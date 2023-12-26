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تقرير ديوان المحاسبة: وزارة الصناعة لا تُحدد مخصصات المخابز من الطحين شهرياً

12/26/2023 7:14:55 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022، أنه يتم صرف مادة الطحين الموحد، من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين للمخابز، دون تحديد مخصص شهري لكل مخبز، وحسب الاستهلاك الفعلي لمادة الخبز فقط .


وأشار التقرير، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أنه لا تزال الحيازات الوهمية غير الحقيقية من الثروة الحيوانية تستنزف مبالغ مالية من الوزارة .


أضاف التقرير، أنه بلغت الذمم المدينة بالصافي 27 مليون دينار على الشركات والأفراد والمطاحن، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحصيلها.





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