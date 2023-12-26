أكثر من 10.3 مليون دينار صُرفت على برنامج أردننا جنة خلال عامين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022، أنه بلغ إجمالي ما تم صرفه على برنامج أردننا جنة ( 10 ملايين و 396 ألف و452 دينار) خلال عامي 2020 و 2021، علماً أن ما تم رصده في الموازنة العامة للبرنامج بلغ مليون دينار و مليون و700 الف دينار لعامي 2020/2021 على التوالي.



وبين التقرير، الذي اطلع عليه "الوكيل الاخباري" أنه لا يوجد آلية معتمدة لمتابعة جودة الخدمات المقدمة من المكاتب السياحية التي يقدم لها الدعم، وهناك ضعف في آلية الرقابة للتحقق من أن المشارك في البرنامج يحمل رقم وطني.



وبين أنه لا يوجد آلية عمل وإجراءات تنظم عمل برنامج أردننا جنة، وذلك ليتم التأكد من خلالها من دقة وصحة الفواتير المقدمة لهيئة تنشيط السياحة قبل دفعها، خاصة في ظل وجود مطالبات مالية ذات قيمة عالية، حيث يتم الاعتماد على مخاطبات من خلال مذكرات داخلية.







