الدويري: المقاومة ليس أمامها سوى التعامل من تحت الأرض

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري، إن تزايد الأكمنة التي توقع فيها المقاومة قوات الاحتلال في قطاع غزة، يتماشى مع طبيعة الحرب غير المتناظرة، لأن المقاتلين الفلسطينيين يدركون أنهم يواجهون أحد أقوى الجيوش من حيث الآليات والتقنيات العسكرية.



وأضاف الدويري أن المقاومة ليس أمامها سوى التعامل من تحت الأرض في مواجهة نحو 17 لواء حُشدت داخل وعلى حدود مساحة جغرافية ضيقة جدا، قياسا بهذا الكم من القوات.



وبين أن الأنفاق التي تكتشفها "إسرائيل" وتعرضها للإعلام "هي أنفاق خدمية، وليست قتالية".



ووصف الخبير العسكري ما تفعله المقاومة بـ"القراءة الصحيحة لميدان المعركة"، وأن كتائب القسام تدير المعركة بنجاح، ووفق فهمها لعقيدة الخصم القتالية.



وذهب الدويري إلى القول، إن مجريات المعركة تشي بوجود تغذية استخبارية (إلكترونية أو غير إلكترونية) للمقاومة تساعدها على اتخاذ قرارات حرب صحيحة.

وقال الدويري إن حالة الدمار التي صنعتها إسرائيل في غزة منحت المقاومة فرصة القتال من مسافة صفر، وفق الدويري.



وخلص الخبير العسكري إلى أن حفاظ المقاومة على أدائها الميداني ينفي ما تقوله "إسرائيل" بشأن القضاء على 30% من عناصر القسام. الجزيرة نت

