أكثر من 1.5 مليون دينار خسائر مؤسسة التطوير الحضري لعدم ربط مشاريع الإسكان بالصرف الصحي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 أنه لدى تدقيق حسابات المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، من عام 2019 حتى منتصف شهر 6 لعام 2021 تبين أن المؤسسة تكبدت خسائر مالية تصل إلى مليون و 568 ألف و 843 دينار منذ عام 2012 ولغاية شهر شباط من عام 2022، بسبب عدم ربط مشاريع الإسكان بالصرف الصحي.
وبين التقرير، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أنه تم تخصيص مبلغ مليون دينار سنويا لغايات شراء الأراضي ولم يتم استغلال هذا المخصص للفترة من عام 2019 إلى عام 2021 .
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