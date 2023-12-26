تقرير ديوان المحاسبة: تجاوزات بصرف المكافآت في دائرة الموازنة العامة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022، أنه لدى تدقيق قيود وسجلات دائرة الموازنة العامة لعامي 2020 / 2021 تبين منح عدد من الموظفين مكافآت مالية ( مكافآت شهرية، مكافآت تميز الـ 5% الخاصة بوزارة المالية ) تتجاوز قيمتها 500 ديناراً شهرياً، خلافا لاحكام المادة 6/7 من تعليمات منح المكافآت والحوافز .



وأشار التقرير الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أنه تبين وجود ازدواجية في منح المكافآت لقاء أداء نفس العمل من خلال منح عدد من الموظفين مكافآت إضافية لقاء إعداد مشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية لعامي 2021 /2022، بلغ مجموعها 44450 دينار بموافقة وزير المالية بخلاف المادة 4 / ه من تعليمات منح مكافآت موظفي دائرة الموازنة العامة الشهرية التي تتضمن صرف مكافآت لقاء إعداد قانون الموازنة .



وبين أنه تم صرف مكافآت شهرية بقيمة 778 دينار للموظف بعقد شامل وتفوق القيمة الواردة ضمن العقد المبرم معه خلافا لاحكام المادة 6/7 من تعليمات منح المكافآت والحوافز.







