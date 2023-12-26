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أكثر من 1.5 مليون دينار خسائر مؤسسة التطوير الحضري لعدم ربط مشاريع الإسكان بالصرف الصحي

12/26/2023 7:14:54 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 أنه لدى تدقيق حسابات المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، من عام 2019 حتى منتصف شهر 6 لعام 2021 تبين أن المؤسسة تكبدت خسائر مالية تصل إلى مليون و 568 ألف و 843 دينار منذ عام 2012 ولغاية شهر شباط من عام 2022، بسبب عدم ربط مشاريع الإسكان بالصرف الصحي.

وبين التقرير، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أنه تم تخصيص مبلغ مليون دينار سنويا لغايات شراء الأراضي ولم يتم استغلال هذا المخصص للفترة من عام 2019 إلى عام 2021 .





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