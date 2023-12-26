تقرير ديوان المحاسبة: وزارة الصناعة لا تُحدد مخصصات المخابز من الطحين شهرياً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022، أنه يتم صرف مادة الطحين الموحد، من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين للمخابز، دون تحديد مخصص شهري لكل مخبز، وحسب الاستهلاك الفعلي لمادة الخبز فقط .
وأشار التقرير، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أنه لا تزال الحيازات الوهمية غير الحقيقية من الثروة الحيوانية تستنزف مبالغ مالية من الوزارة .
أضاف التقرير، أنه بلغت الذمم المدينة بالصافي 27 مليون دينار على الشركات والأفراد والمطاحن، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحصيلها.
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