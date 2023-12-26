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إدارة الأزمات : هذا سبب انشاء مركز الايواء في الأزرق

12/26/2023 7:14:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مدير وحدة الاستجابة الإعلامية بالمركز الوطني لإدارة الأزمات الناطق الرسمي الدكتور أحمد النعيمات، ان المأوى الذي جرى إنشاؤه بمنطقة الأزرق ، يعمل ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للحدّ من المخاطر والكوارث والاستعداد المستمر للتعامل مع الأزمات .
واكد النعيمات في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ان بناء المأوى جاء بالتزامن مع التمارين التي نفذها المركز العام الحالي تمرين "درع الأردن" بالاشتراك مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، خلال شهر أيلول الماضي .
وبين النعيمات ان هذا المركز ممكن ان يتبعه انشاء مراكز اخرى في محافظات المملكة بهدف التعامل مع سيناريوهات مخاطر محتملة شاملة من أزمات وكوارث طبيعية ، خاصة الزلال والسيول .
واشار ان المتضريين من هذه الكوارث مثل الزلال والسيول بحاجة الى فترات اقامة طويلة في مراكز الايواء وبحاجة الى خدمات ، مشيرا أن المأوى يتضمن مرافق أساسية من وحدات سكنية ومراكز صحية ومدارس ودور عبادة وخدمات مساندة أخرى، وهو مهيأ بالكامل للتعامل مع أزمات أو كوارث طبيعية يخشى حدوثها .
وشدد النعيمات في حديثه لموقع الوكيل الاخباري ان هذه المراكز ستستخدم فقط في حالات الكوارث واستقبال المتضررين ، وجاءت بعد دروس تم تسليط الضوء عليها بعد كوارث وأزمات شهدتها المنطقة منها الزلازل المدمرة في تركيا والمغرب.


وفي نهاية حديثه اكد الدكتور النعيمات ان ذلك يأتي ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للحدّ من المخاطر والكوارث والاستعداد المستمر للتعامل مع الأزمات من حيث الخطط والتجهيز وتفعيل أنظمة الإنذار المبكر.

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