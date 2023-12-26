أكثر من 10.3 مليون دينار صُرفت على برنامج أردننا جنة خلال عامين

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- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022، أنه بلغ إجمالي ما تم صرفه على برنامج أردننا جنة ( 10 ملايين و 396 ألف و452 دينار) خلال عامي 2020 و 2021، علماً أن ما تم رصده في الموازنة العامة للبرنامج بلغ مليون دينار و مليون و700 الف دينار لعامي 2020/2021 على التوالي.
وبين التقرير، الذي اطلع عليه "الوكيل الاخباري" أنه لا يوجد آلية معتمدة لمتابعة جودة الخدمات المقدمة من المكاتب السياحية التي يقدم لها الدعم، وهناك ضعف في آلية الرقابة للتحقق من أن المشارك في البرنامج يحمل رقم وطني.
وبين أنه لا يوجد آلية عمل وإجراءات تنظم عمل برنامج أردننا جنة، وذلك ليتم التأكد من خلالها من دقة وصحة الفواتير المقدمة لهيئة تنشيط السياحة قبل دفعها، خاصة في ظل وجود مطالبات مالية ذات قيمة عالية، حيث يتم الاعتماد على مخاطبات من خلال مذكرات داخلية.
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