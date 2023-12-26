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تقرير ديوان المحاسبة: لا تعليمات أو أسس تحكم التعيين على حساب التعليم الإضافي

12/26/2023 7:14:54 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022، أنه لدى تدقيق سجلات التعليم الاضافي في وزارة التربية والتعليم لعامي 2020/2021 تبين عدم وجود تعليمات أو أسس تحكم عملية التعيين على حساب التعليم الإضافي لمدارس الأردنيين والمدارس المسائية.


وبين التقرير، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أنه تم تجاوز المخصصات المرصودة لصرف مستحقات العاملين على حساب التعليم الإضافي نتيجة تكليف عدد من المعلمين يتجاوز عن العدد المعلن عنه من قبل الوزارة .


وأشار إلى أنه تم تكليف 11 الف معلم للتدريس على حساب التعليم الإضافي للعام الدراسي 2020/2021 وبتكلفة مالية بلغت 17 مليون و 809 آلاف و663 دينار دون تقديم المعززات والوثائق المؤيدة لتعيين المعلمين أثناء أداء الخدمة التعليمية.
وأوضح أنه تم صرف مبالغ أعلى من المستحق لبعض العاملين على حساب التعليم الإضافي.





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