت‭ ‬طائرة‭ ‬الدير‭ ‬أحد‭ ‬ركائزها‭ ‬الرئيسة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يعوّل‭ ‬عليها‭ ‬بمعية‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬المنتظرة‭.‬

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